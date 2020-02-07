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 Політика України
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Все про:Угорщина (529) МЗС (2028) НАТО (2282) Пристайко (353) Сійярто (71)

 Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у п'ятницю, 7 лютого, провів зустріч з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини між країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, зокрема, імплементацію закону України "Про освіту" та питання національної меншини", - сказано в повідомленні.

У свою чергу Сійярто підкреслив зацікавленість Угорщини в поліпшенні двосторонніх відносин з Україною й активізації економічного співробітництва.

Глава МЗС України Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року закону "Про загальну середню освіту" Україна виконала всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174517
 
 
 Топ коментарі
 
Это не венгры-ли були дружбанами пана Гитлера ?? Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3781
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Дружбанами пана Гитлера были очень многие, начиная от почти всех немцев и заканчивая рашей. Просто после поражения оного об этом предпочли не вспоминать.
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"...рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3174517 - вступ України до НАТО блокує не Угорщина , а українська вітчизняна кланово-олігархічна система і тотальна корупція !
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Это не венгры-ли були дружбанами пана Гитлера ?? Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3781
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Дружбанами пана Гитлера были очень многие, начиная от почти всех немцев и заканчивая рашей. Просто после поражения оного об этом предпочли не вспоминать.
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В Германии и России не принято чтить нацистов, ты уж прости дураков.
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В Германии нет, на паРаше да.
Памятник неизвестному фашисту под Воронежем.
Памятник Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete Краснову под Ростовом.
Памятник Власову под Москвой.
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Кирилл Лещенко

это называется "лечь и раздвинуть ногиУ відповідь на чергові вимоги, які були нещодавно озвучені... Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3151
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Пересічний виборець зекоманди мало чим відрізняється від членів цієї команди... Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 5104
Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3424
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Мої очі, Боже! Мої очі! Ці малороси не знають ні російської, ні української! Дибілєти, мля!
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Что, упыри уже и венграм Закарпатье сдали?
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Мадярам не дозволить розблокувати *****.
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Нужно по другому ставить вопрос. Хочет ли Венгрия, чтобы закарпатье в составе Украины вошло в Евросоюз и НАТО или Сиярто хочет чтобы Закарпатье осталось в составе таежного союза и комунистов.
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у дристайки планов громадье, скоро того, гляди, с уграми брататься задумает за грош алтынный
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У тебя прокси отклеилась, лахтинец.
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а у вас молоко убежало Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9914
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Serendipity.ua

Об Украине без Украины. Представители Франции,Германии,россии планируют провести в феврале саммит в урезанном Нормандском формате на полях Мюнхенской конференции о безопасности. Украину не пригласили! Полный провал внешней политики Украины!
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"...рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3174517 - вступ України до НАТО блокує не Угорщина , а українська вітчизняна кланово-олігархічна система і тотальна корупція !
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С чего вдруг? У Сиярто были немерянные аппетиты и абсолютно бредовые предложения.
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Напомнило из Высоцкого:

"Если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото!"
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