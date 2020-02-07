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Все про:ІТ-індустрія (87) стартап (19) Гончарук_Олексій (623)

 Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

Вісім українських стартапів, які стали переможцями пітчинг-сесій, вже через тиждень отримають загалом майже 9 млн грн від держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм прем'єра, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за результатами засідання наглядової ради Українського Фонду стартапів.

"Переможці діляться на дві категорії. Seed гранти надаються розробникам вже створених продуктів, що вимагають розширення і підтримки, і становлять 1 млн 250 тис грн ($50 тис.). Інша категорія - pre-seed гранти, що надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис грн ($25 тис.)", - пояснив глава уряду.

Seed гранти отримають:

  • AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
  • GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;
  • BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;
  • FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;
  • Правомен - автоматизований помічник з побутових юридичних питань;
  • Framiore - постійний бренд одягу з власним R & D-центром із розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed гранти отримають:

  • Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;
  • BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.

Гончарук додав, що Фонд безперервно приймає заявки. За його словами, для уряду важливим є розвиток креативних індустрій. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія", - підкреслив глава уряду.

За даними прем'єра, зараз є вже три нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він відбудеться вже на початку березня.

Український фонд стартапів - це державний фонд, створений з ініціативи Кабінету міністрів. Його мета - фінансування технологічних компаній на початкових стадіях розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174524
 
 
 Топ коментарі
 
😮 Господи, спаси і сохрани!
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А где стартап летающего самоката?
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Пропали деньги налогоплательщиков.
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Что это за хрень? Информации в Гугле ноль.
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основал трест по выделке железа из древесных опилок и получил под это государственный кредит. Браво!
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По списку сразу становится понятно, что это именно стартапы для начинающих предпринимателей.

С нуля.

Без всяких вложений в разработку.
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Если только можно, Aвве Oтче,
Чашу эту мимо пронеси (Борис Пастернак)-
соотносительно к будущему Украины при ЗЕнашествию варваров!
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Интересный дерибан получиться,заинтриговал конечно.
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Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам

Портнов - стартапер )))
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вообще охренел дегенерат, государственными деньгами разбрасываться для своих друзей в говно стартапы!
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Пропали деньги налогоплательщиков.
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Что это за хрень? Информации в Гугле ноль.
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Да, соглашусь- эта срань от Гончарука- несомненно кладезь, для желающих что-то сфиииздить!
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кнопка - нажимаешь а там советы - потерпи не перди, мой руки без мыла, подтирайся подорожником, ешь руками
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зачем она ездит на метро ?

В минуту движения состава метро заложены тонны выбросов в окружающую среду.

Пешочком надо.

В дерюге, а не в прикольной маечке.

И зубки пеплом и пальчиком чистить, а не электрической зубной щеткой и пастой.
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Кажуть що воно наголошує заборонити крабові палички бо їх виробництво може знищити крабів.
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Только BIOC (технология нанополимеризации для получения биопластика) хотя бы озвучивает что-то, что можно будет потрогать руками.
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вкладывать гос деньги в дела с высоким риском когда в бюджете дыра...
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Пам'ятаю, підпилий су ід дав своїм дітлахам 25 рублів (ще за союзу), щоб ті матері подарунок на День народження купили. Малому було 7 років, малій - 5. Діти пішли в.... Правильно, "Дитячий світ", бо де ще мамі подарунок можна купити? І накупляли. Іграшок. На чверть зарплатні. А мати мріяла про м'ясорубку. Тут урядовець-переросток з розумом дитини теж дорвався до "татових" грошей. І замість вкрай необхідних речей кинувся скуповувати іграшки.
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Кассовые аппараты не забудьте им купить.
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Я ще не всі ці слова вивчив а ви вже стартап, питчинг....
Мабуть скоро у школах буде новий предмет - зебільний новояз
Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 8418
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Всю свою жизнь, в морях, когда мы попадали в свежую погодку, с ветром по носу, я писал, в судовом журнале: Vessel pitching, что означало, оно тормозится ударами волны в носовую часть. Это- для оправдания потери плановой скорости было. Что тут- тока гончаруки знают.
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Турборежим, он такой ***************, что пипец. (нужно же както создавать видимость умной мины для своего зелохтората)
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Аэропамперсы для гидранта-сцыкуна придумайте или еще что, а то 33 машины и бригада охраны возят одну сцыкливую дупу - позорище то какое.
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есть...биополепамперсы Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 1016
BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;Источник: https://censor.net.ua/n3174524
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Мобильное приложение...для лучшего воздействия на окружающую среду😃

Это не родственник Дуплета 25 штук отхватил..на совершенно бестолковое приложение...цена которому копейка в базарный день?
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Все стартапы зедебилов-превращаются в fuck-upы вснепременно
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Эээээ, Гончарук! Я тоже хочу бюджетных бабосов под стартап. Даже название придумал: "Черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт"
Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 5229 Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 5229 Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 5229
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это как же мобильным приложением можно лучше воздействовать на окружающую среду? Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 8869
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А он не путает "стартапы" и "сатрапы" ?
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Гончарук, это бред, а не стартапы. Тебя только за них можно за нецелевое использование бюджетных средств за решётку.
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AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;


решение чего?

GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

нормуль


FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

то чего такое?

Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам;

очень сомнительно

Framiore - постоянный бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

прикольно.
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а разработка летабщего самоката - это AeroDron? Или это вот это:
Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 3207
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А вот это

BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

это писец. приложение для лучшего воздействия. вы ******* зеленые! приложенпие не может воздействовать тем более лучше. лучше чем что? урода.. **** эти дауны пилят ЗВР и надеятся на чудо? пора палить шины и зеленых.
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Фотографируетесь на фоне угольного террикона, а получаете фото на фоне египетской пирамиды!

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а чо ты ржешь? или я тебя с кем то спутал или ты кричал "лишь бы не порох"?
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За Гриценко я голосовал, если тебе так интересно.
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во втором туре тожн за папондополо голого совал?
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Нет, во втором туре, проголосовал за Порошенко.
Хотя считаю его мудаком.
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Самый лучший стартап - врезать дэбэлого пенделя всей падлючей ЗЕ-комарильи так, шобы летели, кувыркались и на лету переобувались. А во главе шоб с расколотыми на полужопия дупами кувыркались ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский и Козлобородый Цап Гончарук, "распыляя по деревьям содержимое желудка"©.
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Идеи убогие. Боюсь в любом приличном инкубаторе на Западе они бы даже до питча не дошли...
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развитие стартапов в украине сейчас, это чистый карго-культ и имитация бурной деятельности.
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да хватит и двух стартапов за глаза - самокатного завода и фабрики по пошиву шуб
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главное употребить слово питчинг, и все автоматически попрет...
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На данный момент, существует вполне себе жизнеспособная и функциональная технология получения биорастворимого PLA пластика (сырьем служит кукурузный сок, картофельный и кукурузный крахмал, соевый белок).

Суть BIOC, судя по всему, та же.
Хотелось бы верить, что деньги не выброшены на ветер...
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под никому непонятной абракадаброй (,названий придуманных, сумасшедшим!) чисто тырят у народа деньги.И если этих дебилоидов не остановить-писец будет стране.Жаль.что такую прекрасную Украину,трудолюбивый народ , кучка моральных уродов опустит ниже плинтуса.
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Не кучка а 72%. Остальным нада собирать вещи и валить хоть в Полшу хоть в Германию! Хотя я думаю 50% уже собрались!
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А у меня стартап. нано тюрьма для Зебилов куда обратиться за финансированием?!
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А шо, канави вже позасипали ? Чи посадки повирубували ?
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Все наименования, как на подбор - возможность распила не 20-30%, все 100%
Классно придумали. Зебараны схавают, слова то какие вумные, страсть!
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под никому непонятной абракадаброй (,названий придуманных, сумасшедшим!) чисто тырят у народа деньги.И если этих дебилоидов не остановить-писец будет стране.Жаль.что такую прекрасную Украину,трудолюбивый народ , кучка моральных уродов опустит ниже плинтуса.
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Любопытно.
R&D-центр, это структура, занимающаяся научно- исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Создает экспериментальные образцы, проводит их тестирование.
Бренду одежды, такая структура не слишком необходима.
Разве что, планируют производить космические скафандры.
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Есть спец одежда. Ну например ватники и лапти разрабатывать!
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От шо такое стейкхолдер не могу понять. Шо такое стейк знаю, холдер вроде тоже, - но вместе єто представить не могу....
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Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 3

Зацікавлена (ий, ні) сторона / суб*єкт / учасник / кола
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ще одне пояснення - щось типу портмоне для різних документів. Але от до чого там стейки? Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн - Цензор.НЕТ 6066
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