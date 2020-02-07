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Все про:Бронежилет (41) ДБР (838)

 Справа про бронежилети: ДБР повідомила про підозру технологу компанії-постачальника

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в шахрайстві технологу ТОВ "НВП Темп 3000".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Технолога підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України).

"Слідством встановлено, що технолог товариства сприяла засновнику підприємства і посадовим особам Міністерства оборони України в заволодінні коштами в сумі 61,6 тис. грн. Бюджетні кошти були використані на закупівлю бронежилетів "Корсар м3с 1-4", які не відповідають вимогам ГОСТ і технічним вимогам", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Двом підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів обрали запобіжний захід у вигляді нічного арешту

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174498
 
   
 Топ коментарі
 
Это рядовые воришки - козлы отпущения.
Сам Порошенко дал чистосердечное признание в причастности к воровству денег на некачественных бронежилетах, когда внес залог за генерала Марченко. Потому что генерал припугнул барыгу что заговорит, если не выйдет из СИЗО.
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Мда...логіка у вас пошаліваєт..
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Знаешь в чем главная ваша проблема, обличитель? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Во как оно, а вот с рюкзаками все в елочку?
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Это рядовые воришки - козлы отпущения.
Сам Порошенко дал чистосердечное признание в причастности к воровству денег на некачественных бронежилетах, когда внес залог за генерала Марченко. Потому что генерал припугнул барыгу что заговорит, если не выйдет из СИЗО.
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Знаешь в чем главная ваша проблема, обличитель? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Какой бред.
А еще хуже, что кому-то "Мне нравится".
С таким бредом и такой поддержкой мы скоро превратимся в недогосударство, как мечтал Путин. К этому все и идет.
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Дятелко, ты уверен , что в твоей бестолковке бобы? Больше на гавно смахивает
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А ви завжди під загострення даннінга - крюгера, чи тільки на повний місяць?🤔🤔🤔
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Надо виновных отдать родственникам погибших ребят.
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а разве тебе известен хоть один эпизод гибели из-за неправильного бронежилета??
беги в ментовку. они то про такие эпизоды не знают )))
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Статистика погибших защитников за январь 2019 года - 6 человек, за январь 2020 года - 14 человек. Когда Зелю вешать будете, зеленые?
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Вначале, порохобот барыгу повесим, а потом и зелю.
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а твоего зегаранта не хочешь отдать родственникам погибших в январе?
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Пивной кеша, и твоего барыгу, и твоего зегаранта, и юща с пасечником, всех отдадим, всему свое время.
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назначілі стрєлочніка козлом отпущєнія
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одеть на него тот броник и из каалаша проверить . выживет - невиновен.
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Заметь за барыгу ты сам сказал, и кажется здесь без вариантов.
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Якщо він провів необхідни проби, то нехай стріляються, й відповідальність технолога лише в розмірі зарплатні
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А чо, в Италии скорый поезд не туда направил кто?;(
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_Какое ещё "бугага"? Если такую стрелку не туда переключить, два поезда поцелуются в дёсна... Или один поезд будет кувыркаться следующие несколько км.
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Стрілки зараз автоматичні і керуються диспетчерами.
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стрелочник... надеетесь, что ее никто защищать не станет?
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Із такими темпами вони скоро до мишей до*буться.
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*****...технолог вступил в сговор со зловещим магом- братоубийцей. Виктор Олегович нервно курит.
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