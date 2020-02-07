EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  742  5
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (251) Держприкордонслужба (2399) контрабанда (1087) Правоохоронні органи (700) цигарки (449)

 У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба. ФОТО

У н.п. Селятино Путильського району Чернівецької області правоохоронці виявили 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 01

Правоохоронці встановили, що шестеро жителів регіону облаштували в прикордонному селищі підпільні склади для зберігання сигарет іноземних марок. Для цього вони орендували шість приватних житлових будинків із господарськими спорудами. Контрафактну тютюнову продукцію порушники планували нелегально переправляти в одну з європейських країн.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 02

Під час проведених заходів правоохоронці виявили в приміщеннях 34,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору, підготовлених до переправлення. Попередньо вартість "товару" становить майже 800 тис. гривень.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень. ВIДЕО

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 04

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 199 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку або голографічних захисних елементів" і ч. 1 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174540
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тобто сигарети кордон ще не перетнули, але злочин по контрабанді вже зафіксовано? )))
 показати весь коментар
 
 
...ну где они берут в таком огромном кол-стве эти сигареты?...завод подпольный работает что ли?..а сырье откуда...ну неужели так трудно перекрыть этот конрабас?..крышует кто из урядников в погонах на самом верху, иначе никак В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8309 ....плесень, когда крутой ваш "профан в экономике" со таворисчи перекроет кислород барыгам?.. В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8309
 показати весь коментар
 
ожидаем на рынках страны) типа уничтоженные ....
 показати весь коментар
 
навіщо контрабасом, я куплю блоків 10 тут, в Україні. дуже люблю курити, але ціни дозволяють тільки на безакцизний самосад!
 показати весь коментар
 
Это все показуха! В Черновицкой области есть несколько мега оптовиков левыми сигаретами и спиртом их крышует СБУ и прокуратура! Их тупо не трогают а время от времени ловят для вида обычных ходаков которые тарятся у этих оптовиков чтоб отчитаться наверх. Там все в доли и погранцы в т.ч. Там прямо фурами и вагонами на Румынию везут приближенные к начальнику таможни.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору