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 Політика України
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Все про:вибори (3940) Донбас (15231) мінські угоди (1711) Разумков Дмитро (375)

 Наявна нормативна база дозволяє проводити вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що чинної нормативно-правової бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до мінських домовленостей.

Про це політик заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вибори на Донбасі мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон", - зазначив Разумков.

Він додав, що у Мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством.

"Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята", - пояснив Разумков. При цьому він підкреслив, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території нашої держави відкрито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174545
 
 
 Топ коментарі
 
то есть там проблема только в законе била) а стада козломордой бабуйни с автоматами никому не мешают
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Схоже, всі надії Слуг народа на виборців Донбасу.
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О, жителі Донбасу дуже раді!
Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков - Цензор.НЕТ 2485
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то есть там проблема только в законе била) а стада козломордой бабуйни с автоматами никому не мешают
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Было бы поменьше у Разумкова спеси и побольше знаний, он бы давно позаботился о выполнении 11-го пункта Минских соглашений после проведения выборов в парочке районов на подконтрольной Украине территорий. Ведь там же говорится о "некоторых районах" Донецкой и Луганской областей?

"Некоторые" - это только ОРДЛО? Или ещё есть другие "некоторые" в этих областях?
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Разумков с мозгами дружит или у него только фамилия разумная? Как можно на оккупированной территории проводить украинские выборы? Это под дулами автоматов и без украинской власти? Это что фокус такой? Разумков фокусник и клоун как и Зеля, мелет всякую чушь с умным видом. Идиоты.
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А чому Ви вирішили, що там будуть проводитись саме українські вибори?
Там будуть проводитись «народниє» вибори, для підвищення чисельності антиукраїнського електорату в Державі.
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прокукарікав, а розум є осмислити прочитане?
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Лишнехромосомное, а первые два пункта Минских соглашений выполнены?
Порошенко убедил Меркель и Оланда, что без контроля границы невозможно провести выборы?
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Никогда не понимал значение контроля границы для выборов. Ну допустим пустили на границу погранцов в день выборов, что это изменит?
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До контроля за границей - вывод всех вооруженных формирований, в законе об особом статусе ОРДЛО и выборах там прямым текстом это написано...
По крайней мере так записано было при Порошенко...
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Обеспечить безопасность проведения выборов....
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Ну обеспечили, и что? Что это изменит в результатах голосования?
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Обеспечили!? Кто укажет на момент, что безопасность обеспечена? :D
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А при чём здесь уже ОБСЕ, если Украина будет контролировать свои территории?
Всё нормалёк может быть только при Зелемойском, если идти по сценарию Порошенко, как я выше описал, но они напрямую продают Украину при наличии орков на территории Украины.
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Что значит контролировать территории - ввести войска в Донецк и посадить всех, сотрудничавших с оккупантом?
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Когда предполагалось начать контролировать границу по Минским соглашениям?
Порошенко убедил Меркель и Оланда, что без контроля границы выборы невозможны?
Это записано в особом статусе?
Порошенко вёл свою игру и выигрывал, пока в Украину не посадили Буратино, ***** другие бы соглашения не подписал, но Порошенко его переиграл.
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От Ви правильно мислите. Тут не вистачає протоколу виконаня робіт по деокупації цього району Донбасу.
А саме, ДО виборів, проводиться деокупація, на протязі часу, не меншого, ніж окупація.
На цей час, там встановлюється пряме управління.
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Конечно не хватает! Такой протокол был бы возможен, если бы мы выиграли войну, а не капитулировали, подписав согласие на оккупацию в Минске.
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Розкрий що ти мав на увазі. Бо здається що саме ти не осмислив прочитане.
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Схоже, всі надії Слуг народа на виборців Донбасу.
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Путь для присоединения Украины к даунбассу зеленой шоблой открыт .
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Терміново проводьте вибори, не зубудьте запросити Захарченка, Моторолу та Гіві бо відповідно до вашого перепису (0,888) вони ще живі.
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Да зачем с выборов начинать? Сразу туда везите пенсии. Пенис Душилин будет только за.
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Зебилы - проклятье Украины.
Ведь это именно они проголосовали за кравчука, кучму, ющенко, януковича, порошенко, зеленского...
Следует заметить, что всегда в бюллетенях была одна-две-три приличные фамилии, но у зебилов особый талант - находить фекалии на ровном месте.
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Лишнехромосомное, если я тебя нашел, то я - зебил?
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Ты хуже, - ты дегенерат.
Вывод основан на отсутствии элементарной логики в твоей писанине, ее тебе заменяет бросание говна из твоего рта в собеседника, подкрепленного кучей тупых смайликов(одного, очевидно, тебе мало, не возбуждает в тебе ЧСВ).
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Лишнехромосомное, но даже дегенератам удаётся тебя, такого великолепного, найти.
.
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Нє, ти - вальцманутий із бульбостана. Як там поживає ваш колхозенфюрер? Ще не став довічним вошдьом нациі?
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Не було там ніколи нікого приличного. Одна банда тусовалася. І дебіли ті, хто взагалі ходили на вибори замість того щоб фізично покарати олігархічну верхівку.
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Так при таком сорте избирателя верхушка всегда будет соответствующая. Нет будущего у страны с таким большинством, как у венесуэлы, например. Тут не "фізично карати", т.к. слишком много кого, а вменяемым людям искать себе новое место для жизни, увы.
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От до чого ж таки вони сцються Порошенка...
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О, проросійська нечисть уже боїться і ненавидить Порошенка більше за Бандеру.
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та поклали всі на парашена, нехай смаколики ху@лу ліпить в ліпецьку!
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Тебе правильно визначили "зайвохромосомним". Чи ти лугандонський?
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Эти «выборы» могут(!!!) вылезти боком для всей Украины........😡
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Партії ********** потрібен додатковий електорат проти Порошенка.
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не тільки. їм треба, щоб не з"явився ніхто замість порошенка, а лише удобні їм.
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Так проводьте! Але ж Разумков не дурень! Він вичитує Закони, а потім щось говорить, на відміну від віслюка!
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Так нормативная база не запрещает разогнаться и е....ть головой об стену , давайте теперь так и сделаем ?!
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он дебил? вчера там руководить официально областью поставили какого-то кацапа, и отморозков с оружием и танками немерянно, а у нас, оказывается, законодательство уже позволяет??

Да его судить надо за госизмену с такими выражениями!!
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ЗЕбилы экономику просрали, теперь главная задача Зебилов сдать Украину.
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База позволяєт, але ситуація - ніх...віга.
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Тра робить веселе хльобало при гівняній грі...
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Аху*ть. Что он несет? Какие выборы на окупированной территории и зачем они нам? Какая праоввая база? Какие изминения в законодательство?
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так цей дебіл розумков кінь кацапський"троянський" нічого дивного тут немає...
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Напередодні стало відомо, що Ізраїль завдав удару крилатими ракетами, частина з яких підірвала російські протиповітряні системи. Російський журналіст Олександр Коц розповів подробиці в своєму телеграм-каналі. За його даними, Ізраїль випустив 8 крилатих ракет по Сирії, які вразили військові цілі під Дамаском. 4 ракети сирійцям вдалося збити, проте Ізраїль все ж підірвав російські системи ППО "Панцир", "Бук" і пускову установку і пункт управління С-125.
"Всього було випущено 8 крилатих ракет. Чотири були збиті засобами ППО. Решта досягли мети. І це не іранці. Ізраїль знищив системи ППО сирійської армії: С-125 (пускову установку і пункт управління), один Панцир і один Бук. Тобто, сирійські ппошники худо-бідно навчилися щось збивати, і атакувати іранців стало складніше", - пише Коц.
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что подразумевается под "местными выборами некоторых районов Донбасса"? давайте проведём в Мариуполе и тем самым скажем- " Мы выполнили то,что придурок Порошенко наподмахивал там подписью в минских документах и теперь пусть все те,кто проживает на оккупированных территориях и получил российское гражданство валят из Украины как "иностранные военные" ( а ОБСЕ пусть возьмёт на себя труд КАЖДОГО такого оправдать как "не состоящего в незаконных военных формированиях",если вдруг западные гуманисты поднимут хай и заплачут о депортациях масс населения).Есть закон о правилах пребывания иностранных граждан на территории Украины...
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"Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - отметил Разумков.
------------
"Стою на асфальте я в лыжи обутый..."
Выборы на оккупированной территории... круглый квадрат...
Эти "выборы" (или "референдумы") могут проводить только кацапы, это никак нельзя назвать выборами по украинскому законодательству.
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розумков, ти гніда кацапська!!!! які вибори падло? як ти усіх там перевіриш придурок?? довіришся рогатим у розрахунках????
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Там усі його. Його виборці. Тут дурить рейтингами. А там дурити втричі легше.
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Узеленські вперто хочуть легалізувати ЛуганДон.
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Гнида, покажи нормативную базу или законы которые позволяют проводить выборы на окупированных территориях? Так давай еще в крыму выборы проведем. Интересно что Додон точно такую же операцию хочет провести в отношении приднестровья. Откуда етот ветер дует все и так знают.

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Сивохам пора перестать рассказывать сказочки для лохов о пенсиях в ОРДЛО

Сергей Сивохо возмутился тем, что его фракция вчера, 5 февраля, не проголосовала за закон о пенсиях для жителей неподконтрольных территорий.

На самом деле это фальшивое возмущение, так как заранее было известно, что фракция "Слуга народа" за это не проголосует, и Сивохо об этом прекрасно знал.

Все разговоры о пенсиях в ОРЛДО - не более, чем спекуляция.

Во-первых, потому что технически невозможно ничего платить там, где были разграблены и выпотрошены все украинские банки и банкоматы.

Во-вторых, потому что у правительства банально нет денег.

Откуда взять лишние 150 млрд грн, если их не закладывали в расходную часть бюджета-2020? Тем более, что по итогам января в бюджете недобор по доходам на 25%.

То есть Сивохо либо совершенно безграмотен и не понимает фундаментальных вещей, либо просто играет на публику. Склоняюсь ко второму варианту.

Давно уже пора понять, что не будет никаких пенсий в ОРДЛО, пока существует ОРДЛО.

Ни при этом правительстве, ни при каком другом. Просто потому что не бывает чудес и деньги не берутся из воздуха.

Оккупированные территории не платят налоги в украинский бюджет, следовательно неоткуда взять и деньги на пенсии и соцвыплаты.

Все разговоры о том, что там "пенсионеры свои пенсии уже заработали тяжелым трудом" - сказочки для лохов.

В Украине действует солидарная пенсионная система - ныне работающие люди платят нынешним пенсионерам.

А если ныне работающие жители Донецка, Алчевска и Луганска не платят налоги в украинский бюджет, то откуда взять деньги для пенсионеров Донецка, Алчевска и Луганска?

Денис КАЗАНСКИЙ
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За 8 місяців нічого для України. Все що роблять, все для кацапів і сепарні. Вибрали
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А как какая-то бумажка может помешать ватнику в автоматом стоять над головами "голосующих" чтоб они "правильно" голосовали?
Разумков, оторвись от смартфона, страна не в нем а в реальной жизни!
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