 Площу, на якій розташоване посольство РФ у Чехії, хочуть перейменувати на честь Нємцова

Перейменувати площу запропонував мер Праги Зденек Гржіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Aktualne.

"Я вважаю, що ми проголосуємо з цього питання 24 лютого, тому що я хотів би влаштувати церемонію перейменування в річницю вбивства Бориса Нємцова, в ідеалі за участю дочки Бориса Нємцова", - сказав Гржіб.

Ідею перейменувати площу підтримала місцева топографічна комісія. У комісії вважають, що перешкод до перейменування немає: на площі немає житлових будинків, а отже, нікому з городян не доведеться міняти адресу. А назва "Під Каштанами" збережеться за сусідньою вулицею.

Раніше петиція про перейменування площі зібрала 4,5 тис. підписів.

Читайте також: Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ