 "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
За його словами за 30 років в Україні лише 44 тисячі фермерів. Наприклад в Польщі 1,5 млн. Ми хочемо мільйон фермерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.
За його словами за 30 років в Україні лише 44 тисячі фермерів. Наприклад в Польщі 1,5 млн. Ми хочемо мільйон фермерів.
Холдинги не смогут сразу выкупить то что арендуют, "свою", при согласии владельцев\государства, это 6 лярдов на каждый, таких денег им никто не даст.
В принципе 10к своих и 390к арендных это ок.
Что не ок это то кому они изначально попадут.
Но когда стоит вопрос перевести ли экономику из средней по африке в лидеры африки, то этот рост ощутить каждый, именно по этому я всетаки со скрипом но поддерживаю и с 10к нормой, не так это и много - 2 мил долл оборота.
Выбыл из олигархов?
Уже имущество и средства конфисковали?
Когда?
Что я пропустил?
тоесть вопрос доли триллионов долларов, Юля бомжиха, коломойша крутит пару лярдов. Триллион... откуда ему взятся?
Кажется, этим чипполино и закончит свою бренную жизнь
Так это их сам мудрый украинский народ себе на шею посадил и земельку им отдает
От такого позора наши предки козаки и повстанцы в своих гробах переворачиваются!
Те що ви впорото ************ десятки тисяч га як норму, - КРИЧИТЬ що про фермерів ви думаєте в останню чергу.
в Польше совсем другая структура, другой менталитет, главное нет таких прожорливых олигархов, которые гребут только под себя. хоть и вышиванки одевают
И там, блд, все такие, у одного экономический прорыв, у этого миллион фермеров. Главного клоуна постоянно накрывает.
сейчас фермеров хочет - иди пойми ето дауна...
все правки они тупо игнорируют! ничего не пропустят. + люди под ВР не пришли.
Если ничего не изменится - нам хана через 2 мес.
Во-первых, кто это мы? АраХамло и его вошки?
Во-вторых, АраХамло хочет верхом сидеть свесивши ноги на вершине Казбека до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, на всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
Им нужно будет несколько десятков тысяч крепких трактористов-комбойнеров на мощнейших Джон-Дирах.
А остальные миллионы сельского населения Украины - лишние рты.....
Селу придет конец, и Украине тоже, если не остановим ЗЕльоную заразу !
Теперь ответь, пожалуйста на вопрос, как владелец калькулфтора и таблицы умножениы, как МХП и еще 100 холдингам собрать суммарно четверть\пол триллиона долларов? Это только чтобы обрабатываемую землю купить, а не взять новую. Мне действительно интересно и я готов поменять свое мнение, но поверь пол триллиона долларов нету ни у кого.
Пустобрьохий клоун!
К чему это болтание ерундой перед публикой?
Думаете опять купить людей своей дешёвой порнографией?
Да вас бл..ей ЗЕльоных уже насквозь видят!
с Италией еще не все понятно - татко римский еще ага или скоро уже кряк?
спешить не нужно, время покажет...
а з другой стороны зачем кого то вообще выбирать, если время покажет?
короче все сложно....
вірю.
а далі цей мільйон набере кредитів під 3-5-7 відсотків і 90 відсотків збанкрутує.
А у бАНКІВ НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ НА РОЗМІР ЗАСТАВИ ЗЕМЛІ.дАЛІ-продаж землі особам з подвійним громадянством.
нихто бы и за деньги такое не нашел - вы сподобились на етот зашквар бескорыстно....
буба вывозит родню в кацапию (кстати ето первый сигнал на свал)
слуги хто висит, хто cдрыснул ...
Украина выберет нового, ненапаковонаго еще пока, вислюка...
ну от умеем же мы!
Может для большинства это новость, но все остальные коммерческие типы земли включая сх продаются и я не вижу космический флот рептилоидов, сороса и легион из кошмара недалекого ксенофоба и кацапов. А-у, агро боты? Где они, эти ваши соросы.
Расскажу один секрат, нахер мы никому не нужны с такой коррупцией и населением, и нести сюда триллион долларов никто не будет.
Продаваться никакая земля не должна. она вся пренадлежит народу. То есть - мне. моим детям. Я должен получить ее БЕСПЛАТНО! Так понятно, зетипилл?