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Все про:Данія (92) Донбас (15231) водопостачання (321)

 Глава Донецької ОДА і глава МЗС Данії обговорили проблеми водопостачання на Донбасі, пов'язані з бойовими діями

Глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко обговорив із міністром закордонних справ Данії Єппе Себастіаном Кофодом проблеми з водопостачанням на Донбасі через бойові дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кириленко написав у Фейсбуці в п'ятницю ввечері.

"Розповів пану Кофоду, що війна вкрай негативно позначилася на компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою усю область - як контрольовану, так і неконтрольовану її частини. Бойові дії є частою причиною пошкодження критичної інфраструктури і постійно загрожують стабільній роботі компанії", - зазначив глава ОблВЦА.

Він зазначив, що також проблему посилює і те, що борг непідконтрольної українській владі території перед "Водою Донбасу" на початок 2020 року перевищує 41 млн євро.

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Крім того, Кириленко поінформував, що на цьому тижні за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) укладено угоду з міжнародною компанією аудиту на проведення аналізу фінансового та операційного стану компанії "Вода Донбасу", результати якого планується отримати в жовтні.

Так, проєкт з модернізації планується реалізовувати за чотирма основними напрямами: відновлення водопостачання, стабільне цілодобове постачання, якісна питна вода, енергоефективність і енергонезалежність.

"Для реалізації цих планів шукаємо державної та міжнародної підтримки. Запевнив, що готові розглядати усі можливі варіанти співпраці і з Данією", - додав глава ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174522
 
 
 Топ коментарі
 
всю ответственность на оккупированных территориях несет оккупант, россия, в т.ч. снабжение водой.
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Товарищ шестизначный---я чуть там стебанулся на старости. В реале как было дело с Русалочкой. В 1976 г пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* в круизе с англичанами зашли в Копенгаген. Ну там в город сходили, красиво конечно. А чуть к вечеру предложили для экипажа экскурсию от посольства. И попали мы на тот завод. Там было сдуреть конечно смотреть. Я ведь сов-пив-заводы знаю. Уже к 67 паске готовлюсь вот. Короче могу себе так покоментировать. Было пиво кстати *Сармат* и в стекле. Давно конечно---при совке. Но бурда. Та и другое любое тоже в целом. Но если не патритично---то московское пиво в те времена было хорошее----не отнять. Особенно нравился мне *Портер*. А из забугорных редкое финнское тёмное *Кофф*. А из светлых и лёгких конечно американское *Будвейзер*. И английское *Скол*. Доходчиво изложил? Или добавить контрасту по части крепких и креплёных!?
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Ты хоть представляешь, сколько в Дании воды ? !!!
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Ага много. Вот только на солёной водичке бысто ласты склеишь.
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Соленая водичка путем простейшей дистилляции превращается в пресную.

А морская соль в осадке - бонус.

Если вдруг попадешь на необитаемый остров в океане - лепи из глины дистиллятор.
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Если вдруг попадешь на необитаемый остров в океане


я имел ввиду, что будешь лететь на немецком самолёте, который внезапно преградит путь кацапской ракете, летящей в мирных целях
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оно конечно не знаток воды в Дании. Та и давно было дело. Там если стать напротив Русалочки что в Копенгагене, то на другой стороне бухты очень большой пив-завод стоит. А на крыше завода надпись очень большими буквами *Туборг*. Неужели с морской воды варят пиво? Или морская вода у датчан идёт только в пиво *Карлсберг*?. Я волнуюсь.....
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а ты дамбазский "Сармат" пробовал в пластиковых баллонах ?
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Товарищ шестизначный---я чуть там стебанулся на старости. В реале как было дело с Русалочкой. В 1976 г пас-лайнер ЧМП *Леонид Собинов* в круизе с англичанами зашли в Копенгаген. Ну там в город сходили, красиво конечно. А чуть к вечеру предложили для экипажа экскурсию от посольства. И попали мы на тот завод. Там было сдуреть конечно смотреть. Я ведь сов-пив-заводы знаю. Уже к 67 паске готовлюсь вот. Короче могу себе так покоментировать. Было пиво кстати *Сармат* и в стекле. Давно конечно---при совке. Но бурда. Та и другое любое тоже в целом. Но если не патритично---то московское пиво в те времена было хорошее----не отнять. Особенно нравился мне *Портер*. А из забугорных редкое финнское тёмное *Кофф*. А из светлых и лёгких конечно американское *Будвейзер*. И английское *Скол*. Доходчиво изложил? Или добавить контрасту по части крепких и креплёных!?
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я на пути от пятизначности к семизначности временно являюсь приверженцем абсента.
шоб коричневый сахарок плавился горя и капал через ситечко в стаканчик.

Это эпиграф.

А по поводу "Сармата" совкового периода ни возразить, ни поддержать не смею в силу своей моложавости. Мне только шестой десяток стартовал. Я тогда только "Жигулёвское" и "Ячменный колос" помню. В бутылках и бочках.

Ну и разливное баночное, конечно же.
в банках стеклянных от 0,5 и больше.
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По причине постоянного увеличения минималки зарплаты два года назад уволился как и все пенсы с охраны. Ну в смысле остался почти с одной пенсией. и не стало почти радости на старости. Абсент штука конечно привлекает названием очень старым---но как бы не по мне. На самом деле очень нравится и давно *Кампари*. Это сложный напиток и очень дорогой, элитарный прочти. Ну как бы ликёр-настойка. Крепкий очень и сложный по вкусу. Иногда покупал у нас. Но зараза стоит от 580-700гр. Есть и 0,7 бутылка. Но похоже чуть не то. В ЕС в зоне *Дьюти фри* в аэропортах запросто 40-50 евро бутылка стоит. Тоже дорого. Работал в ЧМП в службах ресторана, барменом, поваром, на прод-складе лайнеров что работали тогда по всему миру. Разного было много тогда на по части продуктов и напитков всего мира. Наших ведь не катали вокруг света по 30--50 дней круиз. Так работяг тогда отдыхать не отпускали. 18-22 дня и в бой за грамоту! Жаль конечно.
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всю ответственность на оккупированных территориях несет оккупант, россия, в т.ч. снабжение водой.
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Хорошо, что Мариуполь имеет альтернативный источник воды- Павлопольское водохранилище. Ну, да- там водичка пожестче, значительно, однако- смыть унитаз(пардон!) таки можно. А иначе было бы очень печально...
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Мало того что боевиков а значит и войну спонсируем так они еще и не платят. Подумаешь 41млн. евро боевики не заплатили. Зато для украинцев цена на воду регулярно повышается. Ведь у нас кто везет того и поганяют.
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Подумаешь 41млн. евро боевики не заплатили


Странным образом именно такая сумма капнула на счёт ЗЕ в офшоре )))

Зато для украинцев цена на воду регулярно повышается

Это Порошенко до сих пор командует НКРЕ )))

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Нет Это Порошенко придумал Мий Мырный план и реалищовал его в Минске. А зелень мродолжает политику это труса и предателя....
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Что чмо номерное. Это ты пробалаболил и сам отказался от своих обещание и продал свою честь за пузырь. Это так, личное. А теперь чувырло тебе по сути скащать нечего.
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ты для оценки моей чести годишься меньше, чем глист из твоей задницы
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Ты какк то тупорылый и не понимаешь, что честь оцениваешь не ты, а твои поступки. И если ты отказался от собственных обещаний, ты дерьмо. И это не я сказал, такова практика всего мира
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За все заплатят хитрожопые евробляхеры. И за Ахметова и за пенсионеров и за окупантов. Верно я говорю порохосрань?
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Твари готовятся в Крым воду давать...
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.а к чему это вода дамбасы и Дания?)....за 6 лет можна было водовод провести на свою часть дамбасы этой и забыть тему, пусть мажут говно хоть на головы... Глава Донецької ОДА і глава МЗС Данії обговорили проблеми водопостачання на Донбасі, пов'язані з бойовими діями - Цензор.НЕТ 3841..
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если датчане дадут грошей на новый водопровод, томожно будет отремонтировать старый, а остальное, типа, на борьбу с ахрессором и будет пэрэмога
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До какого позора опустили страну эти дерькраты. Обсуждают, как подавать воду окупантам. А потом еще и удивляемся почему там ПАСЕ восстановило права русских.Да мы сами себя не уважаем и опускаемся до плинтуса, хотим, чтобы при этом нас кто то уважал??????
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хотим, чтобы при этом нас кто то уважал

ты, срань сепарская, перекраситься надумал ?
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