 Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня

Про це спікер сказав в ефірі телеканалу Newsone, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, справді, чотири тисячі поправок - це значний обсяг, який треба буде пройти. Я не зовсім згоден із тими показниками, про які йдеться (прогноз голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що закон буде прийнято 16-17 квітня, - ред.), тому що назвати нормальною роботу Верховної Ради напередодні можливо з дуже великою натяжкою, і в нормальному режимі швидкість проходження поправок набагато вища", - зазначив Разумков.

При цьому на запитання, чи прогнозує він швидше прийняття закону, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде швидше".

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