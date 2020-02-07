 Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, зокрема, імплементацію закону України "Про освіту" та питання національної меншини", - сказано в повідомленні.
У свою чергу Сійярто підкреслив зацікавленість Угорщини в поліпшенні двосторонніх відносин з Україною й активізації економічного співробітництва.
Глава МЗС України Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року закону "Про загальну середню освіту" Україна виконала всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.
Памятник неизвестному фашисту под Воронежем.
Памятник Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete Краснову под Ростовом.
Памятник Власову под Москвой.
это называется "лечь и раздвинуть ногиУ відповідь на чергові вимоги, які були нещодавно озвучені...
Об Украине без Украины. Представители Франции,Германии,россии планируют провести в феврале саммит в урезанном Нормандском формате на полях Мюнхенской конференции о безопасности. Украину не пригласили! Полный провал внешней политики Украины!
После этого, дорога закрыта
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