 "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

За його словами за 30 років в Україні лише 44 тисячі фермерів. Наприклад в Польщі 1,5 млн. Ми хочемо мільйон фермерів.