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Все про:Нємцов (115) посольство РФ (189) Чехія (291)

 Площу, на якій розташоване посольство РФ у Чехії, хочуть перейменувати на честь Нємцова

Зараз російське посольство розташоване на площі Під Каштанами. Але вже наприкінці лютого площу можуть перейменувати на честь убитого в центрі Москви в 2015 році російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Перейменувати площу запропонував мер Праги Зденек Гржіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Aktualne.

"Я вважаю, що ми проголосуємо з цього питання 24 лютого, тому що я хотів би влаштувати церемонію перейменування в річницю вбивства Бориса Нємцова, в ідеалі за участю дочки Бориса Нємцова", - сказав Гржіб.

Ідею перейменувати площу підтримала місцева топографічна комісія. У комісії вважають, що перешкод до перейменування немає: на площі немає житлових будинків, а отже, нікому з городян не доведеться міняти адресу. А назва "Під Каштанами" збережеться за сусідньою вулицею.

Раніше петиція про перейменування площі зібрала 4,5 тис. підписів.

Читайте також: Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174528
 
   
 Топ коментарі
 
...Чехи жгут!!! Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992..у московитов диарея случится, закроют амбасаду свою... Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992 ....
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а по Раша Тупей скажут, что в честь немцов

начавших Великую Отечественную
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-деда,а правда говорят что ты в войну немецкий самолёт сбил?
-ну как сбил,внучёк,..недозаправил просто.........
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- деда, а шо это за военная фотка, где ты зигуешь перед Гитлером ?

- не зигую, а выслушав речь этого ирода, протестующе прервал его жестом, мол, подождите, товарищ Гитлер, есть замечание !
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деда,а расскажи как ты с партизанами воевал
-ладно внуча ,слушай,-вот лежим мы както в засаде..смотрим значит-идут проклятые..и я уже прицелился..
а господин штурмбанфюрер мне и говорит-"обожди ваня,пускай ближе подойдут"....
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Не ...надо в честь того хенерала который ввел в Чехию танки.
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10 октября 1938 года какой-то генерал ввёл танки в Чехословакию.

Он был из немцов.

В честь них и назвали площадь.
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Ну, тогда улицу или площадь, где расположено ваше посольство, т.к. командовал подавлением восстания украинец генерал Павловский...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
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Він такий самий "українець" як і ця лахудра.
Валентина Ивановна Матвиенко
Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8814
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Кацапчег,а чего не вспомнить тебе таких украинцев как Королев,Глушко и многих других которые поднимали ссср?
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а Гиви тоже Украинец ?

А Пушилин ?

А Захарченко ?
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Еще надо переименовать само посольство российской федерации в посольство рюзькой ПеДиРассии.
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...Чехи жгут!!! Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992..у московитов диарея случится, закроют амбасаду свою... Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992 ....
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в Карловых Варах есть парк названный в честь Анны Политковской. местную русню аж выламывает когда спрашиваеш ради шутки где он...п.с. один из парков в центре города.
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Jest Vilniuse,jest Vasingtone pered ambasadami takze plocadi Nemcova
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Это- чистейший плагиат! Точно такое же произошло с посольством СССР в США, давненько. Взяли и переименовали, после переезда посольства, площадь перед ним. И стала она называться Площадь Сахарова.
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ну и??
Сахаров то был чет там делуном ракет то
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В момнент переименования он уже был мужем Елены Боннер и заклятым диссидентом. Потому, переименование больно ударило.
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Когда уже эта русофобия прекратится?.... Доколе эти гейропейские фашисты будут безнаказанно притеснять русских в славянских странах? .... Путин, введи.....пора нам русскими танками по той площади опять прокатится и переименовать в кузькину мать и бабушку. Шоб тряслись от страха... Иш оборзели...
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+15 кг. в штаны Пусина)
настолько ничтожное это ссущество.... мерзкий, ублюдочный, "вяликий"
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Зато в Украине за 6 лет так и не переименовали в честь Степана Бандеры.
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кацапа, я надеюсь Вы пожар не устроили, когда Ваша пердачина взорвалась?
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пройдусь я по Бандеровской, сверну на Руссофобскую,
и на Немцова площади я закажу 100 грамм..
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Да нет, вырождается как раз русня. Hазвали улицу в оккупирoванном Симферополе в честь дохлого сельдьмаршала-курощупа Захарченки.
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Можно постамент даже соорудить с лучшими цитатами, как вариант эта неплоха бы смотрелась))Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 9757
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страшный сон путлера - улицы на которых расположены посольства рашки во всем мире вдруг взяли и назвали именем Степана Бандеры!!! куйла точно сразу кондратий хватит!!'
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Когда-то Борис Немцов, будучи "самым лучшим демократическим российским другом Украины" на украинском ТВ предлагал Украине продать россии "нефтяную трубу", что-бы в Украине "появилось больше денег". И предоставил в пример счастливую Беларусь без 8/1 части трубопровода..
Сейчас это видео никто не хочет вспоминать, а это было и сотни тысяч украинцев лично по ТВ это видели и слышали.
Сейчас порылся в гугл найти это видео, но там выставляют только 2-х часовые шоу типа савки шустрика, хрен шо там найдешь на этот случай с Борей и с "украинской трубой".,
Пані та пановє Українці усіх націй та народів в Україні,, як що ми самі себе не захищатимемо від московської ординської навали, то нас від неї ніхто не захистить. Скоріш завсе вони у Європі себе захистять,але нас тоді вже не буде, як що не будемо захищатися від московсої навали.
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Когда уже Воздухофлотский проспект переименуют хотя бы в "Ла-ла-ла-ла"?.. Площу, на якій розташоване посольство РФ у Чехії, хочуть перейменувати на честь Нємцова - Цензор.НЕТ 8675
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