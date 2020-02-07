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Все про:Ар'єв (245) Нацполіція (8951) українська мова (346) Європейська Солідарність (246)

 Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову. ДОКУМЕНТ

Депутати фракції "Європейська Солідарність" звернулися до начальника ГУ Нацполіції в м.Києві з проханням відкрити кримінальне провадження щодо висловлювання продюсера телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої про те, що українська мова підходить тільки для комедій і не підходить для мелодрам.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора всі обговорили ганебний і принизливий вислів продюсерки 1+1 щодо української мови. Розмови - добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично, свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження. Всі ознаки для цього є", - написав Ар'єв.

"Народні депутати від Європейської Солідарності, вважаючи що дії продюсерки 1+1 можуть містити прямий склад злочину, звертаються до Національної поліції в м.Києві з відповідною заявою. Слідство має бути. Ніхто не має безкарно принижувати гідність українців", - додав депутат.

Депутати фракції "ЄС" вважають, що висловлювання продюсера підпадають під дію ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образа почуттів громадян за мовними ознаками.

Нагадаємо, раніше продюсер серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, оскільки, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Депутати ЄС звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174484
 
   
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Депутаты ЕС продолжают дурковать! Но их можно понят, ни на что более не способны... Только гадить!
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Это хорошо,что депутаты обратились расследовать словесный понос слабоумной Еремеевой, но у меня опять что-то не складывается в логический строй, а почему эти же депутаты из Пэтиного большинства не проголосовали за украинский язык на телеканалах Украины? Почему там все 5 лет Пэдрячьего правления спокойно демонстрировались фильмы на русском языке, почему выпускались газеты и журналы на языке агрессора, почему пророссийский телеканал Интер Фирташа и Ньюзван спокойно работали и несли свою просоветскую и пророссийскую пропаганду в тяжелейшие годы войны? Почему в общественных учреждениях служащие говорят на языке агрессора и тогда и сейчас, при чем безнаказанно и никто ничего не предпринимал и сейчас не предпринимает? Почему законодательно не утверждены существенные наказания за пренебрежение к госязыку? Вот не складыается как -то с этой партией, нет искренности, нет человечности, нет морали. Хотя сейчас , конечно, можно и нужно вести речь о языке и его саботирование со стороны не только Еремеевой, но и всей зеленой швали, которая замахнулась со всей своей дури на основы украинской идентичности и государственности.
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Дуркует все это зеленое шобло, и самое противное, что они не понимают этого....
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А ведь они правы- надо, что бы эта ша№ава свой же язык да в свою же .... засунула, лет так на 10.
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В даному випадку песи заслуговують на повагу,бо мова окупанта в Україні може бути тільки в одиночній камері тюрми.
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я не зрозумів, а в чому права партія єврейських слуг, вони ж ніяких заяв не подавали.
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На дебільні питання не відповідаю навіть пе-свинарчуківцям.
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то ти таке зебільне, що не можеш навіть відповіді дати, ну це очікувано.
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Не зрозумів ти ,а дебільне я? Щось воно в тебе песика не сходиться.Не зрозумів ,тобто не розумний,дебіл. Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову - Цензор.НЕТ 6527
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ну ты и урод.... зачем тебе жовто-блакитный? повесь аквафрешь )))
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А вот это зря. Нельзя уподобляться брагарю.
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ты дурак?? это публичное унижение державной мовы
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это не дело полиции. особенно квакваковской. всё закончится ничем. статья 161 сформулировано дебильно.
перед тем как хамить, рекомендую немного подумать. если есть чем.
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еще раз напиши... это прописи у тебя такие...?
ты просто тупой недоумок.
иногда важен ПРОЦЕСС, а не результат
хотя отказ от сабакова это тоже результат.
надеюсь, я тебе, дурачку, не нахамил))))
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да ты святой.... придурок))))
поплачь, тебя и попустит)))
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как в Америке называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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логика железная: я тебя вычислил, но дурак я, а не ты.
где реально сидишь? в Урюпинске?
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а какой мой реальный IP это не твое дело
а про мой прокси любая собака на цензоре знает. я этого НИКОГДА не скрывал
так что "вычислитель" из тебя вшивый ))))
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надоел, кацапа. сильно много о себе думаешь.
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а разве не ты обо мне думаешь...ВЫЧИСЛЯЕШЬ))))
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о - включил дурочку. оставляю тебя с ней наедине. сексуальных подвигов тебе! Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову - Цензор.НЕТ 5047
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а у тебя УЖЕ не получаются "сексуальные подвиги"?
или ПРОСТО не получаются.. по умолчанию)))?
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твоє існування зформульовано дебільно
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ти напейсвло в 19:50, дебільне, сказати ти що хотіло?
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Новосад, якій не вистачало міністерської зарплати, купила квартиру в Києві
Міністр освіти Ганна Новосад, яка раніше заявляла, що не зможе прожити на зарплату в 36 тис. грн, придбала квартиру в Києві за 944,2 тис. грн
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані міністра..
У документі вказується, що площа придбаної квартири становить 46,6 кв. м. Придбали її у ТОВ "Дісбуд".Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 8310
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йому переклинило...бідолашне утисків натерпівся.
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все правильно - тепер затягати ту кацапсину по судах так, щоб взагалі оніміла, паскуда
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ПЕСи песами...А з такими, "с челюстью", вирішувати питання треба, як то зробили в Прибалтиці.
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Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умным людям с ЕС
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Например к Венгрии.
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Чому гумка прив'язана до двох стовпчиків? Требе до одного обидві. Тоді депортація буде довічна, бо депортований прийме іслам...
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Ти, паскудо, 5 роrsв тут надривався, щоб ця жидорва до влади дорвалася!
Чому ти ще живий? Чому сумління тебе не замучило до смерті?
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Выслать тётку в Магадан для понимания рюсского языка в полном объёме ... Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 1721
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В Магадан, говоришь? А что посоветуешь для русскоязычной Одессы, которая таки Украина?
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Так я из Николаева ,тоже полностью русскоязычный ,но государство Украина ОБЯЗАНО себя защищать и защита украинского языка это тоже очень важно и если с каждым годом в Украине украиноязычных будет всё больше и больше то для государства это хорошо ,это правильно .
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для Одеси нічого, а для срузкопердящих чімадан-вакзал-підарасія
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Сделайте все платным и узнаете за что согласны люди платить.
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В русском языке 200000 тысяч слов, в украинском 250000. Русский на 30% состоит из славянских слов, а украинский из 85% славянских, тогда почему великий русский, а не великий украинский? Может по тому, что Россия не давала развиваться украинскому, она всегда в превосходных степенях выхваляла всё русское, выдавая ворованное за своё.
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вялікім усрюзьге називають тільки кацапи, для всіх інших - угрофінський піджин
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У євреїв є таке поняття "саянім" (sayanim) - це добровільні помічники Моссаду.
В Україні ФСБшних саянімів - чверть населення.
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Всей этой обосаной власти, нет времени на людей, они будут между собой отношения выяснять постоянно
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Чому дивуватися? Основний транслятор... Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 3034
Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 9705
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НАДО РАЗОБРАТЬСЯ КАКОЙ СТРАНЫ ГРАЖДАНСТВО У ЕРЕМЕЕВОЙ, где она родилась и где училась
Может это просто руцкий мир на канале 1+1 забыл В КАКОЙ СТРАНЕ ЕГО ПРИЮТИЛИ?
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За що суперечка за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапська мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. І не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи наполовину слов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови праукраїнців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонско-мокшанського та азіатського походження за ДНК.
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хоть кто то озаботился публичным унижением державной мовы.
а министр новосад описялась.
а такая заява ее прямая обязаность
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Пора патріотичним силам пікетувати Зеканал 1+1.Беню на ...
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Нового казати більше нема чого: я все написала одразу після виборів, у перші дні. До мене сікалися зебіли, але тепер все воно тільки підтверджується і справджується.
Українці в Україні є по факту національною меншиною, Україна, на жаль, не була і не є Батьківщиною ДЛЯ українців, хоча це їхня рідна земля, як принижували мене, ображали і утискали в Києві за українську мову (називали невихованою - причому оце ж-плем*я, яке ви привели до влади, бо я ніколи не переходила заради них на москальську, вимагали, щоб розмовляла, тільки без толку), так і продовжують вже на відстані ... Я не могла повірити, коли побачила вчора "заяву" цієї москальської к**ви. І тут ще знаходяться екземпляри, які кажуть, що мова не має значення. Але приниження і утисків зазнає чомусь винятково УКРАЇНСЬКА МОВА. Мені огидно, гірко і боляче. Я перед цим бачила повідомлення (тільки не пам*ятаю всіх деталей), хто саме подав заяву про порушення Закону про мову (десь людину теж відмовилися обслуговувати українською, хоча вона попросила), але =мовний омбудсмен= відмовився її прийняти до розгляду.
Це про яку країну йдеться ? Точно про УКРАЇНУ ??? І про її ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ МОВУ ?
А ваш виродок варнякає, щоб українці верталися додому ??? Ми тут себе більше відчуваємо українцями, ніж =вдома=: зумисне так виділила, бо наш дім у нас відбирають різні племена, які мають свої домівки, але вперто хочуть вкрасти і знищити нашу - з ВАШОЇ ДОБРОЇ ВОЛІ І МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ).
Мені клієнти щодня кажуть: мадам, яке у вас красиве ім*я, ой, і прізвище таке гарне ... хто ви, звідки ... Я регулярно тут розказую, як на вулиці / в кафе, коли з донькою, завжди питають: а якою мовою ви розмовляєте ? так гарно звучить. А в Україні я, виглядає, не така, бо моя мова для вашої зе-влади зе-виродків-УКРАЇНОНЕНАВИСНИКІВ обмежена і недолуга.
І не виздихають же ці покидьки ніяк ... Закликати до знищення, типу, не можна, заборонено. Хоча при самозахисті (йдеться про виживання народу) все дозволено.
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Україна. Армія. Віра. Мова.
Ми, переможемо !
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Мова - это ж дер символ. за оскорбление нац символики нужно сажать по закону! все правильно! На нары ватников за оскорбления эти мовы!
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потому что ты, придурок, иначе не поймешь
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Чомусь згадались дітки петрика, які ні бельмеса українською..та усе елітне кодло, для якого усе українське чуже..як по крові, так і ментально..
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1. Ця дама руская, а більшість рускіх рускіє нацисти.
2. Вони так рускім нацизмом просмерділися, що смороду не помічають.
3. Рускіє пропагандони називають рускій нацизм - "інтернаціоналізмом".
4. Нам потрібна денацифікація рускіх.
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