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Все про:армія РФ (2019) Росія (26389) крадіжка (342)

 У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова

Заступника начальника Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковника Халіла Арсланова затримано у справі про розкрадання 6,7 млрд рублів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Арсланову пред'явлено звинувачення в розкраданні майже 6,7 млрд рублів при укладанні державного контракту на виконання робіт з сервісного обслуговування і ремонту спеціальної військової техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Держдепі США розповіли, як затримали російського генерала в Сирії: "Все було вирішено військовими каналами"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174534
 
 
 Топ коментарі
 
За такую мелочь, целого генерала, не хорошо!
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оба - новость новая....
думал кацапня там на дидах и голожопом скрепционизме катится,
а тут вдруг, внезапно, и денюжка нарисовалась В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов - Цензор.НЕТ 790
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Посрать,что там у козломордых происходит !
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За такую мелочь, целого генерала, не хорошо!
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разжаловать того плохоскрепнутого кацапа в подпорудщицы...
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В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов

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немедленно освободите єтого расиянскаго патрийота! Це наклеп! Он ничего не крал-єто все папередники! У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова - Цензор.НЕТ 568
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Посрать,что там у козломордых происходит !
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оба - новость новая....
думал кацапня там на дидах и голожопом скрепционизме катится,
а тут вдруг, внезапно, и денюжка нарисовалась В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов - Цензор.НЕТ 790
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Он был вынужден воровать чтобы путен не напал...
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Идет зачистка перед изменением формата государства. Сча пойдут с инфарктами и полетят из окон многоэтажек... У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова - Цензор.НЕТ 2917
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a і нехай собі летять.
от тільки поверх ну шо б не менше 22го... - це дуже и дуже важно.
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По части "посадок" в верхах русня к сожалению (или к счастью?) на порядок опережает наше гуманное правосудие.
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осталось тока выяснить кого русня сажает, или вы за тупую статистику сейчас?
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Сейчас за тупую статистику, т.к. нет ни времени, ни желания выяснять подробности дел.
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кацапов в кацапии раз в 5 больше чем украинцев в Украине.
и как по мне недорабатывает кацапня, если мы про статистику,
не досаживает кацапов - садить их еще не пересадить...
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Мне запомнилась новость про мэра Махачкалы, который наверняка чувствовал себя богом в своём городе. Внезапно прилетели вертолёты со спецназом и отвезли "бога" в Маскву. Там ему дали пожизненное! Не знаю кто прав, кто виноват, но вот честно, слегка позавидовал небратьям.
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когда меня начнут интересовать новости из, прости Боже, махачкалы, я вам маякну - пока ніт...
і маю надію не буде такои оказіі..
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Кацапи кажуть що в Україні корупція...., але в самій росії взагалі повний піз....єц.... Те що робиться в кацапії, то це взагалі повна жопа, маразм(!) дегенерація(!) Чому ви думаєте всі наші корупціонери і всілякі там уйо....ки тікають в росію? Та тому що там жити легше для всякої срані, яка тікає звідси бо не може чесно заробляти гроші шоб когось не наї...ати або там не вбити.....
Росія це зайва країна на мапі. Це кубло злочинності маразму і дегенерації
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Отсутствие посадок за коррупцию не является свидетельством отсутствия коррупции...
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У кацапов в моде навешивать на других то, в чем сами преуспели. Например - в фашизме...
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P.S.
На росії на державному рівні замовчується наркоманія алкоголізм дибілізм росіян повна дегенерація російського народу
Вкидаються сотні мільйонів доларів щоб приховати свою нікчемність....., що росія це гнила нікчемна країна......
Швидке падіння населення росії вони намагаються приховати видаючи громадянство сусіднім народам в основному (СНГ)
Але тільки всякі там корупціонери бандити і всякі неповноцінні можуть прийняти російське громадянство. Росія живе лише за рахунок своїх природних багатств.....
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і що? Суд його під заставу відпустив за три рубля?
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Маладца! Раська федераська не обеднеет!
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видать с пуйлом не делилси. в общак долю малую не ложил!
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Халил. Такое исконно русское имя. Это скока-скока, в нормальных деньгах? Приблизительно 100 лямов долларов, да? Нормально, для заначгенштаба. Это ж не прапорщик какой-то, в самом-то деле!
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100 лямов... Не зря украинская вата так рвется в рашку: думает, что и они так смогут.
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Оце Воровство , оце розмах. Украв у русского мира , - половину бюджета України, та там красти , та красти . Чогось то Азаров у повному складі туда хіба зря поїхав, ну хіба що Начало кінця наблизить.
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Цей урод хоч і не наш , а шкоди козлорилим завдав солідної. Побільше би таких уродів в снігерії.
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нах нам такие новости , но у них ( в рашке ) и воров садят , и чиновников
у нас же все неприкасаемые
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