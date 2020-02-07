 Глава Донецької ОДА і глава МЗС Данії обговорили проблеми водопостачання на Донбасі, пов'язані з бойовими діями

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кириленко написав у Фейсбуці в п'ятницю ввечері.
"Розповів пану Кофоду, що війна вкрай негативно позначилася на компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою усю область - як контрольовану, так і неконтрольовану її частини. Бойові дії є частою причиною пошкодження критичної інфраструктури і постійно загрожують стабільній роботі компанії", - зазначив глава ОблВЦА.
Він зазначив, що також проблему посилює і те, що борг непідконтрольної українській владі території перед "Водою Донбасу" на початок 2020 року перевищує 41 млн євро.
Крім того, Кириленко поінформував, що на цьому тижні за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) укладено угоду з міжнародною компанією аудиту на проведення аналізу фінансового та операційного стану компанії "Вода Донбасу", результати якого планується отримати в жовтні.
Так, проєкт з модернізації планується реалізовувати за чотирма основними напрямами: відновлення водопостачання, стабільне цілодобове постачання, якісна питна вода, енергоефективність і енергонезалежність.
"Для реалізації цих планів шукаємо державної та міжнародної підтримки. Запевнив, що готові розглядати усі можливі варіанти співпраці і з Данією", - додав глава ОДА.
А морская соль в осадке - бонус.
Если вдруг попадешь на необитаемый остров в океане - лепи из глины дистиллятор.
я имел ввиду, что будешь лететь на немецком самолёте, который внезапно преградит путь кацапской ракете, летящей в мирных целях
шоб коричневый сахарок плавился горя и капал через ситечко в стаканчик.
Это эпиграф.
А по поводу "Сармата" совкового периода ни возразить, ни поддержать не смею в силу своей моложавости. Мне только шестой десяток стартовал. Я тогда только "Жигулёвское" и "Ячменный колос" помню. В бутылках и бочках.
Ну и разливное баночное, конечно же.
в банках стеклянных от 0,5 и больше.
завтра отвечу
Странным образом именно такая сумма капнула на счёт ЗЕ в офшоре )))
Зато для украинцев цена на воду регулярно повышается
Это Порошенко до сих пор командует НКРЕ )))
ты, срань сепарская, перекраситься надумал ?