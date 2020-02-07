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Все про:Аваков (1468) Ситник (548)

 "Ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - Аваков відповів Ситнику

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на слова директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, який заявив, що визнання його корупціонером - "продовження історії з рюкзаками".

Аваков прокоментував слова Ситника в Twitter, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його відповідь повністю.

"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе.

За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради:

  1. Порушити дві-три фейкові справи самому
  2. Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.
  3. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили.
  4. Написати в спортлото...

Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - написав Аваков.

Читайте також: Деякі міністри прагнуть помсти за "рюкзаки", - Ситник про своє включення до списку корупціонерів НАЗК

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що має намір оскаржити в ЄСПЛ штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

"Ця адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді", - сказав Ситник.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.

Ідіотів - шкода, їм треба допомагати, - Аваков відповів Ситнику 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174489
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков еще тот "красавец", молчал бы лучше! Рюкзаки, как не крути, мутная тема! Про Рифмастера я вообще молчу!
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Пиши петицію. Направляй своєму президентові. він же обіцяв ставити на посади тих, кого забажає народ.
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Яценюк вийме маузер і... - я тебе породив, я тебе застрілю.
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Ну если Сытник алкаш ,то Аваков ******* ,в прочем активный ,не зря Гепа с Допой ролики крутили ,если надо пример Ок- Мэр городка Первомайский в Харьковской области ,любезный протеже нашего Авакова ,ну не просто так же ,о этой связи многие знают...
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аваков так и делает, возбуждает фэйковые дела сам
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Преступников лови и наказывай, дорогой для налогоплательщиков министр.

Портнов призвал к расправе над основателем Pizza Veterano и пообещал за это деньги.

Портнов предложил своим сторонникам выбирать себе ветеранов и вести с ними «воспитательные» меры, поскольку «враги сами не рассосутся».
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рюкзакову вже наплічників не вистачає для збору доходів від підпільних казіно, лотореєк,видобутку бурштину, нафто-газо-золотодобування! побори за водійські посвідчення та призначення ментів на посади взагалі стали нормою! але він непотопляємий, бо співпрацює з зеленим ідіотом!
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Не гірше Пшонки

Оригінали картин Пікассо, колекції зброї і мільйонні доходи. Вся правда про Арсена Авакова
"Ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - Аваков відповів Ситнику - Цензор.НЕТ 3899
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