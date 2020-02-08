 "Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах", - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Президент України взяв на себе відповідальність провести складну реформу, на яку не наважувався жоден політик до нього. Він жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах. Якщо цей закон зрештою не відповідатиме інтересам українського народу, його не буде підписано", - підкреслив Лещенко.