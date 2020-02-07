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Все про:вірус (201) карантин (89)

 Українець розповів, що відбувається на закритому на карантин круїзному лайнері

Із заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess зняли 40 осіб, їх відвезли в лікарню. Всього інфіковано 61 пасажир.

Про це журналістам ТСН розповів українець, який працює на судні, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі пасажирські зони закрито. Всі сидять по каютах. Тільки члени екіпажу працюють. Сьогодні 40 осіб зняли з лайнера і забрали в лікарню. За офіційними даними, у нас 61 особа з позитивним тестом. Паніки немає. Всі ходять у масках і рукавичках", - розповів чоловік.

Серед 40 осіб, яких відправили в лікарню - чоловік, який вирушив з коханою у медовий місяць. Його кохана здорова, а отже, їм довелося розлучитися.

Зараз на лайнері продовжують перевірки. На борту майже чотири тисячі осіб, а тест на коронавірус пройшла тільки десята частина. Зокрема і наші моряки, вони здорові.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 61.

Також читайте: Через загрозу поширення коронавірусу в Одеському порту почали проводити медконтроль екіпажів прибулих суден. ФОТО

Загалом, за даними МОЗ країни, на судні перебувають близько 3,7 тис. осіб - громадяни більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців. Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлено новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні оголошено двотижневий карантин.

За останнім даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю збільшилась до 636 осіб, а кількість випадків захворювання цією пневмонією перетнула рівень у 31 тис. людей.

Читайте: Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174541
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем в море плевать? Лучше в харю кацапу . Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере - Цензор.НЕТ 174
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Я іноді роблю помилки, і що з цього. Для підтримки мови потрібне середовище. В Америці це не так просто. Але я стараюсь розмовляти та писати українською використовуючи кожну можливість
🤔
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На дальнем востоке кацапии продовольственный кризис, т.к. китаезы перестали подвозить продукты.
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Resident Evil...
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Не надо никого эвакуировать для захоронения, надо рядом поставить грузовое судно-рефрижератор для складирования трупов. Пригодятся для дальнейших исследований.

С точки зрения науки контингент на круизном лайнере - оптимальный для мутации вируса для передачи представителям белой расы: средний возраст - более 55 лет, состоятельны, застахованы, компактно размещены по каютам, под круглосуточным видео и меднаблюдением, с контролируемым доступом в Интернет. Японцы - молодцы, сразу сообразили, что надо делать для спасения собственного народа.
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а пару тижнів лайнер буде пустий

за кілька місяців
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Ми з Лавкрафтом схвалюємо цей комент ,,,;,;,,,
(хоча... якщо зараз станеться таке, як у Говарда Філіпса, "пробудження Ктулху", то навряд чи "людство буде кричати від жаху та битися у конвульсіях божевілля". Гадаю, дуже скоро після появи з океанічних глибин колосального демонокальмара в нього полетить багато балістичних та крилатих ракет з термоядерними боєголовками... не впевнений, що навіть Ктулху витримає перетворення на плазму...)

Українець розповів, що відбувається на закритому на карантин круїзному лайнері - Цензор.НЕТ 5582
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До речі, ось що Лавкрафт писав про кацапів і більшовизм (затіває щось...)

"Наиболее тревожным веянием, что приходится наблюдать в наш век, стоит признать растущее небрежение к устоявшимся нормам закона и порядка. Во-многом проистекающее от тлетворного влияния отличающейся особенной порочностью недочеловеческой русской заразы, низшей из разумных форм жизни".
...
"Вдохновленные или нет гибельным примером недочеловеческой русской черни, неразумные элементы по всему миру представляются воодушевленными исключительной порочностью и выказывают симптомы вроде тех, что появляются у толпы на грани панического бегства. Пока многоречивые политиканы предрекают вселенский мир, длинноволосые анархисты проповедуют социальный переворот, означающий не что иное, как возврат к дикости или средневековому варварству" (с) из статьи Лавкрафта "Большевизм"
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А если плюнуть в море,то рыбы заболеют?
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Зачем в море плевать? Лучше в харю кацапу . Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере - Цензор.НЕТ 174
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И после этого китайцы призывают перестать их бояться...
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Все сидят по каютам... Я так понял: наших туристов там нет, только члены экипажа. Не завидую, ни разу! Головняк им устроят по вышаку, японские власти это умеют. Желаю им удачно соскочить, с этих инспекций и свалить домой, благополучно.
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но не написано в качестве кого те 25 человек. у тебя получается, что украинкий моряк - не гражданини Украиньі. "Среди инфицированных коронавирусом лиц, находящихся на заблокированном в Японии круизном лайнере Diamond Princess, украинцев нет" - инфицированньіх нет, а не украинцев как пссажиров нет.
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Ну, непогана можливість вивчення вірусу.
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Предлагаю разогнать лайнер и со всей дури врезать о причал Владивостока.
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Проблема Северных территорий будет решена.
И проблема японского Дальнего Востока тоже 😁
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А потом заробитчане приедут в Украину на побывку...
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Отож повезло. Відпочили. А на такому судні інфекція розповсюджується у щитані години
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Всё верно. Система вентиляции и обогрева кабин- общая. Из кают разносится мгновенно, ещё и под давлением, в коридоры...
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Я ніколи не зустрічався з подібним на круїзах, але знайомі попадали під stomach flu декілька разів. За тиждень усі можуть захворіти. Не дивлячись на те що є лазарет зі своєю вентиляцією та повною ізоляцією.
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у лазрет усі не влізуть. але може тепер будуть будувати по-іншому.
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Я іноді роблю помилки, і що з цього. Для підтримки мови потрібне середовище. В Америці це не так просто. Але я стараюсь розмовляти та писати українською використовуючи кожну можливість
🤔
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проїхали.нема чого ображатись..
просто деякі русизми аж занадто 'ріжуть вухо.'
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Ну, думаю, що сценарій та сюжет для зйомки фільму "Корабель-привид 2" уже є.
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На дальнем востоке кацапии продовольственный кризис, т.к. китаезы перестали подвозить продукты.
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Какой-то бестолковый рассказ. Возникают вопросы.
"На борту почти 4000 человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть". 400 человек прошли тест, 61 - не прошли.
1. Почему из 61 нездорового человека забрали в больницу только 40? 21 человек продолжают разносить заразу по судну. Они едят вместе со всеми?
2. 359 человек признаны здоровыми. Им некуда идти или их не отпускают? Ждут, что через 2 недели их отвезут обратно, но за это время можно подхватить заразу.
3. Почему так медленно проходит тестирование?



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їх забрали раніше. це друга партія. читай раніші новини.
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а взагалі-то японці самі собі найшли пригоди на власну дупу.
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Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек - граждане более чем 50 стран. Источник: https://censor.net.ua/n3174541

надо просто всех отпустить по домам, правильно?
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там происходят съемки очередной серии Обитель Зла
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