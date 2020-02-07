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Все про:Білорусь (931) Росія (26389) Союзна держава РБ і РФ (2)

 Росія і Білорусь готують спільний список невиїзних осіб

Загальна міграційна політика стане новим етапом інтеграції Росії і Білорусі. Іноземці зможуть перетинати кордон між РФ і РБ залізничним і автомобільним транспортом.

Міністерства внутрішніх справ Білорусі і Росії до 1 березня цього року мають намір завершити формування загального списку невиїзних громадян. Про це повідомив журналістам начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Сьогодні у Вітебську відбулося засідання міжвідомчої робочої групи. Сторони розглянули питання міграційної проблематики. Заступник начальника головного управління з питань міграції МВС Росії Дмитро Демиденко зазначив, що проєкт концепції міграційної політики Союзної держави Росії і Білорусі перебуває на високому ступені готовності.

"Це, напевно, буде новим етапом у нашій інтеграційній взаємодії в міграційній сфері. Сподіваюся, документ буде затверджено найближчим часом президентами", - підкреслив Демиденко.

"Угода дозволить іноземним громадянам, з якими у двох країн збігається загальний режим перебування, перетинати внутрішній кордон Союзної держави. Принаймні, іноземці зможуть скористатися залізничним і автомобільним транспортом", - повідомляє БЕЛТА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174523
 
 
 Топ коментарі
 
невыездных?это шоб не выпускать? Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц - Цензор.НЕТ 778
таки точно ссср-2.0
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Вашингтонский Обком\

-Алло, Валодзя???
-Да, Александр Григорьевич.
-Можно спросить?
-Да, конечно.
-А ты не знаешь, как правильно, НАФТА или НАТА? А то я тут договора заключаю и не могу разобраться
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Оба в списке выносных вперед ногами
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невыездных?это шоб не выпускать? Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц - Цензор.НЕТ 778
таки точно ссср-2.0
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смешной коммент украинца
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Ты обиделся, что я тебя украинцем назвал?
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нет,просто узнал в тебе кацапа Росія і Білорусь готують спільний список невиїзних осіб - Цензор.НЕТ 4292.вот и интересно.в списках ты,али нет.и в каких
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Ну в чем то Рашка правильно для себя делает когда во время войны не выпускает ни своих военных ни работников спецслужб за бугор чтобы не вошли в сговор с противником. Зато в Украине не то что чиновники а даже СБУ и военные свободно ездят на окупированные территории отдыхать, работать и только Богу известно чем еще заниматься. И не нужно сказок что ФСБ не знает кто к ним из Украины ездит и кто где работает
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ну,на оккупированные нормальные украинцы не ездят...ездит аотенциальная вата.которая да,все еще заседает и в сбу и в армии.а теперь еще увеличилось количество этого хлопка.
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Вашингтонский Обком\

-Алло, Валодзя???
-Да, Александр Григорьевич.
-Можно спросить?
-Да, конечно.
-А ты не знаешь, как правильно, НАФТА или НАТА? А то я тут договора заключаю и не могу разобраться
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Два основных лука и ***** ..
Не выпускать с клетки ...
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Заголовок: "Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц".
Текст: "Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства".
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***
перед народом труднее всего отчитываться Лукашенко (игнорируем х.ло)
так хотелось бы спихнуть на папередников... но просто уже мало помнят кто это был
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а ведь это делает не *****...а простые кацапские учителя с кумом психиатром



Жующая в терновнике
После отказа сдавать деньги "на нужды школы" над сыном жительницы Алтайского края начали издеваться одноклассники и классный руководитель, а затем врачи за 7 часов поставили мальчику диагноз "шизофрения". Отказываешься от поборов - получи сыну диагноз.
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Украине нужно держаться подальше от изгоев-совкодрочеров
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..доиграется Бацка в это союзное государство..ох доиграется..с московитом в такие игры играть, заведомо без штанов остаться.. Росія і Білорусь готують спільний список невиїзних осіб - Цензор.НЕТ 9713..
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И о "брацкиг народах" Росеи и Беларуси, из свежего:

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Лука не только на двох стульях сидит а и еще исправно сосет и в жопу дает всем желающим отдновоременно
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А вчера только , что Орал , - Памагите грабят недают скидку, Америка поможет , - Ну и что Договорились. Как по Нам варитесь в казане с россиянами и не мутите воду Нам.
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общая граница то есть поехал в Беларусь пересек считай что в Мордоре там и КГБ-ФСБ свои общие также, история Гриба наука
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А что там его готовить? Все 150млн населения россии и беларуси будут невыездными!
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