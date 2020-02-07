 Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії", – сказав глава держави у коментарі ЗМІ.
Також обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.
"Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця", – повідомив президент.
Матір Віталія Марківа подякувала Володимиру Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.
"Дуже вдячні за цей візит. Ми дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну", – сказала жінка.
Громадянин Малорос
@nehovaysyatopol
·5 ч
Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и ********** на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
"... и обсудил с премьером Конти дело Маркива" - Италия повела себя как последняя бесстыжая лять. Это просто факт.
Про італійський неокласицизм в сінематографі?
Какие-то противоречивые высказывания. Да, переговорщик из него некудышный, или тот кто ему тексты пишет.
А , может, обратить внимание на нашу страну? На ОЛХ процветает торговля документами мразоты, услуги "поездки на Украину" и т.п.