 У декларації міністра освіти Новосад з'явилася квартира вартістю 944 тис. грн

Як передає Цензор.НЕТ, ця інформація відображена в електронній декларації Новосад.
Зазначимо, що повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Новосад оприлюднила 7 лютого.
У документі зазначено, що міністр придбала квартиру 3 лютого. Загальна площа нового житла - 46,6 кв. м., а вартість - 944 200 гривень.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Новосад поскаржилася на "неконкурентну" зарплату в 36 000 гривень, на яку вона, якщо захоче дитину, не зможе її утримувати.
Слуга народа Ізраїля - Дубінскій.
Ви думаєте чому 130млрд. на зазначейському рахунку, які "шикаладний барига" залишив цій шоблі пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів раптом перетворилися на 9 млрд, при тому, що з 9 місяців вони взяли в борг 9 млрд. баксів?
БО КРАДУТЬ!
І цій заразі перепала "толіка малая"!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Источник:https://censor.net.ua/n3174513
Или я что-то правильно не понял?
Я о кв.м.
Сколько нужно для 46-ка кв.м.?
Табуретка и журнальный столик.
лами