 Угода з польським урядом про реконструкцію кордону на 100 млн євро під загрозою зриву - ексдепутат Хміль звернувся до президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Михайло Хміль підкреслив, що минає вже 5 років з моменту підписання Договору між Урядом України під керівництвом Арсенія Яценюка та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

Кредит передбачений у розмірі 100 млн. євро, з яких 25 млн. євро скеровується на облаштування трьох згаданих пунктів пропуску, 68 млн. євро – на реконструкції шести доріг прикордонної інфраструктури у Львівській та Волинській областях та ще 7 млн. євро – для потреб Державної прикордонної служби України.

Відповідні тендери були проведені протягом 2016-2017 років через систему ProZorro. За їхніми результатами були підписані двосторонні контракти між польськими компаніями – переможцями тендерів та відповідно ДФС і Укравтодором.

"У 2019 році ці контракти вступили в дію і… на тому все!" - написав він.

"Різночитання чиновниками Укравтодору, митниці, податкової, ДАБІ, Мінфіну одних і тих же пунктів Угоди призводить до казусів та можливого міждержавного скандалу!", - зазначив Хміль.

Ексдепутат підкреслив, що Укравтодор "намагається на свій розсуд трактувати податкове законодавство", тоді як ДФС, ДПА та Мінфін "не можуть дійти спільної позиції щодо оподаткування та тимчасово ввезеного обладнання для виконання робіт": "А ДМС до сих пір не надала по всіх пунктах вихідних даних для проектування польським підрядникам".

"До питання валюти контрактів, яка прописана у міжурядовій Угоді, Мінрегіон застосовує свої відірвані від реальності роз’яснення та тлумачення (хоча тендер відбувався на Prozzoro в "євро"), - написав він.

Після чергових зустрічей з українською стороною, що відбулися 4 та 5 лютого, польські виконавці вкотре поїхали ні з чим, зазначив Михайло Хміль: "І тепер замість реконструйованих трьох пунктів пропуску ("Шегині", "Краківець", "Рава-Руська") та шести прикордонних доріг ми можемо отримати чотири судових позови про розірвання контрактів та відшкодування збитків".

Михайло Хміль звернувся до Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням невідкладно втрутитися у ситуацію.

Хміль пропонує створити на базі Міністерства фінансів постійно діючу міжвідомчу робочу групу із залученням посадовців Митниці, Податкової, Укравтодору, ДАБІ, Мін’юсту, представників польських компаній та органів місцевого самоврядування. І при необхідності – напрацювати нормативно-правові документи, які дадуть можливість зрушити з мертвої точки виконання цієї міжурядової Угоди.

"Виконавці мають отримати конкретні доручення та вимоги щодо термінів і працювати над вирішенням завдань, а не шукати безпідставні причини, чому їх не можна виконати", - підкреслив він.

"Поряд із пошуками інвесторів та кредиторів наша держава має неухильно дотримуватись виконання взятих на себе зобов’язань, якщо не хоче втратити довіри і підтримки з боку наших іноземних партнерів, і, тим більше, не стати посміховиськом", - написав ексдепутат.

Михайло Хміль також зазначив, що це питання не належить до компетенції обласного рівня і доручати його виконання новопризначеному голові Львівської ОДА категорично не правильно. "Це питання уряду, держави та її іміджу на міжнародній арені".