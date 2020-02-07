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 Політика України
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Все про:Зеленський (4427) Італія (351) Національна гвардія (656) Марків (88) Конте Джузеппе (11)

 Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте загальнополітичні питання, зокрема закриття офісів "ДНР" та "ЛНР", а також справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси "ДНР" та "ЛНР", які відкрилися у кількох містах Італії", – сказав глава держави у коментарі ЗМІ.

Також обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

Читайте також: Обговорили "справу Марківа" і продовження санкцій проти РФ, - Зеленський провів зустріч з італійським прем'єром Конте. ФОТО

"Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця", – повідомив президент.

Матір Віталія Марківа подякувала Володимиру Зеленському за його зусилля для звільнення її сина.

"Дуже вдячні за цей візит. Ми дуже раді. Для Віталія це дуже важливо. З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну", – сказала жінка.

Читайте також: Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174502
 
   
 Топ коментарі
 



Громадянин Малорос

@nehovaysyatopol

·5 ч

Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и смехуечков на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
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Вова по приїзду в Україну тримайся подалі від Сивохи. Зжере.
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Тримаємо кулаки за Марківа!
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Вова по приїзду в Україну тримайся подалі від Сивохи. Зжере.
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Громадянин Малорос

@nehovaysyatopol

·5 ч

Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и ********** на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
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Послухати Зєлю, то якийсь туземець може подумати, що Зє патріот України. А от ті що бачили що він творить...
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6 лет ездят, ни каких проектор не организуют, только чо то выпрашивают
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Ага.Ту, котра цілком та повністю лягла під путіна. Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 6982 Браво за "топовий коментар"! Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 7464
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якби макаронники не переплутали і, замість офісів лднр, не закрили остаточно Марківа
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ну після фрази "Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3174502" мені стало страшно за Марківа, його шанси йдуть до нуля.
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Зеленський вимагає закрити офіси лугандонії в Італії,які були відкриті при песвинарнику.
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А свиночолий гетьман чому не вимагав і не просив?
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Не трогай женщину, Шурик Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 6061 ! У нее любовь к Голобородько. Может последняя Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 946
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Бо пи-ив ворогів. а не відоводив війська як твоя зелеа пласнева. Та що там жінці розповідати, яка закохана у блазня, навіть що той зрадник і йолоп
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Жалюгидно просив пес коли відкривали офіси і мертвечук скупльовував канали,а Зеленський вимагає.
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Які зусилля петюнчика в розбудові міжнародних відносин і солідарності з Україною зруйнував! При пєті відкривали офіси гандоній, а зеля пропонує закрити! ЗРАДА!!! Не пропонувати потрібно, а вимагати!!!
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"Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" - Однозначно! Независимо от моего отношения к велосипедистам.
"... и обсудил с премьером Конти дело Маркива" - Италия повела себя как последняя бесстыжая лять. Это просто факт.
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Путлер не для того шмарклю в Италию посылал, чтобы тот там требовал представительства ДНР и ЛНР закрыть.
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«Грошей в бюджеті немає, тому що тепла зима і люди менше платять за комуналку», - цитати великих Прем'єрів.
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A про що йому говорить?
Про італійський неокласицизм в сінематографі?
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"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.

Какие-то противоречивые высказывания. Да, переговорщик из него некудышный, или тот кто ему тексты пишет.
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Зеленский в Риме призвал власти Италии / убедиться что вилла на месте и есть куда бежать Зеленскому удастся а уговорить власти Италии -это вряд ли: "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/"Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.
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Хай по приїзду напише реферат: Как я ездил в Италию покупать велосипед.
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Для начала сам признай лнр с днр террористическими организациями.
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Молодец ,что за Маркива вспомнил. Надеюсь хоть тут не облажается наш гарант. Давно надо было вмешаться , потому что это политическое дело ,а не криминальное.
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Якщо глядати об'єктивно, то все нинішнім Президентом держави з візитом в Італію висловлено бездоганно. Будемо дивитись на результати перемовин.
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Просто земоника улетела в Италию отдохнуть.
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В Италии прихлопнуть "посольства" ублюдков - это, хорошо, конечно.
А , может, обратить внимание на нашу страну? На ОЛХ процветает торговля документами мразоты, услуги "поездки на Украину" и т.п.
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