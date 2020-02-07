 Глава Донецької ОДА і глава МЗС Данії обговорили проблеми водопостачання на Донбасі, пов'язані з бойовими діями

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кириленко написав у Фейсбуці в п'ятницю ввечері.

"Розповів пану Кофоду, що війна вкрай негативно позначилася на компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою усю область - як контрольовану, так і неконтрольовану її частини. Бойові дії є частою причиною пошкодження критичної інфраструктури і постійно загрожують стабільній роботі компанії", - зазначив глава ОблВЦА.

Він зазначив, що також проблему посилює і те, що борг непідконтрольної українській владі території перед "Водою Донбасу" на початок 2020 року перевищує 41 млн євро.

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Крім того, Кириленко поінформував, що на цьому тижні за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) укладено угоду з міжнародною компанією аудиту на проведення аналізу фінансового та операційного стану компанії "Вода Донбасу", результати якого планується отримати в жовтні.

Так, проєкт з модернізації планується реалізовувати за чотирма основними напрямами: відновлення водопостачання, стабільне цілодобове постачання, якісна питна вода, енергоефективність і енергонезалежність.

"Для реалізації цих планів шукаємо державної та міжнародної підтримки. Запевнив, що готові розглядати усі можливі варіанти співпраці і з Данією", - додав глава ОДА.