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 Політика України
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Все про:квартира (170) Новосад (72)

 Квартира була вказана в деклараціях за 2017 і 2018 роки. Зараз оформила право власності, - Новосад про купівлю житла за мільйон

Міністр освіти і науки Ганна Новосад прокоментувала інформацію, яка з'явилася в ЗМІ про те, що стала власницею квартири за 944 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Міністр зазначила: "Друзі, вже бачу, що пішли новини про мою нібито щойно куплену квартиру.

На жаль, жодної сенсації - ця квартира в моїй декларації ще з 2017 року. Нарешті оформили майнові права. Декларую, як цього вимагає закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене посада міністра - точно не спосіб отримання великих доходів, - Новосад пояснила свою тезу про замалу зарплату

Цю інформацію ви можете знайти в розділах "Цінні папери" (в декларації за 2017) і "Об'єкти незавершеного будівництва" (в декларації за 2018).

У процесі будівництва з'явився цілий додатковий квадратний метр. Ура, тепер їх 46!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, на офіційному сайті НАЗК з'явилася інформація про те, що Новосад стала власницею оселі за 944 тисячі гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174514
 
 
 Топ коментарі
 
Ти вже розчарувався в Зелі ?
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Все повторяется только суть власти не меняеться

Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 2505
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новые жулики и аферисты, приняли эстафету от старого жулья)
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Щеки то чего грізешь? Нерві не в порядке? Признак истерии?Неврастении?
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"Мамо, срібні виделки ми знайшли.
Але осад залишився!"
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Так и в пете, и в ющенке, и в свободе после их деяний отврат появился после полу-года. Или полагаете, что завопят "петя прийди"?
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Ні. Будуть шукати нового крадія-месію.
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Зю пока не нагрел руки на воровстве как петя. Там посмотрим.
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Главное что б старых и проверенных воров не возвращали. Тогда есть шанс найти честных.
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Говорят, что 112 уже новый сериал с Бойко готовит
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А в декларации за 2019 чего не было?! За указание в декларации недостоверной информации, так и не подачу декларации имеется ответсвенность
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К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон.
Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).Источник: https://censor.net.ua/n3174514
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Как квартира может быть имущественной собственностью, а права на нее оформить через 2 года?
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Ну тебе-же объяснили, что два года назад она ещё не была построена, а теперь готова и оформляется .. Квартира була вказана в деклараціях за 2017 і 2018 роки. Зараз оформила право власності, - Новосад про купівлю житла за мільйон - Цензор.НЕТ 8879
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номерное чудило, ты эту свою хрень психиатру своему поведай.
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Ну меня точно нельзя упрекнуть в любви к зеленой команде. Но здесь ничего смертельного я не вижу. Вот так в Киеве покупается большая часть недвижимости. Сначала оформляется договор купли-продажи имущественных прав, а после завершения строительства и согласования отдельных моментов оформляется право собственности на квартиру. Эта схема реально существует.
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Купить квартиру, а вступить в права через 3 года. Аферой попахивает.
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"Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).Источник: https://censor.net.ua/n3174514
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Что она весь дом строила? И в следующей декларации ожидать дождь из квартир?
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Как можно вступить в права того,что еще не сдано? Инвестор становится собственником в момент получения им права собственности,можно ее оплатить сегодня,а собственность и через 10 лет не получить. Сразу видно,что вы ничего существенней холодильника не покупали.
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Так быстро наслужила только не народу так Слуга какого господина
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Все повторяется только суть власти не меняеться

Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 2505
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около 38 тыс долларов...а изза чего шум?очень дешево для киева шоле? Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 9647
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38 чи 36, баксів чи гривнів... Яка різниця! Дитину ж (якої немає) всеодно не виховаєш! Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 5250
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Просто еще не давно жаловалась что у нее зарплата маленькая, около 40 тысяч, на нее не прожить, не вырастить ребенка.
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Дык,у неё нет ребёнка! То она так ляпнула,в виде жалобы на невысокую зарплату.У нас почему-то все новые лица приходят у владу и начинают не с работы,а с нытья про жалюгидну зарплату.Такое впечатление,что их туда силком,на аркане, затаскивают.
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детей иметь - нужно етого хотеть и нужно их любить даже до их рождения....
если в башке дети намертво привязаны к зарплате - лучше не надо детей,
хай потеет для себя любимой...
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та мама ей на хату грошами подсобила, да бойфренд подкинул мала-мала, остальное все честным трудом на паперти заработала
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Панове дибілєти з КМУ! Ви вже стілько набрехали, що вам віри немає! Навіть якшо це правда, то той духман, що кружляє навкруги вашої шобли, перетворює все на ще один ваш прой... вашу "перемогу"... Вигрібайте, "новьіє ліца"!
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Что за треп. Как можно указывать в декларации имущество на которое не оформлено право собственности Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 3430. Или они конченные дауны или нас за идиотов держат Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 6248?
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Певно баблос був вкинутий у новобудову ..А право власності отримала пізніше .
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Тоді питання - "А звідки гроші на житло у "новобудові"? Відповід тільки одна - крала ще за часів Порошенко
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то не трьоп - принципіальна позиція...

що до "Или они конченные дауны или нас за идиотов держат?" - і перше і друге на жаль...
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Зеленые все такие,мозг их для элементарного анализа и понимания механизма получения права собственности не приспособлен.
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Интересно, а налог за покупку заплатила или шахер-махер был?
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Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 8011

David Bgau
Казна Яценюка:
Прийшов - 108 тис грн. Пішов - 90 млрд.
Гройсман:
Прийшов - 90 млрд. Пішов - 130 млрд.
Гончарук:
Прийшов - 130 млрд. Зараз вже - 12 млрд.
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От і я кажу: чи буде восини що рахувати.
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Зараз землю продадуть і ще з півроку протягнуть.
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Хватит фуфло толкать. Яценюк пришел было 3 млд. грн. Доллар по 8.Ушел доллар по 28.Так гений....
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Сижу вот бухаю с кумовьями зелеботами, хаят уже зелепуха, значит скоро ему пяз.да.
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З якого переляку ?
Ваші дебіли-куми підуть його скидати ? Ні. Бо такі імпотенти ні на що не здатні.
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не насосала, а подарили. неужели непонятно?
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Вова смотри чтобы после каденции ты не превратился из весельчака любимчика в изгоя, не разменивайся, оставайся человеком и после президентства.
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Чи не бабло, с одной зп за месяц главы укрпочты можно 2 таких купить😄
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38 тысяч доларов,это "бомжацкая" однокомнатная квартира на окраине Киева. Зеленофилы и Порохоботы,не там "зраду" ищите.
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Це коробка,а ще потрібно зробити ремонт які потягне ще на 20 штук баксів
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Вибачте,але це вже до справи не має жодного відношення що потім буде потрібно,i в жигулі після того,як купили треба бензин лити.
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перед новосад была ***** , сменила новая ***** , все че они делали - снижение зарплат учитилям , и сокращению школ , и все
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Уплату налогов обязательно проверить надо, причем у всех за последние 29 лет. И нещадно сажать на долгие сроки за неуплату налогов, таким образом мафию прищючили в США и не только там.
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Эта дурочка всех за дурсков держит или как???? Как можно купить квартиру и не оформить ее 3 года и при этом вносить в декларацию???? Эта дебилка наверное не в курсе, что право на недвижимость возникает с момента оформления, а не покупки. И незарегистрированную квартиру нельзя внести в декларацию в принципе....
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