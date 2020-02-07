 Росія і Білорусь готують спільний список невиїзних осіб

Міністерства внутрішніх справ Білорусі і Росії до 1 березня цього року мають намір завершити формування загального списку невиїзних громадян. Про це повідомив журналістам начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Сьогодні у Вітебську відбулося засідання міжвідомчої робочої групи. Сторони розглянули питання міграційної проблематики. Заступник начальника головного управління з питань міграції МВС Росії Дмитро Демиденко зазначив, що проєкт концепції міграційної політики Союзної держави Росії і Білорусі перебуває на високому ступені готовності.

"Це, напевно, буде новим етапом у нашій інтеграційній взаємодії в міграційній сфері. Сподіваюся, документ буде затверджено найближчим часом президентами", - підкреслив Демиденко.

"Угода дозволить іноземним громадянам, з якими у двох країн збігається загальний режим перебування, перетинати внутрішній кордон Союзної держави. Принаймні, іноземці зможуть скористатися залізничним і автомобільним транспортом", - повідомляє БЕЛТА.

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