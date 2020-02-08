EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За кордоном
  6691  103
Матеріали за темою:
Все про:США (6257) звільнення (775) Трамп (2555) Віндман Александер (5)

 Американського чиновника Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент Трампа, звільнили з Білого дому

Ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США щодо України, підполковника Олександра Віндмана 7 лютого звільнили з Білого дому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today.

Віндман свідчив у Палаті представників у межах імпічменту Трампа.

Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому через те, що він сказав правду".

Чиновники Білого дому відмовилися від коментарів. Раніше в адміністрації Трампа заявляли, що посаду Віндмана було ліквідовано в межах реорганізації Ради нацбезпеки США.

За кілька годин до цього Трамп сказав журналістам, що "незадоволений" Віндманом.

На запитання, чи буде Віндмана звільнено, президент США сказав, що "вони ухвалять рішення".

Віндман народився в Українській РСР у 1975 році, в 1979-му разом із батьком емігрував до США. Він був одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

Читайте також: Чиновник Білого дому Віндман розповів, у чому стенограма розходиться зі змістом розмови Зеленського і Трампа, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174548
 
 
 Топ коментарі
 
Подполковник рассказал правду о мошенике.

Он предал мошеника, но остался честным перед Америкой

Но тебе это не понять, ЗЕльоная шавка
 показати весь коментар
 
Подполковник работает не на мошеника, а на Президента,
Чтобы его уволить, мошеник пошел на мошеничество и нарушение Закона - "реорганизацию Совета.."
Как это похоже на шулерство ЗЕльоного мошеника с переименованием Администрации на оффисс

Клоуны-мошеники кругом одинаковые, не так ли ?
 показати весь коментар
 
Бессмертного, Зеркаль....
Продолжать ?

Клоуны никогда не любят умных и способных около себя. Им нужны дурачки-мошеники Богданы и мошеники-деляги Арахамии
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Уволили и всё? А в свободный полёт с пентхауса на последнем этаже «Трамп-Тауэр»?
 показати весь коментар
 
Трамп бы может и с радостью такое устроил, но не факт что в этом случае его однопартийцы будут столь же единодушны, когда это дело всплывет.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору