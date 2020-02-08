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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4436) земля (513) Лещенко Роман (8)

 "Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах", - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко заявив про те, що президент Володимир Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Президент України взяв на себе відповідальність провести складну реформу, на яку не наважувався жоден політик до нього. Він жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах. Якщо цей закон зрештою не відповідатиме інтересам українського народу, його не буде підписано", - підкреслив Лещенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174549
 
   
 Топ коментарі
 
Ой-вей. Бідний Бубочка, рейтингу не жаліє - все для народу. Ц-ц-ц.
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...до Майдана дело доведет, тем и кончит....он и близко сам не понимает последствий этого закона, как и его советники бестолковые.... "Зеленский жертвует своим рейтингом чтобы навести порядок в земельных отношениях" - уполномоченый президента по вопросам земли Лещенко - Цензор.НЕТ 5120...
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Рейтинг ему не нужен, потому что Вова президент по приколу. И рейтинг то не политический, не за добрые дела, а квартальный.
Народ, рейтинг то у него за дела клоунские, а не за добрые. Он доброго может в жизни никому не сделал.
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хопа, новая Зегнида нарисовалась,
тоже Нелох, видимо
какой рейтинг у аваковского оратора зеленского ?
зеленский кидала и обманщик, хотел по
двести тысяч гектар в руки корешей провернуть,
а теперь Нелох лещенко поднимает «рэйтинг» Нелоха обманского
рассказывая лрховатому быдлу про жертвы зеленского
....
лещенко лучше пусть в Польшу едет, помогает народу денег
для Украины заработать,
брехлов и так хватает, зеленский со своей СН и опзж
справятся и без лещенки
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Рейтинг падает от неумелого руководства от наглого вранья от хамства от профнепригодности. Он и дальше будет падать это очевидно. Печально то что такие ушлёпки пытаются как-то выгородить клоуна для стада лохов.
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Нет земли нет проблемы но есть не хилые отступные для слуг от латифундии.
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неравноценный обмен получается - дутый рейтинг в обмен на сельхозземли.
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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..
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А можно узнать в какой валюте предпочитает президент обналичевание своих пожертвований чего либо?
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А у нього вибір є? Він і так на один термін. Отже землю повинні встигнути роздерибанити.
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пусть зеленскиц оставит свой дешёвый рейтиг для Нелохов как он,
лохобанам его рейтинг не нужен ....
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Він не дурник, а розраховує на діалог з Ватиканом замість МВФ. Що скажуть у Філії ПЦМП?
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Петро и запетры сами виноваты в том что пришла зелень. Надо было меньше красть.
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курс м'яко кажучи завищенний, я б за нього діряву копійку не дав.
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А судебной реформой он занятся не хочет?, сделали страну беспредельно-судовым посмешищем.
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Уже. "Судебная реформа Зеленского угрожает стабильности и независимости системы - "Венецианская комисия"
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«непідпише» , ага, мы видели этого клоуна у авакяна ....
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гнилое брехло, но видимо хорошо капает,
не быдет как быдло до 65 карлить,
госслужащий высокого, небось, рангу,
побрехал немного и опочивать
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Говорят что в Польше самая удачная реформа была....так тупо перепишите и внедряйте!!! Нет же ****.... надо велосипед изобретать..а педали раздать избранным
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Відбулося жахливе явище:люди вибрали (ті що приймали участь в виборах) бородатого який зміг лиш бути Ататюрк-НАВПАКИ,владу захопила зграя хворих духовно, гнаних і переслідуваних по всьому світу мародерів.
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меня особенно прикалывает сравнение с продажей авто и недвижки а мозгов у этих ветродуев
хватает что бы элементарно прикинуть к носу сроки пригодности к эксплуатации- на авто это
никак не более 50 лет после чего единицы из них становятся выставочными раритетами а нед
вижка в зависимости от капитальности несколько сотен лет а продажа земли это НАВСЕГДА!!!
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Це ти розкажи своєму пуйлу що на вік,а він як ми бачимо так не вважає.Захотів відтяпав Кінісберг,Придністров"я,частину Грузії,України,і т.д. І поки на теренах України буде чути собачу пуйломову ,він буде лізти й захищати таких як ти,і насрать йому на всі продажі.
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Лохи вже отримали фабрики заводи і магпзини З трибуни ВР ******** одон в один так надривався як це щеня Тільки не ввертав слово рейтінг Через рік лохи перестали отримувати девіденди а через два роки ціми ваучерами можна було сраку підтерти Те саме відбудеться і з землею
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А зачем ему, собственно, рейтинг, если он не собирается на второй срок. "Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах", - уповноважений президента з питань землі Лещенко - Цензор.НЕТ 2894
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Добре, якщо його ще вдастя випхати після першого...
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Прям так и жертвует своим рейтингом ради светлого будущего... - просто ком к горлу подступает и скупая мужская слеза украдкой катится по небритой щеке - этот недоумкуватый подхолуйник ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского Лещенко своей напускной проникновенностью наивно пытается убедить лохмандеев, что затеваемая афера с землёй им во благо. Будет ли он таким же проникновенным, когда ему вместе со всей падлючей ЗЕ-камарильей озлобленные лохмандеи дэбэлым пенделем расколят дупу на полужопия?
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орден надо вводить "за пожертвование рейтингом" и давать их Порошкнку за Свинарчука, Зеленскому за рехформы, Кравчуку за Черноморский флот, Кучме за Гонгадзе, а Ющенку просто так потому как так просрать надежды людей надо быть шмарклей
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Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ.
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Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий написала письмо министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко, в котором назвала недопустимым участие Национальной сборной Украины по художественной гимнастике в соревнованиях в Москве.

По ее убеждению, поездки украинских спортивных команд в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".
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Ирина Дерюгина считает, что участие в соревнованиях в РФ поможет подготовиться к Олимпиаде в Токио
Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля. Как передает РБК-Украина, завяление размещено на сайте Федерации.
По словам Дерюгиной, накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Участие в соревнованиях на территории РФ тренер считает площадкой для отбора лучших спортсменов.
"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину...

ВІД ЦИХ МЕДАЛЕЙ БУДЕ ЗАПАХ ГНИЛІ.
ЯКА 'ДОСТОЙНІСТЬ' У ПАДЛЮК ?
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Страдалец. Еще немного и в Иисусы подастся. А народу нужно будет менять веру и строить новые церкви.Хотя насчет веры...Может и придется, если все так пойдет. И готовиться к тому, что будут резать, точнее обрезать то, что лишнее.
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Вот это подлизнул, в стиле дикарей из Северной Моржовии
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ХаХа.В точку!Но понимает ли сам Р.Лещенко,что в обязанности его шефа не входит лоббирование закона о земле?!И чтобы Зе не жертвовать своим рейтингом-ему просто не надо лезть в земельные разборки в ВР!!!!Если только его Леночка,не захотела прикупить 10000 га,под дачу -в Конче Заспе!!!))))
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Мученник мля. Разводняк века подают под соусом заботы
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Там жертвовать уже не чем будет. Из за их тупости скоро голодные бунты начнутся :https://www.youtube.com/watch?v=mafm6fRwgKw
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Нельзя давать это делать клоуну ещё и во время войны.
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І знову цей кацапський фуфел. Хто у вас знаходиться між 250 тис.га і 100 тис.га? А що ж ви беню пропустили? 130 тис.га. Не підкажете, що на ній банкір вирощує?
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Усi украi'нськi канали брешуть? Мо ти само хворо!
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Ссылаться на Victor Aristov могут только безмозглые. Это чмо просто беспонтовый лгун
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Рейтинг? Пусть Янелох из центра разумкова, делант мендель центр! И рейтинг поднимется до 387%! Может и выше...
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Следующие выборы выиграет тот, кто запретит игорный бизнес, уменьшит в 2-3 раза растаможку, уменьшит пенсионный возраст до 55-60лет, начнет выплачивать реальные деньги за рождение ребенка, уменьшит налог до 11% и заставит платить его богачей в двойном размере и т.д.
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все что перечислено не мыролюбно. не по реформистски.
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Богачи должны платить 50% а супербогачи 60%. Так во Франции и странах Скандинавии.
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Нечего равняется на жадных французов, НДС который разрушает экономику это они придумали. При таких налогах все состоятельные уедут туда где грамотная политика налогообложения.
Максимальная ставка налога в США-29%,а минимальная-10%,живут и процветают без НДС. Чем ниже налог тем больше поступает в казну, Кривая Лаффера тому подтверждение.
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Значит выберут очередного клоуна, бубочка тоже с олигархами обещал бороться, пиарясь на каналах бени и катаясь на его машинах с его охраной и быдло все равно повелось. Кроме того главная задача которая стоит перед страной - это вырваться из навязанного нам нашими западными "друзьями" направления на превращение в отсталую колонию и проведение индустриализации. До тех пор пока украинец будет за целый год производить столько же ВВП, сколько немец за 17дней, до тех пор мы и будем жить в нищете. А для этого нужно менять структуру экономики, проводить импортозамещение во всем где только можно.
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Отмена НДС, введение налога 5/10, в тюрьму лет 15 с конфискацией майна за уклонение от налогов, сокращение чиновников госаппарата на 50% и создание новых рабочих сделают Украину процветающей в кратчайшие сроки.
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Да плевать пархатым мародерам на рейтинг их засланца, его задача украсть землю, недра и остатки прибыльных предприятий, а после этого мнение украинцев уже никого интересовать не будет вообще.
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