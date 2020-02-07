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 Політика України
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 У Збройних Силах України створено 4 нові командування і призначено їхніх керівників, - Генштаб

На виконання загальних директив Міністерства оборони та Генерального штабу завершився перший етап реформування Збройних Сил України. За результатами було створено нові командування та призначено їхніх командувачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Зокрема, Командування об'єднаних сил ЗСУ очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко.

"Перебудова структури армії спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами НАТО", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У лютому відбудеться перехід Генерального штабу на J-структуру, яка є обов'язковою для штабів НАТО, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174511
 
   
 Топ коментарі
 
Адміне,прибийте будь ласка це падло..
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А не добуя? Де ж стільки рядових взяти? Генералів і командувань вже більше, аніж міст в Україні
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так призов с 18 лет сделали, вот тебе и рядовые!
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Толку.
Где солдаты и офицеры до капитана?
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Вот эта пральна!!! Нужно еще штук шесть создать и , главное, побольше генералов, побольше!!!!
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Звание генерал это около 10 тыс. человек в подчинении. Что-то маленькие в Украине ВСУ, генералов дофига если не более, а личного состава на 30 генералов еле хватит.
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Адміне,прибийте будь ласка це падло..
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Класно!Они теперь все отдельно воевать будут,или зачем?
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це давно надо было сделать - новые военные командования квартал-95, квартал-96, квартал-97 и квартал-98 резко повысят обороноспособность украины, серьезно ослабят агрессора и поставят его в ступор
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низзя так...надо квартал 95 и буквами а,б,в,г....а то авторские права нарушаются
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тогда лучше в латинской раскладке, а лучше на иврите
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