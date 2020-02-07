 Росія і Білорусь готують спільний список невиїзних осіб

Міністерства внутрішніх справ Білорусі і Росії до 1 березня цього року мають намір завершити формування загального списку невиїзних громадян. Про це повідомив журналістам начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Сьогодні у Вітебську відбулося засідання міжвідомчої робочої групи. Сторони розглянули питання міграційної проблематики. Заступник начальника головного управління з питань міграції МВС Росії Дмитро Демиденко зазначив, що проєкт концепції міграційної політики Союзної держави Росії і Білорусі перебуває на високому ступені готовності.
"Це, напевно, буде новим етапом у нашій інтеграційній взаємодії в міграційній сфері. Сподіваюся, документ буде затверджено найближчим часом президентами", - підкреслив Демиденко.
"Угода дозволить іноземним громадянам, з якими у двох країн збігається загальний режим перебування, перетинати внутрішній кордон Союзної держави. Принаймні, іноземці зможуть скористатися залізничним і автомобільним транспортом", - повідомляє БЕЛТА.
таки точно ссср-2.0
Вашингтонский Обком\
-Алло, Валодзя???
-Да, Александр Григорьевич.
-Можно спросить?
-Да, конечно.
-А ты не знаешь, как правильно, НАФТА или НАТА? А то я тут договора заключаю и не могу разобраться
Не выпускать с клетки ...
Текст: "Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства".
перед народом труднее всего отчитываться Лукашенко (игнорируем х.ло)
так хотелось бы спихнуть на папередников... но просто уже мало помнят кто это был
Жующая в терновнике
После отказа сдавать деньги "на нужды школы" над сыном жительницы Алтайского края начали издеваться одноклассники и классный руководитель, а затем врачи за 7 часов поставили мальчику диагноз "шизофрения". Отказываешься от поборов - получи сыну диагноз.
Back in the U.S.S.R !