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 Політика України
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Все про:декларація (634) квартира (170) електронне декларування (641) Новосад (72)

 У декларації міністра освіти Новосад з'явилася квартира вартістю 944 тис. грн

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад стала власницею квартири в Києві вартістю 944 200 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, ця інформація відображена в електронній декларації Новосад.

Зазначимо, що повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Новосад оприлюднила 7 лютого.

У документі зазначено, що міністр придбала квартиру 3 лютого. Загальна площа нового житла - 46,6 кв. м., а вартість - 944 200 гривень.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 000 гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174513
 
 
 Топ коментарі
 
это для несуществующего ребёнка, которого не прокормить на нищенскую министерскую зарплату В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3152
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Це трохи більше ніж за півроку роботи? В когось зубожіння закінчилася
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Це трохи більше ніж за півроку роботи? В когось зубожіння закінчилася
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это для несуществующего ребёнка, которого не прокормить на нищенскую министерскую зарплату В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3152
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Так петюня гончарука поддержал, когда тот обхезался.
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Это был троллинг 101 уровня. Дубинский на говно исходился. Как и с Г+Г, когда слуги отказались поддержать петицию с поддержкой канала, а кто-то на фракции роспустил слух, что ЕС могут ее подписать.
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На зарплату 36 тыс.грв? Откуда деньжата, платила ли налоги, если смогла раннее заработать такую сумму?
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944 тис. це капець як дорога квартира. Навіть не в центрі.
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Ну она ж сказала, что тяжело ей на 36 тыс., вот ей на 908 тыс. и подняли. Сейчас дети, конечно, от голода еще синенькие, но уже отходят, отъедаются.
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Деньги появились сейчас, вот и купила на 35000 грн. зарплаты.
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У них нова традиція-премії самим собі в пару сотень тис.грн.Ударники зелєстічеського труда.
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Кагби 25 години на добу,8 днів на тиждень, нелюдським трудом в Зеумовах
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десь заплакав провінційний вчитель, бо на заплатню навыть у $4000 на таку квартиру не назбирати
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"Нікакова крізіса нєт, ані проста 3,14здят наши дєньгі!"

Слуга народа Ізраїля - Дубінскій.

Ви думаєте чому 130млрд. на зазначейському рахунку, які "шикаладний барига" залишив цій шоблі пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів раптом перетворилися на 9 млрд, при тому, що з 9 місяців вони взяли в борг 9 млрд. баксів?
БО КРАДУТЬ!
І цій заразі перепала "толіка малая"!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…
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Международные финансовые группы живут хорошо, значительно лучше Коломойского.
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появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн/Обещания Новосад: Школа должна стать / будет / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит .Откровения Новосад: Сексуальное образование в школе - это важно ./В Украине слишком много учителей /Вузов должно стать меньше.Жалобы Новосад: "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов". На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка.Результаты Новосад: Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно./ Новосад заблокировала повышение зарплат учителям
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От тепер і дітей не гріх наробити ! (Ну,може ,на машинку ще підзаробити).
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Средняя зарплата министерши Новосад составила 63 446 грн.. Даже умножить на 10 месяцев, даже если она не пила и не жрала. откуда бабки? Насосала или украла? Ответьте, зебуины
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"Общая площадь нового жилья - 46,6 кв. м." В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5141
Источник:https://censor.net.ua/n3174513
Или я что-то правильно не понял? В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6108
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Дык, это же новострой- теперь столько же надо в ремонт вкинуть, не меньше.
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Я не о цене.
Я о кв.м.
Сколько нужно для 46-ка кв.м.?
Табуретка и журнальный столик. У декларації міністра освіти Новосад з'явилася квартира вартістю 944 тис. грн - Цензор.НЕТ 2292
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Народ - это голый король, которому его слуги говорят, что он прекрасно одет и, главное,- "обут".
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Казки народів Світу й казкарі суворо заборонені Зеішаакалами
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Вот сволочи, только в "люди" выбились, сразу слезу роняют - 36000 в месяц - мало.
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Необходимо срочно увеличить ей зарплату.Ведь теперь надо покупать новую мебель и бытовую технику,а на 36тыс. это практически невозможно.Пенсы с 2000гр. подождут,ведь у них всё есть.Слава Украине!
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Зараз ще прикупить якогось зелёного тамаду, чи фотографа, який зробить їй дитину. І зможуть вони нарешті утримувати її за рахунок громадян та хрустликів з беніних конвєртіков. Будь -яка циркова вистава має початок та кінець. Коли має скінчитися це дешеве шоу крыворожского цырку #95?! Я б раніше його покинула, але там беня на гардеробі, *****! Пуховік не віддає!)))
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та це неквартира вовсе, а просто учебный класс, там аня бэзвозмэздно обучает малят основам жизнедеятельности
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..інтелект зебілоідів..-я гАлАсАвАлА за вову пАтАмуштА он смєйотцА прікольнА..
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