 Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм прем'єра, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за результатами засідання наглядової ради Українського Фонду стартапів.
"Переможці діляться на дві категорії. Seed гранти надаються розробникам вже створених продуктів, що вимагають розширення і підтримки, і становлять 1 млн 250 тис грн ($50 тис.). Інша категорія - pre-seed гранти, що надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис грн ($25 тис.)", - пояснив глава уряду.
Seed гранти отримають:
- AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
- GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;
- BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
- FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
- Правомен - автоматизований помічник з побутових юридичних питань;
- Framiore - постійний бренд одягу з власним R & D-центром із розробки інноваційних виробів і технологій.
Pre-seed гранти отримають:
- Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
- BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.
Гончарук додав, що Фонд безперервно приймає заявки. За його словами, для уряду важливим є розвиток креативних індустрій. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія", - підкреслив глава уряду.
За даними прем'єра, зараз є вже три нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він відбудеться вже на початку березня.
Український фонд стартапів - це державний фонд, створений з ініціативи Кабінету міністрів. Його мета - фінансування технологічних компаній на початкових стадіях розвитку.
С нуля.
Без всяких вложений в разработку.
Чашу эту мимо пронеси (Борис Пастернак)-
соотносительно к будущему Украины при ЗЕнашествию варваров!
Портнов - стартапер )))
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Что это за хрень? Информации в Гугле ноль.
В минуту движения состава метро заложены тонны выбросов в окружающую среду.
Пешочком надо.
В дерюге, а не в прикольной маечке.
И зубки пеплом и пальчиком чистить, а не электрической зубной щеткой и пастой.
Мабуть скоро у школах буде новий предмет - зебільний новояз
BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;Источник: https://censor.net.ua/n3174524
Это не родственник Дуплета 25 штук отхватил..на совершенно бестолковое приложение...цена которому копейка в базарный день?
решение чего?
GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
нормуль
FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
то чего такое?
Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам;
очень сомнительно
Framiore - постоянный бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
прикольно.
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
это писец. приложение для лучшего воздействия. вы ******* зеленые! приложенпие не может воздействовать тем более лучше. лучше чем что? урода.. **** эти дауны пилят ЗВР и надеятся на чудо? пора палить шины и зеленых.
Хотя считаю его мудаком.
Суть BIOC, судя по всему, та же.
Хотелось бы верить, что деньги не выброшены на ветер...
Классно придумали. Зебараны схавают, слова то какие вумные, страсть!
R&D-центр, это структура, занимающаяся научно- исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.
Создает экспериментальные образцы, проводит их тестирование.
Бренду одежды, такая структура не слишком необходима.
Разве что, планируют производить космические скафандры.
Зацікавлена (ий, ні) сторона / суб*єкт / учасник / кола