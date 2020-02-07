 Помпео і Боррель обговорили співпрацю в питанні допомоги Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Держсекретар Помпео і верховний представник Боррель обговорили перспективи миру на Близькому Сході, торговельні відносини між США і Євросоюзом, а також притягнення до відповідальності Ірану й Росії за їхні дестабілізуючі дії", - зауважили в Держдепі.

Крім того, повідомляється, що сторони обговорили "співпрацю США та ЄС щодо України", а також підтримку демократії в Венесуелі. Крім того, темою переговорів стала підтримка перемир'я й повернення до політичного процесу як у Лівії, так і в Сирії.

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