 "Із землею жартувати не можна", - Кравчук про продаж земель. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Він заявив: "Із землею жартувати не можна. Це корінне питання. Це душа. Як ми кажемо, мова - душа. Я скажу: душа українського народу - це земля. Вона дає нам силу. Дала нам коріння українське. Я колись цікавився, скільки письменників і поетів українських і яке їхнє походження. 94% - із села. Отже, мова - душа, культура – там, у землі. Коріння там. Крона різна, на жаль. І така, як зараз, вона не розуміє, де коріння. Тому я звертався і звертаюся до тих, хто буде жартувати із землею або думає, що можна це зробити швидко, не зважаючи на фермерів, а фермер – це українське життя на майбутнє, це робочі руки, це сила, це майбутнє України".
"Наступне. Земля - це безпека України. Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. Можна купити землю, і ви будете наймитом на чужій землі. Я був наймитом на землі, бо мої батьки ходили працювати на панщину до поляків. Я був наймитом", - підкреслив перший президент.
"Тому з продажем землі, з оцінкою землі гратися не можна", - резюмував Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців ..
вас достатньо було - вже вас вихаркали і забули.
Тут вважають, що не існує того, чого вони не показують.
А те, чого не існує, але вони показують, є.
Кравчук - мудра людина.
Нажаль, таких політиків зараз дуже мало.
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Ну так не шути с трибуны, маразматик. Выражаешься ничего не значащими фразами, как пациент дурдома.
А земля,о которой идет речь ,уже 10-15 лет принадлежит владельцам паёв,бывшим колхозникам. Принадлежит на правах ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Она уже НЕ НАША Временно существует мораторий на её продажу.(с 2003 по моему).Это "временно" затянулось.
И почему такая уверенность ,что владельцы этой земли "её продадут за бесценок иностранцам" ? И продадут тут же,в одночасье.
Другие продадут ,а мне нечего и продавать.! Поэтому надо провести "рехверендум" и запретить продавать землю тему кого она есть!
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А мне не продавать, мне сеять надо. Почему я должен покупать землю?Дайте всем поровну, а не только тем кто работал у оккупантов.
Нельзя! Потому что один раз в 1993 г пошутили, после чего четвертая экономика Европы превратилась в полное гуано! А современные предприятия порезали на металлолом. И народ стал беднейшим в мире и быстрыми темпами начал вырождаться, разбегаться куда кто может! Если еще и сейчас "Пошутим" с землей, то 100% Украины не будет. Земля, надра останутся, но не украинскими
С землей будет то-же, что и с приватизированными заводами!
И другой пример: земля возле водоемов,береговая линия.Её нельзя приватизировать,нельзя вести строительство.Её не скупали ни олигархи,ни иностранцы.Но попробуй пройти к воде.
Заводы были приватизированы населением и работниками этих заводов и предприятий.
У меня лежат документы на владение акциями шести заводов.
И где они сейчас?
Но в любом случае земля уже лет 10-15 чужая. Это их частная собственность,и тебе просто завидно что лично тебе ни сотки не дали
В нем нет ни одного пункта - "Поднятие или сохранение плодородия"!
По примеру с заводами: купил за 1 млн., сдал на металлолом за 5 млн. И не нужно парится с модернизацией, рабочими ...
Если и сейчас позволим провернуть то же самое с землей. То все канты. Жить в Украине ни нам, ни нашим детям будет невозможно.
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пер@@@ть* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
Вибач, В'ячеслав Максимович, не оцінили. Ідіотами були, багато кто ідіотом і залишився. А зараз за це платимо. Дуже дорого до речі платимо.
🤔🤔🤔😂😂😂
Так как Государство Украина при Приватизации имущество страны неравномерно распределила между гражданами! Т. Е. Городским жителям было предоставлено право на имущество Временно (30-40лет) время существования приватизируемого объекта, получать дополнительную прибыль. То колгоспникам выдали паи, которые по ценности и времени существования 1000лет минимум! И передаются по наследству от покаления к покалению!!!!! То есть в Конституционном суде необходимо решить такую несправедливость и приостановить проталкиваемый деребан Украинской земли!
Вывод: Владелец пая, имеет право продать свой пай, или члены его семьи, если он им не нужен. Но продат он только в право аренды у Государства Украина и его народа , на срок 30лет! То есть подрастающее покаление Украинцев будет что покупать, на свой период жизни, у страны Украина, на свои 30 лет.