 Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив по захисниках Новомихайлівки, застосувавши автоматичний гранатомет і крупнокаліберний кулемет.
Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі поблизу населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, з міномета калібру 120 мм - 7 мін і 23 міни з 82-мм міномета, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
- поруч із Кримським - з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли.
Сьогодні, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Зелёный змей ликвидировал сразу пятерых любителей "русского мира" .
А так зеленая сдача страны по нам гатят со всех стволов а у нас потерь нет только ранения тогда откуда за январь столько погибших наших бойцов
Врать не привыкать Вам
Одна сеть терминалов полгода не работает.
Теперь другая накрылась руССким миром