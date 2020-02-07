 За наказом Авакова в Мукачеві посилено заходи безпеки - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема, в місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції і Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, в Мукачеві вранці 7 лютого сталася перестрілка, внаслідок якої 24-річний та 40-річний місцеві жителі зазнали вогнепальних поранень. Обох госпіталізовано. Один із потерпілих перебуває в реанімації.
Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб) і ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю)".
Мукачівська міськрада звернулася до президента Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.
а простіше так - тому що Аваклв і є головний в Україні і сам може почадити кого завгодно ..))
Никаких самостоятельных решений: все централизованно.
Инициативы нет, эффективность в критической ситуации=0,0
Т.е., мусорское начальство в Мукачево менять не планируется.
дай приказ копам , они енту шваль за пару дней зачистят , но приказа нет , так как воры могут пострадать