 "Із землею жартувати не можна", - Кравчук про продаж земель. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він заявив: "Із землею жартувати не можна. Це корінне питання. Це душа. Як ми кажемо, мова - душа. Я скажу: душа українського народу - це земля. Вона дає нам силу. Дала нам коріння українське. Я колись цікавився, скільки письменників і поетів українських і яке їхнє походження. 94% - із села. Отже, мова - душа, культура – там, у землі. Коріння там. Крона різна, на жаль. І така, як зараз, вона не розуміє, де коріння. Тому я звертався і звертаюся до тих, хто буде жартувати із землею або думає, що можна це зробити швидко, не зважаючи на фермерів, а фермер – це українське життя на майбутнє, це робочі руки, це сила, це майбутнє України".

"Наступне. Земля - це безпека України. Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. Можна купити землю, і ви будете наймитом на чужій землі. Я був наймитом на землі, бо мої батьки ходили працювати на панщину до поляків. Я був наймитом", - підкреслив перший президент.

"Тому з продажем землі, з оцінкою землі гратися не можна", - резюмував Кравчук.

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