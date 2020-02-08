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Все про:земля (513) Кравчук (196) продаж (129)

 "Із землею жартувати не можна", - Кравчук про продаж земель. ВIДЕО

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що в питанні продажу землі "жартувати не можна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він заявив: "Із землею жартувати не можна. Це корінне питання. Це душа. Як ми кажемо, мова - душа. Я скажу: душа українського народу - це земля. Вона дає нам силу. Дала нам коріння українське. Я колись цікавився, скільки письменників і поетів українських і яке їхнє походження. 94% - із села. Отже, мова - душа, культура – там, у землі. Коріння там. Крона різна, на жаль. І така, як зараз, вона не розуміє, де коріння. Тому я звертався і звертаюся до тих, хто буде жартувати із землею або думає, що можна це зробити швидко, не зважаючи на фермерів, а фермер – це українське життя на майбутнє, це робочі руки, це сила, це майбутнє України".

"Наступне. Земля - це безпека України. Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. Можна купити землю, і ви будете наймитом на чужій землі. Я був наймитом на землі, бо мої батьки ходили працювати на панщину до поляків. Я був наймитом", - підкреслив перший президент.

"Тому з продажем землі, з оцінкою землі гратися не можна", - резюмував Кравчук.

Читайте також: "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції СН Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174547
 
   
 Топ коментарі
 
Дідо Льоня, що таке ? Ти ж за тлю агітував. То тепер іди і йому кажи та усьому кагалу, який ти і тобі подібні недоумки привели до влади. А лазити по =лівих= передачках - без толку.
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Деду верить можно, он с ядерным оружием уже пошутил "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 8874
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І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, ви хочете всіх тупо обікрасти!!!
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Перший ..резидент незалежної України продажний комуняка Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. На думку першого продажного президента України, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантів держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. На всі люди (видно це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) ссср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого ссср повинні бути зняті. Закон треба виконувати або призупинити і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців ..
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пане, я знаю села в нашому р-ні де стоять бюсти Леніну і.т.д і т.п. Але ж ви повірете, що ніяк метал не можуть декомунізувати з колишніх колгоспів? Скільки дем.хатів і дем машин було надбано за жахливі 90-2000-ті. Для кого гра слів, а для кого - все життя
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Святополк а ну быстро в палату на процедуры, а то главврачу пожалуюсь и тебя комп отнимут.
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Семь стран в мире не имеют рынка земли! Семь! Это авторитарные диктатуры наподобие Северной Кореи, Кубы... Вой подняли "арендаторы" земли, которые за копейки, за взятку голове, депутату могут взять в аренду, а фактически присвоить землю на 50 лет. Оглянитесь! Разве вы не видите как земля возле водоемов, в лесах, парках уходит? Кто стоит на схемах и потоках наняли бот фермы, которые и поднимают вой, а старому пердуну тоже доплатили до пенсии. Не голосовал за Зеленского, но тут поступок достойный уважения.
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Не змішуй до купи фермерські 8-200 га в одні руки і 10 000 . Десять тисяч га в одні руки іноземця , або ще й ворога України це вже загроза існуванню самої Держави .
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Де взяв 240тис га землі син кравчука,якщо земля не продавалась і не продається? "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 8535
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А кто сказал что эти 240 Га его? Этот закон им и нужен чтобы землю собранную по схемам узаконить и окончательно присвоить! А пока земля не их а государства, а права на неё у них липовые арендные у непонятно кого и не подтверждённые !
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Якщо не його то ти спробуй забери.А дозволяти збираються 10тис а не 240 і не 600тис як у деяких.Різниця в тому що зараз вони її привласнюють, а коли буде продаж і буде ціна то треба буде купляти, а не відбирати за безцінь. А по друге зараз порушуються мої права як власника тому що мені забороняють розпоряджатись своїм майном. "Із землею жартувати не можна", - Кравчук про продаж земель - Цензор.НЕТ 2699 Проти продажу юлька котра має землю, новінський, потрох от і об"єднуюча коаліція котра 30років при владі і весь цей час вони забороняють продаж.
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татку кравчучок - йдить вже до біса....
вас достатньо було - вже вас вихаркали і забули.
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Дозволити купувати не більше 1000га,а в кого більше націоналізувати.
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с армией и ядерным оружием этот ***** уже пошутил ..
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Придур, учи историю. Википедия в помощь.
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сам ты долбодятел! кто флот ельцыну пропил ? и я.о. тоже эта комунака просрала .. ну а кучмовкая подпись это уже второстепенно ..
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А почему только это из Свободы слова показали? Там ведь были намного интереснее вещи...
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Доброго ранку.
Тут вважають, що не існує того, чого вони не показують.
А те, чого не існує, але вони показують, є.
Кравчук - мудра людина.
Нажаль, таких політиків зараз дуже мало.
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Против частной собственности на землю всегда были только коммуняки. Кравчук - один из этих недобитых пидаров
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Ух ты какой, даже читать и слушать его не хочется, хочет выглядеть умным дядей, забывая о том что человек предавший один раз, предаст потом ещё
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"С землей шутить нельзя"

==
Ну так не шути с трибуны, маразматик. Выражаешься ничего не значащими фразами, как пациент дурдома.
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Он давно превратился в Дедушку По Вызову.Когда надо чего то сморозить потужно-маразматическое вызывают его. Аналог Жирика в России.
А земля,о которой идет речь ,уже 10-15 лет принадлежит владельцам паёв,бывшим колхозникам. Принадлежит на правах ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Она уже НЕ НАША Временно существует мораторий на её продажу.(с 2003 по моему).Это "временно" затянулось.

И почему такая уверенность ,что владельцы этой земли "её продадут за бесценок иностранцам" ? И продадут тут же,в одночасье.
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Интересно получается - кто работал на оккупантов, землю получил, а кто против них воевал, кто был беженцем от голода и преследований, кто сидел в ГУЛАГе - кукиш?
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Кстати,обещанные участникам АТО 2 га земли ,обещанные папередниками ,где они ?Зеля опять виноват? Почему им кукиш? Мерщий до офису партии ЕС проводить акцию!
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Вот в этом и причина скеглення насчет продажу земли:другим дали ,а Мне нет !
Другие продадут ,а мне нечего и продавать.! Поэтому надо провести "рехверендум" и запретить продавать землю тему кого она есть!
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а мне нечего и продавать

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А мне не продавать, мне сеять надо. Почему я должен покупать землю?Дайте всем поровну, а не только тем кто работал у оккупантов.
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а по теме нечего сказать? Почему одним дали, причём на птичьих правах, а другим не дали? Ответ прост - дали тем, кому она не нужна, кто её не будет обрабатывать, и у кого можно отобрать, отжать, "взять в аренду" на 50 лет.
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Ты клоун или наркоман? По теме? Колхозы -совхозы разогнали,землю дали тем кто в них работал.А городским люмпенам ничего не дали,вот и скулят от зависти и злобы.Пойди пивасика с чипсами бахни-попустит.
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то есть работали только в колхозах, я тебя правильно понял? И те же колхозники делали комбайны, плуги, оросительные каналы, строили мелькомбинаты и маслоэкстракционные заводы. Ты это хотел сказать?
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"С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель.

Нельзя! Потому что один раз в 1993 г пошутили, после чего четвертая экономика Европы превратилась в полное гуано! А современные предприятия порезали на металлолом. И народ стал беднейшим в мире и быстрыми темпами начал вырождаться, разбегаться куда кто может! Если еще и сейчас "Пошутим" с землей, то 100% Украины не будет. Земля, надра останутся, но не украинскими
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В той "четвертой экономике Европы" людям жрать было нечего купить. Перестаньте уже повторять этот совковый бред. В совке половина экономики работала на оборонку, то есть выпускала железяки, которые никому никакой пользы не приносили, а вторая половина выпускала "много, но дурного". Те предприятия, которые производили что-то нужное, в основном сохранились и сейчас выпускают вполне конкурентоспособную продукцию.
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Вангую:
С землей будет то-же, что и с приватизированными заводами!

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Повторяю спец для паровозов: Земля давно приватизирована.На неё людям выданы государственные акты на право собственности.Это частная собственность.
И другой пример: земля возле водоемов,береговая линия.Её нельзя приватизировать,нельзя вести строительство.Её не скупали ни олигархи,ни иностранцы.Но попробуй пройти к воде.
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Спецвыпуск для сына 5cc3529d:
Заводы были приватизированы населением и работниками этих заводов и предприятий.
У меня лежат документы на владение акциями шести заводов.
И где они сейчас?
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Надо было думать куда отдаешь ваучер. Лично я продал. Многие мои знакомые купили акции "Мотор сич "..Дивиденды небольшие,но сами акции имеют цену и сегодня. Ты же скорее всего отнес ваучер в один из "инвестиционных фондов" с понтовыми названиями и потужной рекламой на ТВ.
Но в любом случае земля уже лет 10-15 чужая. Это их частная собственность,и тебе просто завидно что лично тебе ни сотки не дали
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Не думаю, не вангуй ! Согласно истории , это предпосылки для начала Гражданской войны!
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Думать и просчитывать нужно всегда! Я уже видел один бизнес план по покупке и использованию земли.
В нем нет ни одного пункта - "Поднятие или сохранение плодородия"!
По примеру с заводами: купил за 1 млн., сдал на металлолом за 5 млн. И не нужно парится с модернизацией, рабочими ...
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Нас уже в 1990 и 1993 гг всякого рода еуреи убеждали, что нужно все прихватизировать, тогда заживем, как в Америке. Что олигархи сначала сами разбагатеют, а потом и нас всех сделают богатыми. Только все вышло наоборот. Превратили цветущую страну в помойку!
Если и сейчас позволим провернуть то же самое с землей. То все канты. Жить в Украине ни нам, ни нашим детям будет невозможно.
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Той цвіт опав, коли порівняв з країнами Європи. Народжені в тюрмі кращого життя не бачили і порівнювати не було з чим...тюрма - СРСР...
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с заводами шутить можно, а с землей ни-ни,))) обычный поросячий визг свиней, которых оттёрли от корыта, а любителям и любительницам референдумов-как насчёт провести референдум по поводу грабительской приватизации 90-х или народ будет против?)))
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Не мети пургу ********** ни Кравчук ни Юля к приватизации промышлености не имели никакого отношения Кучма Пыздэнык и Медведчук Эти петухи роздали УКраину олигархам Теперь история повторяется Олигархам не земля нужна они ее уже имеют сколько им надо Им нужно законодательство которое разрешает продажу Вот когда оно будет тогдп и понесется п.....ду по кочкам Бригады от етих самых олигархов и решал будут на джипонах носится по УКраине с нотариусами в багажниках и с паяльниками и как и положено землица уйдет как вода сквозь пальци
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ты таво, фильтруй жу-жу, не то лишишься жопы. по существу вопроса, почему же кравчук и юлия дружат с этими нехорошими людьми? так кравчук был в одной партии с медведчуком, юлия была вице-премьером при кучме, пинзенык был министром в правительстве тимошенко, поэтому как и было сказано выше, свиньи без корыта, как только прикорытятся, визжать перестанут...а их место займут другие свиньи
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Нравится моя жопа ? Прекращай свою подставлять кому попало и ты будешь такую же иметь а теперь по существу Никогда тимоха с медведчуком не дружила Он ее враг и он при Кучме отправил ее в допр Мало того он начал роздувать через прессу слухи что тимоха в письке перевозила за границу 20 тыс баксов и была поймана погранцами Так что он враг ей навсегда Даже не представляю что было бы с этим козлом если бы она была президентом Так что не изголяйся педалькин
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перестань рекламировать свою жопу, но если уж без этого никак, тогда обратись к олегу валерьевичу ляшко, я думаю что он оценит её по достоинству))) что по поводу референдума о некорректной приватизации 90-х...или большие дядьки, с которыми борются борцуны и борцухи за это не платят. и как так получается, что медведчук и юлия сейчас хрюкают в унисон?
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А Кравчук, какой он там ни есть значения не имеет. Главное, что он правильные вещи говорит
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""С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель." - а Зеленский больше ничего не умеет, он шутник самоучка.
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Хорошо бы этого христопродавца Кравчука дэбэло пер@@@ть* по горбу самой увесистой кравчучкой. Сам, падла, когда рулил у горнила, то не постеснялся «нашутить» себе на «хатинку-мазанку з копанкою» в Швейцарии, и при этом старпёр-скотопотам ещё и «отшучивался» - «у мене сім'я роботяща». А напоследок сей падлючий упырь решил вырядиться в эдакого авторитетного (по его мнению) аксакала-отца нации и отечества.
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пер@@@ть* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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Рано или поздно рынок открывать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИДЁТСЯ. Это неизбежно. Все цивилизованные страны через это прошли. В нашем случае опасность в том, что землю скупят олигархи за бесценок. У бабы Коломойши как раз деньги есть. Да и у донецкого кровососа после покупки виллы на Лазурном побережье, я думаю, еще чтото осталось. Открывать нужно с ограничениями. Жесткими (на первых этапах). Не больше.... 10, 100, 1000 гектаров в руки (с УКРАИНСКИМИ фермерами посоветоваться, обсудить конкретные цифры). Я так считаю.
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А воообще, Кравчук это то место, где Украина повернула в неправильном направлении. Если бы, выбрали Черновола, УВЕРЕН!, наша жизнь сейчас выглядела совсем по другому 😞
Вибач, В'ячеслав Максимович, не оцінили. Ідіотами були, багато кто ідіотом і залишився. А зараз за це платимо. Дуже дорого до речі платимо.
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Ти ж старий хмирь Зелебобу підтримував!!!
🤔🤔🤔😂😂😂
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він юлю підтримував . не перекручуй а потів був проти сивочолого..як більшість
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хто не слухає старших той получить по .... як завжи було
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Так как не кто, не возьмётся кроме Юли Тимошенко за это. Предлагаю решение с не началом Гражданской войны за Землю!
Так как Государство Украина при Приватизации имущество страны неравномерно распределила между гражданами! Т. Е. Городским жителям было предоставлено право на имущество Временно (30-40лет) время существования приватизируемого объекта, получать дополнительную прибыль. То колгоспникам выдали паи, которые по ценности и времени существования 1000лет минимум! И передаются по наследству от покаления к покалению!!!!! То есть в Конституционном суде необходимо решить такую несправедливость и приостановить проталкиваемый деребан Украинской земли!
Вывод: Владелец пая, имеет право продать свой пай, или члены его семьи, если он им не нужен. Но продат он только в право аренды у Государства Украина и его народа , на срок 30лет! То есть подрастающее покаление Украинцев будет что покупать, на свой период жизни, у страны Украина, на свои 30 лет.
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И соответственно сохраняется территория страны Украина в целостности, для будущих покалений, подростающих Украинцев. Которым будет что брать в аренду!
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цікаво а скільки той папірець буде коштувати в натаріуса... от хто заробить ручка папір і печатка і ВВП росте
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Если бы зеленая власть хотела принять закон о земле, написали бы как в цивилизованных странах по 500 га. А задача этих дебилов Коломойского - через земельный вопрос расколоть общество и спровоцировать новый Майдан, и перевести его в гражданский конфликт. А когда в стране революция, управляемая с Кремля, Москва и их пейсатые кураторы запустят сценарий по расколу Украины.
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Поверьте что даже такое Демократичное решение проблемы по земле (выше по посту) , порадит в Украине не Гражданскую войну, но появится понятие "Чисто Украинское убийство" по аналогии с Чисто Английское убийство. "С землей шутить нельзя", - Кравчук

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