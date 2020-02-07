 За наказом Авакова в Мукачеві посилено заходи безпеки - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема, в місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції і Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, в Мукачеві вранці 7 лютого сталася перестрілка, внаслідок якої 24-річний та 40-річний місцеві жителі зазнали вогнепальних поранень. Обох госпіталізовано. Один із потерпілих перебуває в реанімації.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб) і ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю)".

Мукачівська міськрада звернулася до президента Зеленського щодо криміногенної ситуації в місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет. ФОТО