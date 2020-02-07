 У Збройних Силах України створено 4 нові командування і призначено їхніх керівників, - Генштаб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.
Зокрема, Командування об'єднаних сил ЗСУ очолив тимчасово виконуючий обов'язки командувача генерал-лейтенант Сергій Наєв, Командування медичних сил ЗСУ - генерал-майор Ігор Хоменко, Командування сил підтримки ЗСУ - полковник Микола Жирнов, Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ - генерал-майор Євген Степаненко.
"Перебудова структури армії спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами НАТО", - сказано в повідомленні.
Где солдаты и офицеры до капитана?