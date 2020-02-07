 Квартира була вказана в деклараціях за 2017 і 2018 роки. Зараз оформила право власності, - Новосад про купівлю житла за мільйон

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Міністр зазначила: "Друзі, вже бачу, що пішли новини про мою нібито щойно куплену квартиру.
На жаль, жодної сенсації - ця квартира в моїй декларації ще з 2017 року. Нарешті оформили майнові права. Декларую, як цього вимагає закон.
Цю інформацію ви можете знайти в розділах "Цінні папери" (в декларації за 2017) і "Об'єкти незавершеного будівництва" (в декларації за 2018).
У процесі будівництва з'явився цілий додатковий квадратний метр. Ура, тепер їх 46!"
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на офіційному сайті НАЗК з'явилася інформація про те, що Новосад стала власницею оселі за 944 тисячі гривень.
Але осад залишився!"
Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).Источник: https://censor.net.ua/n3174514
если в башке дети намертво привязаны к зарплате - лучше не надо детей,
хай потеет для себя любимой...
ще один ваш прой... вашу "перемогу"... Вигрібайте, "новьіє ліца"!
що до "Или они конченные дауны или нас за идиотов держат?" - і перше і друге на жаль...
David Bgau
Казна Яценюка:
Прийшов - 108 тис грн. Пішов - 90 млрд.
Гройсман:
Прийшов - 90 млрд. Пішов - 130 млрд.
Гончарук:
Прийшов - 130 млрд. Зараз вже - 12 млрд.
Ваші дебіли-куми підуть його скидати ? Ні. Бо такі імпотенти ні на що не здатні.