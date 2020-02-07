 У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе

Так прокоментувала відповідь МЗС на один із запитів народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідь МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і обіцяли, ми з колегами з "Європейської Солідарності" відправили депутатські запити на ім'я керівників Офісу президента і МЗС щодо деталей "візиту" Володимира Зеленського в Оман. Від ОП відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді минули. Там "нічєво нікаму нє далжни", - пише Климпуш-Цинцадзе.
"Віддуватися, видно, доручили МЗС. Звідти надіслали кілька сторінок виправдань, прочитавши які, створюється враження, що ми інтегруємося не в ЄС і НАТО, а в Оман. Взаємовідносини з цією державою - мало не №1 системний зовнішньополітичний пріоритет для України", - зазначила депутат.
"І жодного слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, терміни відрядження, або витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття", - зазначає Климпуш-Цинцадзе.
"Раптом хтось не розуміє - це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенка. На фото - наш запит і отримана відповідь МЗС...", - написала нардеп.
https://vgolos.com.ua/news/porno-shou-gory-********-i-dostupni-divchata-golovnyj-mytnyk-*******-vidirvavsya-u-najdorozhchomu-klubi-kyyeva-video_1164880.html?fbclid=IwAR2UcZGSSButuAmwudbEGuYNKB6xtYpnOJLYu_i73EkvHevRmyO-OGU65xg
Але про що це я ...
Багатьом штанам наявність дружини не заважає тягатися по шлюхах.
Слуги народа должны быть максимально в гуще народа, но анал-табу. Это аксиома!
Пам'ятаю, читала Трамп звітував перед амерікан піпл скільки часу він відпрацював, скільки витратив на відпочинок, на обідні перерви, повністю... майже похвилинно.
Або взагалі з одного
зебіла до зебіла.
© Роберт Бернс
The Beatles - Eight Days A Week
Поэтому, будут морозиться, и придумывать более-менее убедительную ложь.
Но сделанные запросы, это очень правильно: с отморозками только так и надо поступать.
Удачи!
шо дресс код в Раде отсутствует?