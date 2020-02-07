 Українець розповів, що відбувається на закритому на карантин круїзному лайнері

Про це журналістам ТСН розповів українець, який працює на судні, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі пасажирські зони закрито. Всі сидять по каютах. Тільки члени екіпажу працюють. Сьогодні 40 осіб зняли з лайнера і забрали в лікарню. За офіційними даними, у нас 61 особа з позитивним тестом. Паніки немає. Всі ходять у масках і рукавичках", - розповів чоловік.

Серед 40 осіб, яких відправили в лікарню - чоловік, який вирушив з коханою у медовий місяць. Його кохана здорова, а отже, їм довелося розлучитися.

Зараз на лайнері продовжують перевірки. На борту майже чотири тисячі осіб, а тест на коронавірус пройшла тільки десята частина. Зокрема і наші моряки, вони здорові.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, кількість заражених коронавірусом на заблокованому біля берегів Японії лайнері зросла до 61.

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Загалом, за даними МОЗ країни, на судні перебувають близько 3,7 тис. осіб - громадяни більш ніж 50 країн. Серед них 25 українців. Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлено новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто перебуває на борту. На судні оголошено двотижневий карантин.

За останнім даними Всесвітньої організації охорони здоров’я - кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV на території материкового Китаю збільшилась до 636 осіб, а кількість випадків захворювання цією пневмонією перетнула рівень у 31 тис. людей.

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