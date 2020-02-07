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 Китай може поділитися з Україною оновленою методикою боротьби з коронавірусом, - дипломат

Достеменної інформації, як боротися з новим типом коронавірусу 2019-nCoV, немає. Однак деякі методи лікування вірусу SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром), від якого у 2000-х померли майже 700 людей, є досить ефективними.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу в Києві тимчасовий повірений у справах посольства КНР в Україні Ляньвень У, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Китаю є певний досвід щодо боротьби з епідеміями. Національна комісія з охорони здоров'я і комітет з питань здоров'я щодня проводять пресконференції, щоб своєчасно повідомляти світу про розвиток епідемічної ситуації. Можливо, нам поки що не зовсім відомо, як боротись з цією епідемією, але ми проводимо наукові дослідження, як і що варто робити", - заявив представник посольства.

Ляньвень У наголосив, що на основі накопиченого клінічного досвіду в боротьбі з епідемією нового типу коронавірусу постійно оновлюється методика його лікування і діагностування. "У даний час вже оновлено методики. Методика детально презентує патогенні властивості і клінічні особливості, способи диференціальної діагностики, програми та стандарти одужування. В той же час вона визначає заходи профілактики. Якщо українська сторона потребує ці дані чи інформацію, ми готові надати таку допомогу", - запевнив тимчасово повірений.

Він також наголосив, що попри те, що наразі немає ефективних вакцин і препаратів для лікування нової коронавірусної пневмонії, на практиці китайські медики виявили, що деякі методи лікування, використані у боротьбі з вірусом SARS у 2003 році є дуже ефективними. Відсоток одужання пацієнтів постійно збільшується, а відсоток смертності знижується, наголосив Ляньвень У. За його інформацією, більшість з тих, хто помер від нового типу коронавірусу 2019-nCoV, були людьми похилого віку з певними іншими хронічними захворюваннями.

Говорячи про запобігання поширенню коронавірусу, дипломат також нагадав, що китайським студентам, які навчаються в Україні та були на новорічних канікулах в Китаї, рекомендували відкласти повернення до навчального процесу.

"Згідно з попередньою статистикою, на даний час в університетах України загалом в різних областях навчається близько 2800 китайських студентів, а у Києві близько 800. Після появи коронавірусу посольство Китаю в Україні зайняло дуже відповідальну позицію і на підставі розпорядження Міністерства освіти і науки України повідомило студентам, які були в Китаї, відкласти їх повернення до України", - зазначив Ляньвень У.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174521
 
 
 Топ коментарі
 
Даже не подозревал, что он китаец. Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 3984
Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 9101
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Лучше бы он не делился самим вирусом.
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Чьи это глаза на жопе - Гончарука или Разумкова?
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Молодец
А оно помогает от парашенки?
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Ты втирал это в голову?
А нужно было в бюллетень.
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Александр,Вы,мабуть,не в курсе,что это работа совсем других людей.Правда они поувольнялись в 2017-2018гг.Но предупредили:будет серьёзный "замес"-вернёмся.
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Китай багато чим може поділитися з Україною - шкода лише , що Україні це не потрібно ...
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Після багаторічного спирання у всіх й всього, настає час коли можна поділитися методами боротьби від своїх пошестей Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5346
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Спочатку підкинути мор,а потім розказувати,як не зовсім помирати
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Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом.

Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5254

Боже, кто переводит эти тексты?
Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5254

Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом.
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звичайна описка - не звертайте уваги ...))
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Ну вот и славно. Таки схлынул основной напряг, усиленно раздуваемый СМИ. Ещё, понятно, подержат чуток, дабы оправдать ушедшие в никуда лярды и лямы бабла, а потом всё будет как в 2003-м, с птичьим гриппом: тихо-тихо, без всякой помпы- вакханалия сойдет на Нет!
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В 2003 году заболело 8к человек. Сейчас только официально - больше 30к. А реально больше 100к. Зачем писать фигню, в которой ты не разбираешься?

Тебе так ссыкотно, что ты типа "в домике"? И уговариваешь себя, что все это ерунда и СМИ?
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У вас, дяденька- странные выводы. А я повторяю: эта срань сойдет на Нет, точно также, как и птичий грипп, который я пережил, в течение длительного 6-месячного контракта, в Шанхае. Неприятно было на улицу выходить, видеть эти тысячи сраных масок. Кстати, я ни разу ею не воспользовался. Сейчас, понятно, нужно было тварям- нечто масштабнее! Тварям помогли СМИ. На этом, с тобой, дяденька- фсё. Досвидос.
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Какая красивая хвамилия, у Паши- кретина, дурака, сраного идиота! Ты- дурак, Паша. Потому- срал я на тебя, тварь тупую.
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методикой - возможно
коронавирусом - сразу "нет" !!!
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https://twitter.com/KBASH73/status/1225534485883760641
Для реализации методики нужны деньги, а их сп-ли.
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Может это китайское ноу-хау?
Представляешь, сколько у них пенсионеров?
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а кстати (или не кстати) из всех заболевших и умерших только один ребенок (и то не факт)
остальные все взрослые...небольшой процент от 20...а основная масса от 50 и далее
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Я конечно, пошутил. (Возможно неудачно).
Но коронавирус косит людей старшего возраста. Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5134
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Беру свои слова обратно. ))
Хотя...
Это может стать сюжетом для Hollywooda.
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Боюсь,що,в них відсутня пенсійна система...-Зовсім
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так було до недавнього... а тепер вже є... правда, міська і сільська - різні рівні (і гроші)
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не той варіант.
У Китаї держава не виплачує пенсій взагалі.
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Коронавірус в придачу, безоплатно прилагається Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 2605
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Китай не только может, а должен поделиться методой и не только с Украиной, а со всеми странами.
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Лучче бы китайси не делились бы самим вирусом. просто рассадник какой-то...
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Лучше бы он не делился самим вирусом.
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Китайці радують...Не встигли створити епідемію, й її вгамувати,а вже готові поділитися ліками від минулої й штаммом поточної... Колосальні друзяки
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от не надо пока, пока крайней мере, с Китаем чем то делиться.
у их там черти шо и черти де ползает....
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От брешут эти мышепоедатели. Людей которые умерли, но не сдавали анализы, они не регистрируют как умерших от коронавируса. Там счёт идёт на сотни тысяч заражённых и столько же умерших. Китайцы скрывают правду, как и раньше это пытались, понимая что вся экономика полетит к чертям. Но тут скрывай не скрывай, а так и будет.
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ам счёт идёт на сотни тысяч заражённых и столько же умерших.

от тільки без "творчих перебільшень' Китай може поділитися з Україною оновленою методикою боротьби з коронавірусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 7338
сотні тисяч інфікованих-можливо..
але тисячі померлих а не сотні тисяч.


смертність в Ухані -5 відсотків.


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лучше бы грошами поделились бэзвозмэздно, зачем кетаю стока грошей?
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постійно оновлюється методика його лікування і діагностування. "У даний час вже оновлено методики. Методика детально презентує патогенні властивості і клінічні особливості, способи диференціальної діагностики, програми та стандарти одужування. В той же час вона визначає заходи профілактики.

Китайці точно не побували у нашій 'посполитій' інфекційній клініці..
Були би вражені.
Готовністю України до епідемій Китай може поділитися з Україною оновленою методикою боротьби з коронавірусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 9496
Китай може поділитися з Україною оновленою методикою боротьби з коронавірусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 6051
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Короче , все пандемически вирусы в истории - из Подвирусной. Жрут всякое деоьмо , запрещённое Старым и Новым Чуваком.
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лучше попросили бы китайцев помочь бороться с корупцией...
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