 Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії", – сказав глава держави у коментарі ЗМІ.

Також обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

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"Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця", – повідомив президент.

Матір Віталія Марківа подякувала Володимиру Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.

"Дуже вдячні за цей візит. Ми дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну", – сказала жінка.

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