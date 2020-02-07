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Все про:Зеленський (4427) Климпуш-Цинцадзе (309) Оман (33) Європейська Солідарність (246)

 У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе

Зеленський і його Офіс вже другий місяць приховують справжню мету і джерела фінансування поїздки президента в Оман на початку січня. А відповіді на запити, підготовлені народними депутатами з фракції "Європейська Солідарність" - це або порожні відписки, або бюрократичні "простирадла", які не містять жодної конкретики.

Так прокоментувала відповідь МЗС на один із запитів народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідь МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, ми з колегами з "Європейської Солідарності" відправили депутатські запити на ім'я керівників Офісу президента і МЗС щодо деталей "візиту" Володимира Зеленського в Оман. Від ОП відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді минули. Там "нічєво нікаму нє далжни", - пише Климпуш-Цинцадзе.

"Віддуватися, видно, доручили МЗС. Звідти надіслали кілька сторінок виправдань, прочитавши які, створюється враження, що ми інтегруємося не в ЄС і НАТО, а в Оман. Взаємовідносини з цією державою - мало не №1 системний зовнішньополітичний пріоритет для України", - зазначила депутат.

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"І жодного слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, терміни відрядження, або витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття", - зазначає Климпуш-Цинцадзе.

"Раптом хтось не розуміє - це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенка. На фото - наш запит і отримана відповідь МЗС...", - написала нардеп.

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У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе 01

У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе 02
У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174507
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля не вважає за потрібне звітувати перед своїми громадянами.
Пам'ятаю, читала Трамп звітував перед амерікан піпл скільки часу він відпрацював, скільки витратив на відпочинок, на обідні перерви, повністю... майже похвилинно.
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Так воно ж, типу, одружене ...
Але про що це я ...
Багатьом штанам наявність дружини не заважає тягатися по шлюхах.
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Читаем по ссылке. Нещодавно очільник митниці Максим Нефьодов відвідав у столиці закрите порно-шоу. Про це повідомляє "Страна". Да, да, та самая "Страна.ру" украинофоба и сепара Гужвы. Но %у^ло-порошенковцам хоть сцы в глаза, всегда готовы разностить путинские фейки.
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Там тоже электорат Слуг народа. Надо узнать его потребности, может потребуется смягчить таможенные ставки на импортные вибраторы.
Слуги народа должны быть максимально в гуще народа, но анал-табу. Это аксиома!
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Такі, що робив в султанаті наш зелений маленький Мук?
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выдвигаю версию,шо зеянелох тайно ездил в оман на случку с вислюками
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А бубочку на несколько сбеганий во время той-же самой войны ты уже расстрелял? За Турцию, Париж, Ниагару, Фудзи, Оман? Причем не плативший налогов "парень из народа" потратил на свой отдых намного больше миллиардера в то время Порошенко. Откуда деньги, Зин?
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Порошенко к 8 января 2018 года уже успел освободить 2/3 донбасса от оккупантов. А Зеленский к этому времени успел от четырех повесток из военкомата уклониться.
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А может Зе ездил туда ислам принимать?

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Зеля не вважає за потрібне звітувати перед своїми громадянами.
Пам'ятаю, читала Трамп звітував перед амерікан піпл скільки часу він відпрацював, скільки витратив на відпочинок, на обідні перерви, повністю... майже похвилинно.
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не Трамплох, а наш народ, якщо дозволяє з собою так поводитись.
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Дай стенограмму отчета пытра хоть о чем то. Правдивую.)))
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Я тобі можу дати лише фігуру з трьох пальців .
Або взагалі з одного В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5734
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Балуйся сама теми своими пальцами, больше же нечем)))
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Тільки не треба вихвалятись своїм куцим 21 пальцем...
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Тебя скоро к сашку в дурку оформят)))
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у Зеленского попроси. Они с Портновым пол-года пытались хоть что-то нарыть на Порошенко, но так ничего и не нашли криминального. Дело дошло до того, что панамские власти их просто послали нахер
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Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, который то позволил.

© Роберт Бернс
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Была информация. 25 часов в день, 7дней в неделю.
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Трамп ще той маніпулятор. Він прозвітував про хвилини, а не про різке збільшення держборгу. Я вже не кажу про те, що він ******** неофіціні і неоголошені дії. Але, порівняно з Зеленським, Трамп - взірець відкритості.
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Впевнена, що американці дізнались про збільшення держборгу з інших джерел, яким ніхто не посмів затуляти рота законами про дезінформацію.
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Мальдіви, да бобіки? Ті самі Мальдіви, що чітко окреслені в декларації і які сталися один раз на п'ять років... Це ж не кошерні відпутски "найвеличнішого" щомісяця і не відпочинок всією сім'єю за власний кошт клятого "папєрєдніка"! Це таке необхідне дійство з членами своєї сім'ї за невідом чий кошт і, здається, зовсім не в інтересах держави... І настільки таємне дійство, що всі аж памперси псують аби не виказати цієї "державної" таємниці. На мою думку, такою таємницею може бути лише державна зрада...
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Даже дебилы из офиса президента, уже поняли, что все их комментарии по этому вопросу были настолько откровенным враньем, что их не принял никто.
Поэтому, будут морозиться, и придумывать более-менее убедительную ложь.
Но сделанные запросы, это очень правильно: с отморозками только так и надо поступать.
Удачи!

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Оманський головний корупціонер. А як верещав на стадіоні...
В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7887
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то була для 73% дурнив...картинка...а тепер-"жрите"...
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зробіть запит в ЦРУ...- там уже про це Трампу доповіли , ну про такий збіг , що там робив в той час Медведчук, як і те , що його "борт" прилетів з Московіїї, і говорити не потрібно...
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Недарма ж приїжджав Помпео. Привозив підсрачники від Трампа.
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Народный депутат от "Слуги народа" бедненькая Елена Криворучкина" с часиками за 24 900 евро (671 553 тысячи гривен), или в 410 минимальных пенсий.

В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1727
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депутат ? а одета как цыганка В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7497
шо дресс код в Раде отсутствует?
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Який дресс-код? В Трускавці цьому не вчили.
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Проклимпали денюжки-то - накрылись бабосики цинцадзами.
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Да оно тебе нужно, лучше подымай тему газа, тарифов. А где оно было мне по барабану. А то, как за землю, так вы под лавкой.
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Закликаю депутатів ЄС не закинути цю справу і продовжувати вимагати пояснень та інформації !!! Це - дуже важливо у боротьбі з зе-кагалом покидьків, брехунів, зрадників, ідіотів і хамла !
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в Омане зеленый с ермаком продавали "выборы" на Донбассе
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Що ви причепились до Пристайка?! Він же відповів, що дякуючи цьому турне Оман надав сприяння в поверненні до України моряків з "Аріани" в 2009р.! А чому віслюк там засвітився, потрібно питати в ньго особисто! Так як і в мальдівського інкогніто за його турне під час війни!
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лучше б он на мальдивы рванул, туда тропа накатана, прынц там уже есть, заделался бы графом или герцогом
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Порошенко поставил задачу адептам своей секты таки за....залюбить Зеленского ибо разбитое сердце несостоявшегося Гетьмана не дает уснуть уже 9 месяцев i болить i стогне, плаче та ридае ой вэй.
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Оно то всё правильно конечно, всё сходится, давно пора, но чуть напомню про бревно в глазу своём по части соринки в чужом. Для контрасту. Можно проверить в Фейсбуке и например в местном сми *Депо Харьков*. На той неделе исполнилось 50 лет одному деятелю великому, отцу русской демократии и прочая. И собрал этот своих друзей верных и семьи их. и свою семейку с братом родным тоже известным, и дружно одним самолем слетали на Мальдивы побухать! Поселились в самых дорогих шалашиках и в разгар веселья именинник показывал торт шоколадный (но не Рошен) от своих его друзей из города Луганска! Как самый подарочек лучший! Ну а как надоела жара---они все вернулись додому до хаты. Всё это можно увидеть, если не удалил борзый в своём блоге в Фейсбуке мишик бздобкин! Речь о нём то шла. Такие вот Мальдивы. Но хавает пипл макуху---а кто то торт чоколадный из Луганска!
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хіба через суд вирвати інформацію В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 473
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бубочку не трогать...! то всё Петя Мальдивский виноват...(до сих пор) В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5414
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Це питання майбутнього Трибуналу над антидержавністю!
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