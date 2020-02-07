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Все про:земля (507) Разумков Дмитро (375)

 Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що парламент вийде на рішення про прийняття закону про ринок землі раніше, ніж у середині квітня.

Про це спікер сказав в ефірі телеканалу Newsone, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, справді, чотири тисячі поправок - це значний обсяг, який треба буде пройти. Я не зовсім згоден із тими показниками, про які йдеться (прогноз голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що закон буде прийнято 16-17 квітня, - ред.), тому що назвати нормальною роботу Верховної Ради напередодні можливо з дуже великою натяжкою, і в нормальному режимі швидкість проходження поправок набагато вища", - зазначив Разумков.

При цьому на запитання, чи прогнозує він швидше прийняття закону, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде швидше".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174531
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати, знаете какой из основных аргументов приводил вчера бывший комик на заседании своей фракции в Раде, где лично настоятельно убеждал парламентских "слуг" поддержать закон о наглой, скорой и по дешевке распродаже украинской земли с/х назначения? : "этого требуют от нас наши международные партнеры" - во как!)))
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я считаю, что весной будем сажать зелень
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Правильно сказал. Беня - он же швейцарец..
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как в оман самолет прилетит с деньгами из москвы так и проголосуют.
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4000 поправок - єто что бы превратить закон в пустую бумажку или слепить под себя. Вот так работают наши олигархи. Это очень дорогой закон, многие депутаты станут долларовыми миллионерами.
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Кстати, знаете какой из основных аргументов приводил вчера бывший комик на заседании своей фракции в Раде, где лично настоятельно убеждал парламентских "слуг" поддержать закон о наглой, скорой и по дешевке распродаже украинской земли с/х назначения? : "этого требуют от нас наши международные партнеры" - во как!)))
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Правильно сказал. Беня - он же швейцарец..
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Поскубанные олигархи в ужасе наблюдают над тем, как Зеленский забирает у них главный актив - Украину.Что стоит за рынком земли?
Рынок земли сам по себе ничего не значит для простых людей. После открытия рынка земли жизнь простых украинцев абсолютно никак не изменится, но в переспективе это даст возможность государству развиваться в направлении запада.
Рынок земли это страшный сон для Медвечука, Порошенко, Тимошенко, Пинчука, Коломойского и братии.Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Пинчук контролируют более 90% всей земли Украины.За 1 гривну они взяли в аренду всю землю Украины. За 1 гривну селяне продали себя в рабство и получают от олигархов несчастные паи.
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Так это Пинчук с Коломойским под Радой плакатами трясут - "Нет - продаже земли!" ?
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И не только, а также пети, юли, ринаты и т.д.
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Кацап, ну чего ж ты так переживаешь за Украину, прям из-за забот и спать не можешь...
Прям "брат родной"...
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ну прям страдалец и бедолага - всё за нас пиклуется...
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Ух как вас достал этот комент. Значит правду человек написал.
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тупая методичка у тебя,уже не актуально.
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10000 га в одни руки есть только в Южной Америке. В цивилизованных странах - до 500 га. Вы хотите жить как Бразилии , где все земле принадлежат нескольким десяткам латифундистам или как в Аргентине, где все земли принадлежат 20 человекам. До приватизации земли Аргентина была самой развитой страной в Южной Америке и кормила пол мира. После приватизации земли - дефолт за дефолтом.
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Кроме дефолта дефицит продуктов питания, заражение окружающей среды от бесконтрольного использования химикалий, - отсюда массовые уродства новорожденных и зашкаливание заболеваний на рак. А кое-где даже голод больших групп населения. Сообщений в сети об этом масса. И это в Аргентине, которая кормила говядиной и пшеницей пол Европы и СССР.
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Пальцы пожалей. Хватит из них высасывать всякую куйню.
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Учитесь читать новости и о других странах .И хватит сосать пальцы.
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а сколько пчёл агрохолдинги своей "химией" угробили...откуда тогда урожаям браться...?!
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так требуют действительно, МВФ в том числе
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ЗЕлупинская БРЕХНЯ! Не МВФ требует а вненациональные группировки международных спекулянтов типа печальнознаменитого Сороса.
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А чо ЗЕ... брехня? ЗЕ такое не говорил. Это брехня твоего коллеги.
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ой-так бы они с МВФ про кредиты "торопились" договорится...олухи зелёные...
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Порошенко принял закон об ассоциации с ЕС, о безвизе и томосе. Зеленский принимает законы о дерибане украинской земли, об отмене 8-ми часового рабочего дня и поднятии пенсионного возраста.
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А при чем тут порошенко и термос? У нас церковь отделена от государства. К тому же термос - это шаг назад от патриархии до метрополии под Византией. Знаешь сколько храмов передано византийскому патриарху? Отож.
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эти "партнёры" ещё требуют и воду в окупированый Крым подать...и ОРДЛо в Конституции Украины закрепить...видимо пора бубочку отдать самого этим "партнёрам"...так дешевле будет...и жизней спасено немеряно... Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня - Цензор.НЕТ 2706
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а ми надіємося що до того часу ви всі повторите шлях Іуди (до дерева) ...благо що у головного вашого урода Сороса срібників вистачить
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Зелень лучше закапывать в высокие грядки. Захотели украинской землицы , - дадим им возможность ее удобрить.
Восточная мудрость гласит, - что бы сад благоухал, закопайте под каждое дерево зеленого депутата.
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Петрушку 21 апреля уже закопали, а скоро и посадят. Бу-га-га.
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Значит Украине существовать осталось 2 месяца, а потом ее распродадут проходимцы.
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Кива осудил посещение Нефёдовым стрип-клуба. "Такие вопросы нужно решать собственноручно!" - добавил он.
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Це дивлячись як подивитися. Жерти яблуко в ВР напевно більш прийнятливіше ніж дрочити як ківа. Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня - Цензор.НЕТ 1566
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цікаво-а воно ото українське яблучко жере чи "імпортне"...?
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по ходу принтер перешел в режим бешеной спячки
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Что в Харькове? Есть эпидемия или нет? Пишут о том, что больницы забиты и не принимают народ. Чего Скалецкая скажет и где она? Я понимаю, вечер накануне субботы. Но есть потребность в пояснениях.
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..Майдана дождутся и без вариантов даже..никто не позволит землю барыгам своим и иностранным продавать...или тогда Украине капздец!!!..многие не понимают эти многоходовочки, но без земли, а значит и без 73% территории останемся точно...тогда кацапу и войну гибридную вести не нужно, бабок немеренно, скупай землю , ставь забор и рули!!!.. Число 73 в Украине - сродни 666 становится! .....и есть же дебилы. которые за продажу земли готовы голосовать, да еще по 10 000 га на рыло....!!!..такого в мире нет нигде..а хотели и по 200 000 тыс...!!!..ну что за быдляк такой в стране к власти пришел, который и землю свою продать готов!...неужели опыт приватизвции 90-х ничему не учит?.. Разумков считает, что ВР примет закон о рынке земли раньше середины апреля - Цензор.НЕТ 7030...
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сейчас корову в селе не везде можно выпасать...бо-"земля депутата"или местного "князька"...а после продажи там наверное и проходить мимо будет страшно...от тогда вилы точно пригодятся...бо стане край... Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня - Цензор.НЕТ 1337
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Зря ты спалил депутатов и местных князьков. Теперь ботам нечем крыть будет. Оказывается землю то уже разворовали. Гы.
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Константин Гринчук: 10 вопросов-аргументов почему я скажу "НЕТ" ЗЕ-командовской модели "рынка" земли
Это аргументы от простого обывателя, но члены семьи которого имеют свои паи и он тоже заинтересован в РЫНКЕ Земли

Друзья, с учетом того, что мои посты читает достаточно много людей и они в большом количестве расходятся по сети и интернет изданиям, а люди задают мне вопросы, ПОЧЕМУ? Отвечаю и поясняю свою позицию относительно "рынка земли" и моего "НЕТ", такому РЫНКУ.

И так:
1. Почему, мы должны продавать в одни руки в ДВАДЦАТЬ РАЗ больше земли, чем это есть в европейской стране в которой определён самый большой объем её продажи, (это 500 га), а хотели в 400 раз больше?
Как сказал Арахамия: "если бы не ОПЗЖ, то уже приняли ЭТОТ закон"!
Как для меня, то нам надо теперь благодарить ОПЗЖ, что "руками" 200 человек не продали 70% страны?
2. Почему, при якобы заботе о людях имеющие паи и о констатации низкой цены при сдачи их в аренду, власть только констатирует это и ничего не делает для введения механизмов увеличения цены аренды?
Скажем, разработав и установив цену аренды, вплоть до законодательной?
Разве трудно навести порядок в этом вопросе определив минимальную взвешенную рыночную цену (как это сделали с минимальной зарплатой независимо кто её платит частное, или государственное предприятие)?
Да, это надо делать с учетом качества земли, разбив её на несколько категории (чернозем, песчаная, глинистая) и введя коэффициент с учетом инфляции..., или каждый год устанавливая Законом про бюджет, определяя минимальную цену аренды одного гектара.
Вот скажем, разве "Такой Рынок", даст возможность желающему сдать в аренду свой пай, за якобы "хорошие деньги", если латифундист скупит земли вокруг и будет фактически монополистом в этом районе? НИКОГДА!
Разве желающий продать свой пай, но оказавшись в таких условиях, сможет продать его не за копейки, если опять он окружен монополистом? НИКОГДА!
3. Почему, если Рынок земли, это "благо" в первую очередь для собственников паёв, то почему не сделать для начала Закон именно для этой категории?
Почему не сделать пилотный проект на нескольких районах в разных областях?
4. Почему, при такой "громкой заботе о этих людях" государство не хочет защитить их и скупать земли в государственный земельный банк по средней европейской цене с последующей сдачей её в аренду уже иностранцам?
Да, хоть на 20-50 лет, получая от них деньги на последующий скупку у желающих продать землю?
5.Кто сегодня даст гарантии того, что по селам, по этим бабушкам не побегут дельцы, аферисты и откровенные бандюки, которые у этих старых людей отожмут их паи? НИКТО!
Я разве скажу новость, что в городах сплошь и рядом так отжимают квартиры? Так это в городах!
6.Почему, если государство так "заботится о людях", то почему оно нам втирает о своем доходе в бюджет, если скажем я продаю СВОЙ пай?
Какое вам дело до моего личного и моего дохода, или вы хотите ввести, такой налог, чтобы от сделки остались только копейки?
7.Почему, если все соцопросы показывают, что народ "ПРОТИВ" такого рынка, то почему ещё "вчера" "НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ" не идёт на референдум, а тупо продавливает "этот рынок", плюя на мнение людей?
8.Почему, в турборежиме мы продаем землю, но не принимаем Закон о РЕФЕРЕНДУМЕ?
9. Почему констатируя, что землю разворовали, мы не принимаем механизмов её возвращения собственникам, или государству, не сажая воров?
Это, как бы если я угнал автомобиль, или "отжал чужую квартиру", то государство беспокоится о том, как её мне узаконить, да?
10.Почему, без нормального кадастра и распределения всей земли для всех, мы продаем её "как-то так"?

Это вам вопросы от обывателя, но члены семьи которого имеют паи и он тоже заинтересован в РЫНКЕ Земли.
Вместе с тем как человек с пониманием, что не всегда личное дороже государственного я против ЭТОГО РЫНКА. Рынка который несет слишком много угроз, как для продавцов, арендаторов так и государства.
Рынка в котором оставлена куча механизмов, для получения её в собственность международными корпорациями.
Всё было бы хорошо, если бы уже не было горького опыта Мадагаскара, Аргентины, Латвии.
Разве "забота о людях" в 90-е не показала, как страна с ЧЕТВЕРТЫМ ВВП в мире скатилась на мировое дно?
Разве не под красивыми лозунгами народ дурили ПРИХВАТИЗАЦИЕЙ, "заводы фабрики людям", "государство плохой собственник"..
При плохом собственнике, но нормальной правоохоронной системе Украина была четвертая в мире!
А при "собственниках", типа, или от: Милованова, Гончарука, Гонторевой, Порошенко, Ахметова, Пинчука, Наема, Лещенко, Коболева....... мы 140 месте в мире!
Вот и ДУМАЙ-ТЕ, какое очередное "благо" мы можем получить от тех кто ни в экономике, ни в национальной безопасности НЕ ПОНИМАЮТ и не стесняются в этом сознаваться!!!!
Константин Гринчук
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Включим формальную логику.
Закон еще не принят благодаря ОПЗЖ. ОПЗЖ откровенно пророссийская фракция и выражает интересы россии и я убежден существует на их деньги. Вывод. Закон не принят благодаря россии. Вывод 2 - закон надо обязательно принимать вопреки россии.
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скоре он наступит если СН таки подадут воду в Крым...бо то точно будет и зрада и тупейшая тупость...это будет тест клоунов на "притомнисть" и патриотизм...коих у них и так мало...
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Ніхто не давав права кіношникам, клоунам та продюсерам торгувати Україною! Краще нехай приймуть закон про самоліквідацію! В такій редакції це закон про знищення України!!!
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ВР, даешь закон про рынок земли! Фермеры заждались.
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ещё один кацап обоссанный вылез... Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня - Цензор.НЕТ 4124
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ты явно в меньшенстве. За тобой только Разумков и несколько олигархов.

Вернее, почему большинство, которое против - не может организовааться и жестко показать свою позицию очень маленькому меньшинству.
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Коломойский в США признан самым большим мошенником за всю историю банковской системы мира. В 2019 году Коломойскому удалось своими мошенническими схемами захватить страну. И теперь его молодая команда мошенников замахнулись на всю с/х землю Украины.
В любой другой стране от такой власти даже пепла не осталось бы.
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Редкий депутат солги-народа доживет до середины апреля.
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Это продолжение партии регионов по распродаже Украины. Только у услуг явный девиз проглядывается - ничего не создадим, но чужое продадим.
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Вы никогда не примете этот уничтожающий Украину закон, вам просто это не дадут сделать. Бойтесь гнева народного, посипаки Сороса.
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