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Все про:допомога (988) Помпео (227) Боррель (18)

 Помпео і Боррель обговорили співпрацю в питанні допомоги Україні

Держсекретар США Майкл Помпео обговорив з верховним представником ЄС з питань міжнародних справ та політики безпеки Жозепом Борреллєм низку важливих тем глобальної безпеки, зокрема українське питання, а також дестабілізуючі дії РФ. Зустріч відбулася в п'ятницю в Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Держсекретар Помпео і верховний представник Боррель обговорили перспективи миру на Близькому Сході, торговельні відносини між США і Євросоюзом, а також притягнення до відповідальності Ірану й Росії за їхні дестабілізуючі дії", - зауважили в Держдепі.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили "співпрацю США та ЄС щодо України", а також підтримку демократії в Венесуелі. Крім того, темою переговорів стала підтримка перемир'я й повернення до політичного процесу як у Лівії, так і в Сирії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174536
 
 
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Хорошо что Боррелий а не Бериллий

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Все Новости стандартные . Встретились , обсудили 3 страны , поужинали и разошлись , - только подставить дату и порядок.А что кроме этого появляется , то это Фейк.
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