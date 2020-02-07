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Все про:Білорусь (931) Лукашенко (549) нафта (135) Путін (229)

 Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь

Президенти Білорусі Олександр Лукашенко і Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак зазначив, що ціна на нафту для Білорусі буде ринковою.

"Ми не можемо сьогодні різко змінити умови регулювання нашої нафтової галузі: ви знаєте, ціни на сиру нафту формуються ринком, а адміністративно не регулюються", - сказав Козак.

Також він додав, що білоруська влада має домовлятися про постачання нафти безпосередньо з російськими нафтовими компаніями і цим переговорам російська влада нібито готова сприяти.

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"Якщо надавати знижки, нам необхідно було б вводити державне регулювання нафтового ринку, ми зробити не зможемо, ми не можемо змінювати постійно правила гри, ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії", - переконує Козак.

Водночас він зазначив, що Росія поставлятиме газ у Білорусію в 2020 році на умовах 2019 року.

Нагадаємо, Росія і Білорусь не можуть домовитися про новий контракт на поставку нафти. У зв'язку з цим 26 січня Білорусь отримала першу партію нафти з Норвегії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174542
 
   
 Топ коментарі
 
Отдали трубу за копейки? Ну вот теперь и сидите с рыночными ценами Колхозный дебил думал, что ему особые условия в союзном государстве предоставят?
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Подгонят таманскую дивизию под минск и сразу обо всем договорятся
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В армии параши очень многие хотят видеть луку царем ссср..так, что тут дело тонкое ))))
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К тому же говорят Пыня при смерти .
Ещё неизвестно кто кого переживет.
У Лукашен-ко генетика сильней - украинская...🤔
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Та твоя таманскаядивизийа будет там же, где и твои пскофскиедесантники, казламордый... попробуйте тока подогнать, дыбилымлять... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 8518
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Если в Крыму у них прокатило, то в Минске вообще проблем не будет. Ещё и цветами будут танки встречать во славу избавления от колхозника
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Если ***** рыпнецца на Беларусь, то границами рахи станет граница московской области... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 5068
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Да? Также мне говорили после Крыма. Типа Крым не показатель, а вот если он на Донецк рыпнется, то тут ему и трындец. Я верил...
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А я в своё время верил, што савок совсем нерушимый... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 7864
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растопырился санек на время недолгое - торгуется он так ...
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Отбрехался. Но лука как диктатор знает возможности хутина.
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Не Путин а путин-***** ,пора бы запомнить уже ... Лукашенко и Путин не договорились о поставках дешевой российской нефти в Беларусь - Цензор.НЕТ 2157
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Только с кацапской нефтью, а так нафиг нам немытая рассея!
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Бацька мутит, хочет нефть по дешевке, как внутри России, но российские сябры хотят по рыночным ценам, а бацька им намекает, что так нах вы нам здалися, купим тогда у Норвегии.
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Отдали трубу за копейки? Ну вот теперь и сидите с рыночными ценами Колхозный дебил думал, что ему особые условия в союзном государстве предоставят?
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оставайся саня с нами...
хто там цю пістню співав?
санек - це назавжди...
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Жаба с гадюкой не договорились... У меня (надеюсь, не только у меня) этот факт вызывает здоровое злорадство.
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Не знаю,похоже что всё-таки договорились на 20год- Российская и белорусская делегации в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок Минску газа и нефти, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

По его словам, стороны согласились сохранить условия экспорта голубого топлива в Белоруссию на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе. При этом договоренность распространяется только на 2020 год.
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Бу-га-га. Фсё, батька. Были деньги у твоего кореша, но кончились. Теперь как-то сам справляйся без $1,5-3 лярдов халявы за нефть
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Це добре - московський цар сам робить все, аби відв'язати Білорусь від своєї країни 404.
А Лука продовжує робити висновки.
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...Майки обещал завалить Бацку нефтью,только пусть обратится..а Бацка молчит в раздумьях, забухал чтоли с горя то? ..таки кинул Пыня на бабки, не помогла дружба.... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 7827
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ХЙЛО ГОТОВИТСЯ КДОЛГОЙОБОРОНЕ И БУДЕТ ВСЕХМОЧИТЬВСАРТИРЕ !!! ДО СМЕРТИ !!! СВОЕЙ )))))))))))))
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в очередной раз не получилось у хитрого цыгана продать жопы обитателей микромордора русне. А все потому что кацапня и так знает что при вторжении никто сопротивляться не будет. В общем трусливый народец. Как пример можно вспомнить 70-80 е годы при совке. Если в мордовских концлагерях из политических зэков больше половины были украинцы, то беларусцев вообще не было. По той причине что в Беларусии никто даже не пытался сопротивляться кацапне.
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Не палучается у зачеса на двух стульях усесться 😷
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