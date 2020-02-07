 Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак зазначив, що ціна на нафту для Білорусі буде ринковою.

"Ми не можемо сьогодні різко змінити умови регулювання нашої нафтової галузі: ви знаєте, ціни на сиру нафту формуються ринком, а адміністративно не регулюються", - сказав Козак.

Також він додав, що білоруська влада має домовлятися про постачання нафти безпосередньо з російськими нафтовими компаніями і цим переговорам російська влада нібито готова сприяти.

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"Якщо надавати знижки, нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, ми зробити не зможемо, ми не можемо змінювати постійно правила гри, ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії", - переконує Козак.

Водночас він зазначив, що Росія поставлятиме газ у Білорусію в 2020 році на умовах 2019 року.

Нагадаємо, Росія і Білорусь не можуть домовитися про новий контракт на поставку нафти. У зв'язку з цим 26 січня Білорусь отримала першу партію нафти з Норвегії.