 Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора всі обговорили ганебний і принизливий вислів продюсерки 1+1 щодо української мови. Розмови - добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично, свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження. Всі ознаки для цього є", - написав Ар'єв.
"Народні депутати від Європейської Солідарності, вважаючи що дії продюсерки 1+1 можуть містити прямий склад злочину, звертаються до Національної поліції в м.Києві з відповідною заявою. Слідство має бути. Ніхто не має безкарно принижувати гідність українців", - додав депутат.
Депутати фракції "ЄС" вважають, що висловлювання продюсера підпадають під дію ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образа почуттів громадян за мовними ознаками.
Нагадаємо, раніше продюсер серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, оскільки, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.
перед тем как хамить, рекомендую немного подумать. если есть чем.
ты просто тупой недоумок.
иногда важен ПРОЦЕСС, а не результат
хотя отказ от сабакова это тоже результат.
надеюсь, я тебе, дурачку, не нахамил))))
поплачь, тебя и попустит)))
я под прокси )))
где реально сидишь? в Урюпинске?
а про мой прокси любая собака на цензоре знает. я этого НИКОГДА не скрывал
так что "вычислитель" из тебя вшивый ))))
или ПРОСТО не получаются.. по умолчанию)))?
Міністр освіти Ганна Новосад, яка раніше заявляла, що не зможе прожити на зарплату в 36 тис. грн, придбала квартиру в Києві за 944,2 тис. грн
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані міністра..
У документі вказується, що площа придбаної квартири становить 46,6 кв. м. Придбали її у ТОВ "Дісбуд".
Чому ти ще живий? Чому сумління тебе не замучило до смерті?
В Україні ФСБшних саянімів - чверть населення.
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Может это просто руцкий мир на канале 1+1 забыл В КАКОЙ СТРАНЕ ЕГО ПРИЮТИЛИ?
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а министр новосад описялась.
а такая заява ее прямая обязаность
Українці в Україні є по факту національною меншиною, Україна, на жаль, не була і не є Батьківщиною ДЛЯ українців, хоча це їхня рідна земля, як принижували мене, ображали і утискали в Києві за українську мову (називали невихованою - причому оце ж-плем*я, яке ви привели до влади, бо я ніколи не переходила заради них на москальську, вимагали, щоб розмовляла, тільки без толку), так і продовжують вже на відстані ... Я не могла повірити, коли побачила вчора "заяву" цієї москальської к**ви. І тут ще знаходяться екземпляри, які кажуть, що мова не має значення. Але приниження і утисків зазнає чомусь винятково УКРАЇНСЬКА МОВА. Мені огидно, гірко і боляче. Я перед цим бачила повідомлення (тільки не пам*ятаю всіх деталей), хто саме подав заяву про порушення Закону про мову (десь людину теж відмовилися обслуговувати українською, хоча вона попросила), але =мовний омбудсмен= відмовився її прийняти до розгляду.
Це про яку країну йдеться ? Точно про УКРАЇНУ ??? І про її ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ МОВУ ?
А ваш виродок варнякає, щоб українці верталися додому ??? Ми тут себе більше відчуваємо українцями, ніж =вдома=: зумисне так виділила, бо наш дім у нас відбирають різні племена, які мають свої домівки, але вперто хочуть вкрасти і знищити нашу - з ВАШОЇ ДОБРОЇ ВОЛІ І МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ).
Мені клієнти щодня кажуть: мадам, яке у вас красиве ім*я, ой, і прізвище таке гарне ... хто ви, звідки ... Я регулярно тут розказую, як на вулиці / в кафе, коли з донькою, завжди питають: а якою мовою ви розмовляєте ? так гарно звучить. А в Україні я, виглядає, не така, бо моя мова для вашої зе-влади зе-виродків-УКРАЇНОНЕНАВИСНИКІВ обмежена і недолуга.
І не виздихають же ці покидьки ніяк ... Закликати до знищення, типу, не можна, заборонено. Хоча при самозахисті (йдеться про виживання народу) все дозволено.
Ми, переможемо !
2. Вони так рускім нацизмом просмерділися, що смороду не помічають.
3. Рускіє пропагандони називають рускій нацизм - "інтернаціоналізмом".
4. Нам потрібна денацифікація рускіх.
https://petition.president.gov.ua/petition/85086?fbclid=IwAR01NCeQ2BwlZYsgGOR4aRoZxui_u3VxUEINzmfV3hOfoSgbS-ZAhJzBw9I