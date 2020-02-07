 Наявна нормативна база дозволяє проводити вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом, - Разумков

Про це політик заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вибори на Донбасі мають відбутися за українським законом. Фактично закон про вибори прийнятий, і він дозволяє проводити вибори й на тимчасово окупованих територіях. Я не вважаю, що потрібен окремий закон", - зазначив Разумков.
Він додав, що у Мінських домовленостях не прописано, який саме закон має бути, а зазначено лише те, що вибори мають відбутися за українським законодавством.
"Станом на сьогодні нормативна база, яка може забезпечити проведення виборів, прийнята", - пояснив Разумков. При цьому він підкреслив, що таким чином шлях для проведення виборів на всій території нашої держави відкрито.
"Некоторые" - это только ОРДЛО? Или ещё есть другие "некоторые" в этих областях?
Там будуть проводитись «народниє» вибори, для підвищення чисельності антиукраїнського електорату в Державі.
Порошенко убедил Меркель и Оланда, что без контроля границы невозможно провести выборы?
По крайней мере так записано было при Порошенко...
Всё нормалёк может быть только при Зелемойском, если идти по сценарию Порошенко, как я выше описал, но они напрямую продают Украину при наличии орков на территории Украины.
Порошенко убедил Меркель и Оланда, что без контроля границы выборы невозможны?
Это записано в особом статусе?
Порошенко вёл свою игру и выигрывал, пока в Украину не посадили Буратино, ***** другие бы соглашения не подписал, но Порошенко его переиграл.
А саме, ДО виборів, проводиться деокупація, на протязі часу, не меншого, ніж окупація.
На цей час, там встановлюється пряме управління.
Ведь это именно они проголосовали за кравчука, кучму, ющенко, януковича, порошенко, зеленского...
Следует заметить, что всегда в бюллетенях была одна-две-три приличные фамилии, но у зебилов особый талант - находить фекалии на ровном месте.
Вывод основан на отсутствии элементарной логики в твоей писанине, ее тебе заменяет бросание говна из твоего рта в собеседника, подкрепленного кучей тупых смайликов(одного, очевидно, тебе мало, не возбуждает в тебе ЧСВ).
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Да его судить надо за госизмену с такими выражениями!!
"Всього було випущено 8 крилатих ракет. Чотири були збиті засобами ППО. Решта досягли мети. І це не іранці. Ізраїль знищив системи ППО сирійської армії: С-125 (пускову установку і пункт управління), один Панцир і один Бук. Тобто, сирійські ппошники худо-бідно навчилися щось збивати, і атакувати іранців стало складніше", - пише Коц.
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"Стою на асфальте я в лыжи обутый..."
Выборы на оккупированной территории... круглый квадрат...
Эти "выборы" (или "референдумы") могут проводить только кацапы, это никак нельзя назвать выборами по украинскому законодательству.
Сергей Сивохо возмутился тем, что его фракция вчера, 5 февраля, не проголосовала за закон о пенсиях для жителей неподконтрольных территорий.
На самом деле это фальшивое возмущение, так как заранее было известно, что фракция "Слуга народа" за это не проголосует, и Сивохо об этом прекрасно знал.
Все разговоры о пенсиях в ОРЛДО - не более, чем спекуляция.
Во-первых, потому что технически невозможно ничего платить там, где были разграблены и выпотрошены все украинские банки и банкоматы.
Во-вторых, потому что у правительства банально нет денег.
Откуда взять лишние 150 млрд грн, если их не закладывали в расходную часть бюджета-2020? Тем более, что по итогам января в бюджете недобор по доходам на 25%.
То есть Сивохо либо совершенно безграмотен и не понимает фундаментальных вещей, либо просто играет на публику. Склоняюсь ко второму варианту.
Давно уже пора понять, что не будет никаких пенсий в ОРДЛО, пока существует ОРДЛО.
Ни при этом правительстве, ни при каком другом. Просто потому что не бывает чудес и деньги не берутся из воздуха.
Оккупированные территории не платят налоги в украинский бюджет, следовательно неоткуда взять и деньги на пенсии и соцвыплаты.
Все разговоры о том, что там "пенсионеры свои пенсии уже заработали тяжелым трудом" - сказочки для лохов.
В Украине действует солидарная пенсионная система - ныне работающие люди платят нынешним пенсионерам.
А если ныне работающие жители Донецка, Алчевска и Луганска не платят налоги в украинский бюджет, то откуда взять деньги для пенсионеров Донецка, Алчевска и Луганска?
Денис КАЗАНСКИЙ
Разумков, оторвись от смартфона, страна не в нем а в реальной жизни!