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 Дворічна дитина в Києві померла після того як з'їла фрагмент пластикової іграшки, - Нацполіція

Столичні правоохоронці встановлюють обставини смерті дворічного хлопчика, який проковтнув пластиковий фрагмент іграшки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в дитячій лікарні на вулиці Богатирській померла 2-річна дитина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Так, у медичному закладі правоохоронці допитали завідувача реанімаційним відділенням, лікаря і батька хлопчика. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"За попередніми висновками, хлопчик помер від розриву глотки і стравоходу", - встановили в поліції.

У зв'язку з виявленими обставинами слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174491
 
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