 Постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ зареєстровано в Раді, - нардеп від ЄС Гончаренко

Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"У ВР зареєстрували проєкт Постанови про звільнення корупціонера Ситника з посади директора НАБУ. Маю честь бути в першій десятці авторів. Всього 216 підписів. Точніше, 221 підпис, але кілька депутатів потім відкликали свої підписи", - написав він.
На сторінці документа на сайті Верховної Ради вказано, що постанова має отримати схвалення 5 комітетів: регламентного, антикорупційного, правоохоронного, бюджетного та комітету з питань інтеграції з ЄС.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.
А Сытник был выбран на честном конкурсе, поняв, что не может уже на это повлиять, парашенка и начал чехарду с организацией САП, и протащил туда своего холодницкого, и даже подчинил его 110% своему генпрокурору...
Или память уже ничего не подсказывает?
https://24tv.ua/shkoda_idiotiv_avakov_zhorstko_vidpoviv_sitniku_cherez_zakidi_pro_spravu_ryukzakiv_n1277317