 Справа про бронежилети: ДБР повідомила про підозру технологу компанії-постачальника

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Технолога підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України).

"Слідством встановлено, що технолог товариства сприяла засновнику підприємства і посадовим особам Міністерства оборони України в заволодінні коштами в сумі 61,6 тис. грн. Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів "Корсар м3с 1-4", які не відповідають вимогам ГОСТ і технічним вимогам", - сказано в повідомленні.

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У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.