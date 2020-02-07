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Все про:обстріл (1489) Донбас (15231) операція Об'єднаних сил (2027)

 Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив по захисниках Новомихайлівки, застосувавши автоматичний гранатомет і крупнокаліберний кулемет.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поблизу населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, з міномета калібру 120 мм - 7 мін і 23 міни з 82-мм міномета, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
  • поруч із Кримським - з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли.

Сьогодні, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174496
 
 
 Топ коментарі
 
З сайту СБУ зник Козак-переможець.
С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9568
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Точно втрат нема, чи брешуть, як завжди?
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Точно втрат нема, чи брешуть, як завжди?
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Сейчас умерших уже в госпитале считают по чудному. Поэтому и отличаются реальные цифры. За январь Зеля прокукарекал официально о 11 погибших, а реально было 14 человек.
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В Донецке входе пьянки друг друга замочили четыре "сотрудника" так называемого "МВД", пятый стрелявший покончил с собой.
Зелёный змей ликвидировал сразу пятерых любителей "русского мира" .
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когда уже будет сообщение которое подержит веру людей что на непрекращающиеся обстрелы был нанесен огневой ответ в результате которого бандформирования было уничтожено столько оков столько техники
А так зеленая сдача страны по нам гатят со всех стволов а у нас потерь нет только ранения тогда откуда за январь столько погибших наших бойцов

Врать не привыкать Вам
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Ха! Временно.
Одна сеть терминалов полгода не работает.
Теперь другая накрылась руССким миром
Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8910
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