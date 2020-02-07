EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  2023  103
Матеріали за темою:
Все про:земля (507) фермер (45) Арахамія (221)

 "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія

Співголова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що їхньою метою є створення в Україні мільйонів фермерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Свободи Слова Савіка Шустера.

За його словами за 30 років в Україні лише 44 тисячі фермерів. Наприклад в Польщі 1,5 млн. Ми хочемо мільйон фермерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174543
 
 
 Топ коментарі
 
Миллион фермеров это 300 га в одни руки.
 показати весь коментар
 
Между прочим 10 000 га в одни руки это безземельные крестьяне, латифундисты и третий Майдан. Кремль уже выпил за то. что закодировали проукраинские каналы и оставили сепарские. Еще выпьет за латифундистов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"мільйон фермерів " в нього в штанах в двох "капсулах" ще сплять
 показати весь коментар
 
Брешет, **** арахамская, вешает нагло и цинично лапшу. Не для фермеров закон о земле, не купят фермеры нифига, так как раскупят скопом огромными участками нашу землю толстосумые олигархи. Если хотите и правда миллион фермеров, то просто сдавайте землю в долгосрочную аренду и не морочьте голову людям. В вашем Израиле, Арахамия, именно так сдается 95% сельхозземли. Значит там - это умно и безопасно, а Украину можно пустить прахом?
 показати весь коментар
 
 
Где взять миллион нянь? Да и не положено няня для хвермера у которого нет 100млн долларов.
 показати весь коментар
 
 
Вони одну наню на сто фермерів виділяють. Наглядача з нагайкою. І взагалі, людина, яка працює нвюа чужій землі, називається батраком, а не фермером.
 показати весь коментар
 
 
"миллион, миллион, миллион алых рож...."
 показати весь коментар
 
 
ага, в землю в кладывать. вклвдывать можно в урожай, в технику, а из земли только высасывать
 показати весь коментар
 
 
Миллион фермеров это 300 га в одни руки.
 показати весь коментар
 
 
Півтора мільйона фермерів у Польщі якраз існують тому що там норма не більше 500 га. Якщо дозволити більше, в умовах нашої бідноти, це мегалатифундії і ріпак до горизонту...
 показати весь коментар
 
 
Латифундисты это не благотворительные общества, они не выращивают рипак, если земля простаивает то это убыточно и ее нужно продавать или сдавать, земля будет работать при любом раскладе, при чем как раз та на которой рипак.

Холдинги не смогут сразу выкупить то что арендуют, "свою", при согласии владельцев\государства, это 6 лярдов на каждый, таких денег им никто не даст.

В принципе 10к своих и 390к арендных это ок.
Что не ок это то кому они изначально попадут.
Но когда стоит вопрос перевести ли экономику из средней по африке в лидеры африки, то этот рост ощутить каждый, именно по этому я всетаки со скрипом но поддерживаю и с 10к нормой, не так это и много - 2 мил долл оборота.
 показати весь коментар
 
мілліон пріватізірованих заводов "работают" прі любом раскладє - всі на металобрухт спущені
 показати весь коментар
 
 
Расскажи мне как ты собрался разворовывать поле с сорняками. Оно у тебя есть, дальше что?
 показати весь коментар
 
По 300 га одному фермеру, стільки в Україні немає сільгоспземель. Максимум для мільйона фермерів вийде по 40 га. В Польщі на одного фермера припадає лише 7 га.
 показати весь коментар
 
А отримаєте десяток. Каломойський, Тімашєнка, Ахмєтав... Пара росіян підтягнуться....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что, Порошенко уже не в списке?
Выбыл из олигархов?
Уже имущество и средства конфисковали?
Когда?
Что я пропустил?
 показати весь коментар
 
 
А Зеленський же тобі ясно сказав що в Україні олігархів нема.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле то босс кловуна сказал что типа забудьте про олигархов они все умерли. Знатный был сеанс уринотерапии для ЗЕбильного стада..не понятно чего этот ЗЕбил про олигархов закудахтал ..видимо нужно повторить сеанс уринотерапии.
 показати весь коментар
 
 
Один только зем банк МХП - 6-12 лярдов долларов, а холдингов 10к+ около сотни,
тоесть вопрос доли триллионов долларов, Юля бомжиха, коломойша крутит пару лярдов. Триллион... откуда ему взятся?
 показати весь коментар
 
Какая отвратительная рожа. Хотелки свои озвучивает.
 показати весь коментар
 
 
Во, ещё одна харя выползла. Хорошо таки, что у меня тут видео- не проходит, тормозит инет на внешнем рейде. Но, меня эти хари вышибают! Особенно- на сон грядущий. Никто не знает, он что- собрался прическу а-ля "ирокез" соорудить? Очень на то похоже.
 показати весь коментар
 
 
Всякий раз когда его вижу, хочется вытащить его за это "чипполи" и нарезать на кухонной доске...😁

Кажется, этим чипполино и закончит свою бренную жизнь
 показати весь коментар
 
Скорее похож на короля лемура из "Мадагаскара".
 показати весь коментар
 
 
Кумедна не кумедна, но похоже эта арахамия рулит страной...
 показати весь коментар
 
 
вы имели ввиду Абрахамии?

Так это их сам мудрый украинский народ себе на шею посадил и земельку им отдает

От такого позора наши предки козаки и повстанцы в своих гробах переворачиваются!
 показати весь коментар
 
Между прочим 10 000 га в одни руки это безземельные крестьяне, латифундисты и третий Майдан. Кремль уже выпил за то. что закодировали проукраинские каналы и оставили сепарские. Еще выпьет за латифундистов.
 показати весь коментар
 
 
2 мил долларов в год на пшенице, не много это для типовых культур.
 показати весь коментар
 
Нет ,вы хотите развести лохов ,двинуть земельку и свалить ...
 показати весь коментар
 
 
Где ж столько нянь набрать? Они все в Италии уже.
 показати весь коментар
 
 
ох ж жеж і гниди. Єдине питання до вашої "реформи" це кількість землі в одні руки.
Те що ви впорото ************ десятки тисяч га як норму, - КРИЧИТЬ що про фермерів ви думаєте в останню чергу.
 показати весь коментар
 
 
А слуги урода разом з родичами не бажають покинути кормушку і приєднатися до того числа фермерів?
 показати весь коментар
 
 
хотеть не вредно, для этого что-то надо делать
в Польше совсем другая структура, другой менталитет, главное нет таких прожорливых олигархов, которые гребут только под себя. хоть и вышиванки одевают
 показати весь коментар
 
 
Там и при социализме сохронялась частная собственность на с/х землю, не был уничтожен класс собственника. В Украине их поэтому сейчас мало.
 показати весь коментар
 
 
да не успели силой колхозов наделать и вытравить частного собственника, у нас насильно голодом морили
 показати весь коментар
 
 
Актуальне гасло для владної плісняви: "Скажи


 показати весь коментар
 
 
Остап три дня не ел и тут Остапа понесло.
И там, блд, все такие, у одного экономический прорыв, у этого миллион фермеров. Главного клоуна постоянно накрывает.
 показати весь коментар
 
 
а подраться грустный не хочет? с утра вроде хотел....

сейчас фермеров хочет - иди пойми ето дауна...
 показати весь коментар
 
 
Так в аренду на 30-40 лет с ответственность за плодородие земли с правом пролонгации. И продавать не надо и миллионы фермеров. Забрехались, ройте дальше себе могилу. Соросу передай, чтобы нах шел.
 показати весь коментар
 
 
я бы его исключил из детей лейтенанта шмидта... - ну не тянет, ну тормоз ...
 показати весь коментар
 
 
А у меня- иной классик всплыл: из :Мимино". Он там то Светлану, то Марью Ивановну зотел, по телефону. А этот придурень: "миллион фермеров хочу!" Ох, как мне кажется- они, своими хотелками, нам устроят...
 показати весь коментар
 
 
Уже, устроили, Андрей! А Мимино, по-моему, хотел Ларису Ивановну. Впрочем, не настаиваю на Ларе.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже- не настаиваю. Просто Марья Ивановна- как-то на слуху.
 показати весь коментар
 
В общем болтовня, как на всех у нас каналах. Сельское хозяйство в наш век технологий довольно затратно и убыточно порой, продав землю и не создав условий все болтовней и закончится
 показати весь коментар
 
 
чурка этот арахамия, который хотел за ночь!! рассмотреть этот закон!

все правки они тупо игнорируют! ничего не пропустят. + люди под ВР не пришли.
Если ничего не изменится - нам хана через 2 мес.
 показати весь коментар
 
 
Последний форт-пост КС. Закон входит в противоречие с Конституцией, где весь народ собственник земли, недр и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Предлагаемая земельная реформа практически уничтожает фермеров, даже тех,кто сейчас есть. А эти заявления ******** -чистой воды лицемерие. Одна возможность продажи земли поднимает намного цену ее аренды, а фермеры в основном являются арендаторами и что им тогда делать? Цену на сельхозпродукцию определяет рынок, на который влияет и мировой рынок, поэтому поднять фермерам цену на нее будет трудно.
 показати весь коментар
 
 
Тогда не 10 тыщ га под вонючую кукурузу и подсолнух с микроприбылью, а нужно нарезать и раздать свободную землю всем, чтобы обрабатывали или продавали, но он пздбл еще и ватный, так что всё что он несет нужно пропускать мимо ушей и работать над тем чтобы воры сидели в тюрьме.
 показати весь коментар
 
БУДУТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ВЫНУЖДЕННЫЕ АРЕНДОВАТЬ У ДЯДИ СЭМА ИЛИ ЕЩЕ КОГО ТО СВОЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ
 показати весь коментар
 
 
Опять дерибан земли заправляют под вкусным соусом
 показати весь коментар
 
 
Не-не-не. Нас не обманешь.
Во-первых, кто это мы? АраХамло и его вошки?
Во-вторых, АраХамло хочет верхом сидеть свесивши ноги на вершине Казбека до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, на всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
 показати весь коментар
 
 
Потрібно продати слуг народу разом зтими хто званих голосував 'за кордон агроші вбюджет
 показати весь коментар
 
Интересно, как ета политика состыкуется с политикой обьединения нескольких сел или как вы их называете *общины* в один колхоз?
 показати весь коментар
 
 
Malo 44 tysiaci,v Litve ix 122 tysiacy.Molodyx fermerov neocen mnogo vse v gorod xotiat
 показати весь коментар
 
Короче вместо миллиона фермеров будет только один большой фермер типо Ахметки который будет разводить лошариков.
 показати весь коментар
 
 
судя по закону о земле вместо миллиона фермеров будет 5 олигополий с миллионом рабов
 показати весь коментар
 
 
Миллион рабов олигополия не нужен.
Им нужно будет несколько десятков тысяч крепких трактористов-комбойнеров на мощнейших Джон-Дирах.

А остальные миллионы сельского населения Украины - лишние рты.....

Селу придет конец, и Украине тоже, если не остановим ЗЕльоную заразу !
 показати весь коментар
 
 
Ринок землі по Зеленському- це передача земель Украіни Агрохолдінгам,які налажать і зареєстровані за кордоном (міністр Рева).То біш,якимось серпентаріям. Бр жоден агрохолдінг....не платить податків........Украіні! Воть так,робяти!
 показати весь коментар
 
 
Платят они налоги, выкачиваются только дивиденды, пройди ликбез как экономика работает. Это не самая справедливая схема, согласен, но она же и в ес и штатах, и везде. При том что западная регистрация, например МХП заставляет их работать прозрачнее - акционеры и аудиторы вздрючат, им то не занесешь.
Теперь ответь, пожалуйста на вопрос, как владелец калькулфтора и таблицы умножениы, как МХП и еще 100 холдингам собрать суммарно четверть\пол триллиона долларов? Это только чтобы обрабатываемую землю купить, а не взять новую. Мне действительно интересно и я готов поменять свое мнение, но поверь пол триллиона долларов нету ни у кого.
 показати весь коментар
 
Обьясните этому клоуну что фермер это предприниматель а не селюк, предпренимателю нужно самый минимум человек 5, дальше вопрос, где, блть 5-6 миллионов людей для рабочих мест возьмется? Да и бесплатное получение земли это очень дорого при теперешней коррупции, а на арендной я даже посрать не сяду, при норме в 10 тыщ га, она окажется не там. Я во всех темах топлю за рынок, считаю что даже ценой 10к га розданых уродам оно стоит того, но, вот это не означает что я терплю пздблв типа этой ваты и зеленых в частности.
 показати весь коментар
 
 
Клоун!
Пустобрьохий клоун!

К чему это болтание ерундой перед публикой?
Думаете опять купить людей своей дешёвой порнографией?

Да вас бл..ей ЗЕльоных уже насквозь видят!
 показати весь коментар
 
 
А фермерши зебилу подойдут? Или он - сугубо мужеложец?
 показати весь коментар
 
 
думаю надо внести поправки, рассмотреть, а как не дотянем до миллиона? - тут сложно.... и опять же табу.
с Италией еще не все понятно - татко римский еще ага или скоро уже кряк?
спешить не нужно, время покажет...
а з другой стороны зачем кого то вообще выбирать, если время покажет?
короче все сложно....
 показати весь коментар
 
А няня гектари обробляти буде тоді беру 10 тисяч га няня цеж слуги народу челядь
 показати весь коментар
 
вот же ****** а при чём здесь миллион вы бы этих сохранили и хотя бы удвоили
 показати весь коментар
 
 
Вы ж землю продадите. Её скупят олигархи и кому не лень. Олигархи станут панами. И поженуть людей на панщину. Где место фермеру?
 показати весь коментар
 
 
"Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія

вірю.

а далі цей мільйон набере кредитів під 3-5-7 відсотків і 90 відсотків збанкрутує.

А у бАНКІВ НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ НА РОЗМІР ЗАСТАВИ ЗЕМЛІ.дАЛІ-продаж землі особам з подвійним громадянством.
 показати весь коментар
 
лютый пи.дец вы выбрали, дорогие...
нихто бы и за деньги такое не нашел - вы сподобились на етот зашквар бескорыстно....
 показати весь коментар
 
 
Для Осла продажа нашей земли - единственный способ удержаться во власти. И этим ******* все равно шо дальше будет. они свалят с награбленным в Израиль.
 показати весь коментар
 
 
...Ара..ты бы почаще перед Радой прогуливался, в парике каком и маске, народ послушал, что ждет вашу био массу в случае продавления через Раду этого закона...не завидую вам.. "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 8116
 показати весь коментар
 
 
Хотели бы зе-мародеры реально получить миллион мелких украинских фермеров, то тогда бы поставили ограничения по продаже земли в одни руки до 300-500га, а так с их 10000-200000га речь идет о сотне-другой латифундистов-инородцев и о уничтожении украинского села и сельских жителей. Впрочем банда зе-мародеров-инородцев врет как дышит, так что верить ей могут только полные зебилы.
 показати весь коментар
 
 
Ара ахамевший. а почему нельзя организовать госбанк земли и не продавать право на аренду этой земли? Хто хочет продать свои паи - тот пусть продает . только земельному банку. Или через банк сдает в аренду. так нельзя?
 показати весь коментар
 
 
ЭТОМУ АРЕ *********** АБХАЗСКИМИ ТОРГОВАТЬ, А НЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЁЙ! РОЖА У НЕГО ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛИ !
 показати весь коментар
 
 
все будет так - беня снимает пену и дрыскает в какую хайфу...
буба вывозит родню в кацапию (кстати ето первый сигнал на свал)
слуги хто висит, хто cдрыснул ...
Украина выберет нового, ненапаковонаго еще пока, вислюка...
ну от умеем же мы!
 показати весь коментар
 
У нас в дерене 86% избирателей голосовало за Кловуна. В основном пенсы. с паями, которые сдали их в аренду на 50 лет. Вот я хотел бы посмотреть на их рожи. после того как Кловун ****** их на последнее - отберет паи.
 показати весь коментар
 
Таких як той "фермер" з Коломойського р-ну.
 показати весь коментар
 
Почему мы обсуждаем продажу паев бывших колхозников а не они мами?
Может для большинства это новость, но все остальные коммерческие типы земли включая сх продаются и я не вижу космический флот рептилоидов, сороса и легион из кошмара недалекого ксенофоба и кацапов. А-у, агро боты? Где они, эти ваши соросы.
Расскажу один секрат, нахер мы никому не нужны с такой коррупцией и населением, и нести сюда триллион долларов никто не будет.
 показати весь коментар
 
 
Ясный пень шо не будут. У нас свои. доморощенные алихархи есть. живущие на коррупции.
Продаваться никакая земля не должна. она вся пренадлежит народу. То есть - мне. моим детям. Я должен получить ее БЕСПЛАТНО! Так понятно, зетипилл?
 показати весь коментар
 
Вот этот чувак с грузинской фамилией просто стебется. Латифундисты хорошо его и остальных слуг зарядили. Закон сделали для прямо противоположных целей-создать мега латифундии,которые просто вытеснят население из сельской местности. И у нас будет не 44000 фермеров а 44 латитфундии. Смейтесь, зебилы!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору