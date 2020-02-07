 У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Арсланову пред'явлено звинувачення в розкраданні майже 6,7 млрд рублів при укладанні державного контракту на виконання робіт з сервісного обслуговування і ремонту спеціальної військової техніки.

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