 Наявна нормативна база дозволяє проводити вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом, - Разумков

Про це політик заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вибори на Донбасі мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон", - зазначив Разумков.

Він додав, що у Мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством.

"Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята", - пояснив Разумков. При цьому він підкреслив, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території нашої держави відкрито.

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