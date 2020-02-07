 На місці стрілянини в Мукачеві вилучили АК-47 і пістолет. ФОТО

Цензор.НЕТ публікує ексклюзивні фотографії зброї, знайденої на місці стрілянини. Їх надало редакції джерело в правоохоронних органах.





У поліції Закарпатської області повідомили, що продовжують з'ясовувати обставини того, що сталося.

"З місця події вилучено предмети, схожі на пістолет і автомат, з яких, ймовірно, було здійснено постріли, гільзи. Також правоохоронці Закарпаття заарештували три автомобілі, на яких пересувалися учасники конфлікту. Дві машини марок "Mercedes G-class" (Gelandewagen) і "Volkswagen Caddy" доставлено на штрафмайданчик поліції Мукачева", - сказано в повідомленні.

Поліцейські зазначили, що двоє постраждалих у стрілянині перебувають у лікарні. У 24-річного чоловіка - поранення в стегно, у 40-річного - наскрізь прострілене плече.

"Постраждалі особи від надання пояснень відмовилися", - підкреслили в поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, близько 10 години ранку в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець утік.

Міськрада Мукачево попросив Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.