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 За наказом Авакова в Мукачеві посилено заходи безпеки - МВС

В м. Мукачево (Закарпасткая область), де вранці 7 лютого сталася перестрілка, за наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова посилено заходи безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема, в місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції і Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, в Мукачеві вранці 7 лютого сталася перестрілка, внаслідок якої 24-річний та 40-річний місцеві жителі зазнали вогнепальних поранень. Обох госпіталізовано. Один із потерпілих перебуває в реанімації.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб) і ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю)".

Мукачівська міськрада звернулася до президента Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174515
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и почему-же Аваков отдаёт приказы вместо того,чтобы греть нары ? По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 582Это непорядок !
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Потому что когда была возможность посадить Авакова за рюкзаки - главнокомандувач и его кум-прокурор без образования дристанули в труселя. А сейчас все следы подчищены и Аваков на коне.
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Это новое лицо оно нужно зебилам
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Ну и почему-же Аваков отдаёт приказы вместо того,чтобы греть нары ? По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 582Это непорядок !
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Потому что когда была возможность посадить Авакова за рюкзаки - главнокомандувач и его кум-прокурор без образования дристанули в труселя. А сейчас все следы подчищены и Аваков на коне.
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По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 5536

а простіше так - тому що Аваклв і є головний в Україні і сам може почадити кого завгодно ..))
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При этих дебилах у власти,никто не будет греть нары.Забудь.
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Вертикаль власти.
Никаких самостоятельных решений: все централизованно.
Инициативы нет, эффективность в критической ситуации=0,0
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.. и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Т.е., мусорское начальство в Мукачево менять не планируется.
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Неправильно осветили! Выполняя указания президента, рюкзаков выполнил свои функциональные обязанности! Так нормально?
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каждому палицейскому в мукачево выдано по два дополнительных рюкзака
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А мне видится это так:Аваков звонит Балоге и просит того,что бы тот попросил его полицейских(аваковских)выйти на улицы города и разобраться в ситуации.Полиция есть,спецназ полицейский есть,нацгвардия есть и беспредел на улицах-тоже есть.Вариантов два:или эта вся братия там бухает,или это разборки между ними.
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Не знаю я, как там в Мукачево, не бывал. А вот два месяца назад, в Мариуполе, была обстановка вполне нормальная, однако- значительно хуже, чем пару лет назад! Сейчас, судя по городскому сайту- ещё хуже! Я много и часто перемещаюсь по Мариуполю, чисто от нечего делать. Результат наблюдений: патрулей стало гораздо меньше, что печалит, наркош и бухих в синюю .опу- я тоже стал видеть часто. Прифронтовой город, говорит Аваков? Стал всё менее на него походить, судя по обстановке. Только когда очередной "слуга" наведывается- есть усиление. Расслабон, мля! Ню-ню...
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Кретин ты тупой, мне насрать, что тебя, тупую тварь интересует.
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А что министр Аваков не владеет ситуацией в стране , нужно обращение горсовета города? В отставку ********
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еще немного и броня на перекрестках будет стоять ,
дай приказ копам , они енту шваль за пару дней зачистят , но приказа нет , так как воры могут пострадать
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