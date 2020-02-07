 Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ВР зареєстрували проєкт Постанови про звільнення корупціонера Ситника з посади директора НАБУ. Маю честь бути в першій десятці авторів. Всього 216 підписів. Точніше, 221 підпис, але кілька депутатів потім відкликали свої підписи", - написав він.

На сторінці документа на сайті Верховної Ради вказано, що постанова має отримати схвалення 5 комітетів: регламентного, антикорупційного, правоохоронного, бюджетного та комітету з питань інтеграції з ЄС.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

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