 Українець розповів, що відбувається на закритому на карантин круїзному лайнері

Про це журналістам ТСН розповів українець, який працює на судні, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі пасажирські зони закрито. Всі сидять по каютах. Тільки члени екіпажу працюють. Сьогодні 40 осіб зняли з лайнера і забрали в лікарню. За офіційними даними, у нас 61 особа з позитивним тестом. Паніки немає. Всі ходять у масках і рукавичках", - розповів чоловік.
Серед 40 осіб, яких відправили в лікарню - чоловік, який вирушив з коханою у медовий місяць. Його кохана здорова, а отже, їм довелося розлучитися.
Зараз на лайнері продовжують перевірки. На борту майже чотири тисячі осіб, а тест на коронавірус пройшла тільки десята частина. Зокрема і наші моряки, вони здорові.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 61.
Загалом, за даними МОЗ країни, на судні перебувають близько 3,7 тис. осіб - громадяни більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців. Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлено новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні оголошено двотижневий карантин.
За останнім даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю збільшилась до 636 осіб, а кількість випадків захворювання цією пневмонією перетнула рівень у 31 тис. людей.
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Не надо никого эвакуировать для захоронения, надо рядом поставить грузовое судно-рефрижератор для складирования трупов. Пригодятся для дальнейших исследований.
С точки зрения науки контингент на круизном лайнере - оптимальный для мутации вируса для передачи представителям белой расы: средний возраст - более 55 лет, состоятельны, застахованы, компактно размещены по каютам, под круглосуточным видео и меднаблюдением, с контролируемым доступом в Интернет. Японцы - молодцы, сразу сообразили, что надо делать для спасения собственного народа.
а пару тижнівлайнер буде пустий
за кілька місяців
(хоча... якщо зараз станеться таке, як у Говарда Філіпса, "пробудження Ктулху", то навряд чи "людство буде кричати від жаху та битися у конвульсіях божевілля". Гадаю, дуже скоро після появи з океанічних глибин колосального демонокальмара в нього полетить багато балістичних та крилатих ракет з термоядерними боєголовками... не впевнений, що навіть Ктулху витримає перетворення на плазму...)
"Наиболее тревожным веянием, что приходится наблюдать в наш век, стоит признать растущее небрежение к устоявшимся нормам закона и порядка. Во-многом проистекающее от тлетворного влияния отличающейся особенной порочностью недочеловеческой русской заразы, низшей из разумных форм жизни".
...
"Вдохновленные или нет гибельным примером недочеловеческой русской черни, неразумные элементы по всему миру представляются воодушевленными исключительной порочностью и выказывают симптомы вроде тех, что появляются у толпы на грани панического бегства. Пока многоречивые политиканы предрекают вселенский мир, длинноволосые анархисты проповедуют социальный переворот, означающий не что иное, как возврат к дикости или средневековому варварству" (с) из статьи Лавкрафта "Большевизм"
И проблема японского Дальнего Востока тоже 😁
🤔
🤔
просто деякі русизми аж занадто 'ріжуть вухо.'
"На борту почти 4000 человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть". 400 человек прошли тест, 61 - не прошли.
1. Почему из 61 нездорового человека забрали в больницу только 40? 21 человек продолжают разносить заразу по судну. Они едят вместе со всеми?
2. 359 человек признаны здоровыми. Им некуда идти или их не отпускают? Ждут, что через 2 недели их отвезут обратно, но за это время можно подхватить заразу.
3. Почему так медленно проходит тестирование?
надо просто всех отпустить по домам, правильно?