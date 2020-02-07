 У декларації міністра освіти Новосад з'явилася квартира вартістю 944 тис. грн

Як передає Цензор.НЕТ, ця інформація відображена в електронній декларації Новосад.

Зазначимо, що повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Новосад оприлюднила 7 лютого.

У документі зазначено, що міністр придбала квартиру 3 лютого. Загальна площа нового житла - 46,6 кв. м., а вартість - 944 200 гривень.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 000 гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.