 Американського чиновника Віндмана, який свідчив у справі про імпічмент Трампа, звільнили з Білого дому

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USA Today.

Віндман свідчив у Палаті представників у межах імпічменту Трампа.

Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому через те, що він сказав правду".

Чиновники Білого дому відмовилися від коментарів. Раніше в адміністрації Трампа заявляли, що посаду Віндмана було ліквідовано в межах реорганізації Ради нацбезпеки США.

За кілька годин до цього Трамп сказав журналістам, що "незадоволений" Віндманом.

На запитання, чи буде Віндмана звільнено, президент США сказав, що "вони ухвалять рішення".

Віндман народився в Українській РСР у 1975 році, в 1979-му разом із батьком емігрував до США. Він був одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

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