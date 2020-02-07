 Квартира була вказана в деклараціях за 2017 і 2018 роки. Зараз оформила право власності, - Новосад про купівлю житла за мільйон

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Міністр зазначила: "Друзі, вже бачу, що пішли новини про мою нібито щойно куплену квартиру.

На жаль, жодної сенсації - ця квартира в моїй декларації ще з 2017 року. Нарешті оформили майнові права. Декларую, як цього вимагає закон.

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Цю інформацію ви можете знайти в розділах "Цінні папери" (в декларації за 2017) і "Об'єкти незавершеного будівництва" (в декларації за 2018).

У процесі будівництва з'явився цілий додатковий квадратний метр. Ура, тепер їх 46!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на офіційному сайті НАЗК з'явилася інформація про те, що Новосад стала власницею оселі за 944 тисячі гривень.