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 Політика України
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Все про:ВР (1621) звільнення (773) Гончаренко (248) Ситник (548)

 Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

За відставку Ситника вдалося зібрати 221 підпис, але потім кілька депутатів відкликали свої підписи, і в підсумку під документом стоїть 216 прізвищ.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ВР зареєстрували проєкт Постанови про звільнення корупціонера Ситника з посади директора НАБУ. Маю честь бути в першій десятці авторів. Всього 216 підписів. Точніше, 221 підпис, але кілька депутатів потім відкликали свої підписи", - написав він.

На сторінці документа на сайті Верховної Ради вказано, що постанова має отримати схвалення 5 комітетів: регламентного, антикорупційного, правоохоронного, бюджетного та комітету з питань інтеграції з ЄС.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Читайте також: Деякі міністри прагнуть помсти за "рюкзаки", - Ситник про своє включення до списку корупціонерів НАЗК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174539
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенковский протеже наконец уже вылетит из должности?
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а шо там з зілєнським? За чий рахунок він відпочивав в Омані?
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Если шестерка Гончаренко активизировался, то кому-то этот Сытник мешает точно
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Порошенковский протеже наконец уже вылетит из должности?
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Протеже парашенки - назар холодницкий, прокурор САП, и эта иуда таки усидит в кресле.
А Сытник был выбран на честном конкурсе, поняв, что не может уже на это повлиять, парашенка и начал чехарду с организацией САП, и протащил туда своего холодницкого, и даже подчинил его 110% своему генпрокурору...
Или память уже ничего не подсказывает?
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По-моему, между ними огромная разница. Нужно только внимательно разбираться во всех новостях по этому вопросу и иметь хорошую память. холодницкий продукт ГПУ, в отличие от Сытника.
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Это просто разные сорта дерьма. Им место в выгребной яме однозначно.
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За каждым чиновником стоят его дела, иногда это могут быть фамилии, например, парашенка - это шокин, ярема, луценко; а вот Сытник - это насиров в одеяле, например, парашенке пришлось подключать ручные суды для спуска на тормозах этого дела. Или рюкзаков.
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Дедуля, ты зря пытаешься вешать на других оскорбительные ярлыки, мы уже как-то это обсуждали, помнишь, я еще объяснял тебе, как делать апостроф, такой ' или такой ' ?
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Дідусю,по-перше :я писав до Маргадона.2.Якщо ти зелений,то мовчи і кайся.3.Про апостроф щось пригадую.4.Не гнівайся.
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поставят такого же протеже зевовы. по ДБР уже виден результат с замом.
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а шо там з зілєнським? За чий рахунок він відпочивав в Омані?
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Подписать одно , а голосовать совсем Другое. Заговорят и Забудут, если гарант не розсердится и не усмотрить на голове У Сытника Рожки.
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Если шестерка Гончаренко активизировался, то кому-то этот Сытник мешает точно
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В пєті шоколад через анал пішов від звістки про екстрадицію Онищенка! Але боятись нічого, на зміну мародеру прийшло.....щось..., ніяке, брехливе, нікчемне, злопам'ятне, мстиве!!!
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Ну так полижи ато от вазелина на губах у тебя сыпь пошла
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