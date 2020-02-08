 "Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах", - уповноважений президента з питань землі Лещенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
"Президент України взяв на себе відповідальність провести складну реформу, на яку не наважувався жоден політик до нього. Він жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах. Якщо цей закон зрештою не відповідатиме інтересам українського народу, його не буде підписано", - підкреслив Лещенко.
тоже Нелох, видимо
какой рейтинг у аваковского оратора зеленского ?
зеленский кидала и обманщик, хотел по
двести тысяч гектар в руки корешей провернуть,
а теперь Нелох лещенко поднимает «рэйтинг» Нелоха обманского
рассказывая лрховатому быдлу про жертвы зеленского
....
лещенко лучше пусть в Польшу едет, помогает народу денег
для Украины заработать,
брехлов и так хватает, зеленский со своей СН и опзж
справятся и без лещенки
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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лохобанам его рейтинг не нужен ....
не быдет как быдло до 65 карлить,
госслужащий высокого, небось, рангу,
побрехал немного и опочивать
хватает что бы элементарно прикинуть к носу сроки пригодности к эксплуатации- на авто это
никак не более 50 лет после чего единицы из них становятся выставочными раритетами а нед
вижка в зависимости от капитальности несколько сотен лет а продажа земли это НАВСЕГДА!!!
По ее убеждению, поездки украинских спортивных команд в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".
Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля. Как передает РБК-Украина, завяление размещено на сайте Федерации.
По словам Дерюгиной, накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Участие в соревнованиях на территории РФ тренер считает площадкой для отбора лучших спортсменов.
"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину...
ВІД ЦИХ МЕДАЛЕЙ БУДЕ ЗАПАХ ГНИЛІ.
ЯКА 'ДОСТОЙНІСТЬ' У ПАДЛЮК ?
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https://ukr.lb.ua/economics/2018/02/27/391290_skladeno_reyting_naybilshih.html
https://rpr.org.ua/news/v-ochikuvanni-rynku-komu-nalezhyt-ukrains-ka-zemlia/
https://agroreview.com/news/top-3-najbilshyh-***********-zemlevlasnykiv?page=8
https://ukr-fakty.com/uk/publishing/2322
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2806104-veliki-zemlevlasniki-svidko-skupovuut-zemlu-ocikuuci-haosu-kucma.html
Максимальная ставка налога в США-29%,а минимальная-10%,живут и процветают без НДС. Чем ниже налог тем больше поступает в казну, Кривая Лаффера тому подтверждение.