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Все про:вірус (201) Китай (382) Харків (1604) студенти (165)

 Харківський виш не пускає студентів з Китаю на пари через коронавірус

За останні 2 тижні в Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізували дев'ятьох громадян Китаю. У жодного з них не виявили коронавірус, всі підхопили різні типи ГРВІ.

У Національному харківському аерокосмічному університеті ім. Жуковського (ХАІ) вжили заходів проти коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомили у виші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема:

- факультету з підготовки іноземних громадян у короткий термін доручено реалізувати дистанційні форми навчання для студентів з КНР;

- для забезпечення навчального процесу таким студентам будуть передані навчальні матеріали, а також організована дистанційна форма навчання. Лабораторні та аудиторні заняття, які вимагають використання спеціального обладнання для цих студентів, відкладаються;

- тимчасово відкладається виїзд українських студентів в Китай за програмами академічної мобільності.

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Зазначимо, за два тижні в Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано дев'ятьох громадян Китаю. Перший пацієнт з підозрою на коронавірус поступив 25 січня. Ним виявився турист з КНР.

Потім в лікарню в різний час надійшло ще вісім осіб - студенти ХАІ та Харківської державної академії культури. З'ясувалося, що тільки один з хворих раніше бував в Ухані (епіцентр поширення 2019-nCoV). Більше того, ніхто з пацієнтів не підходив за критеріями виявлення коронавірусу. Лікарі встановили, що всі громадяни Китаю підхопили різні типи ГРВІ.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174479
 
 
 Топ коментарі
 
_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не корона. Да вы охуели, твари?! За идиота меня держите? Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2977
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А если студенты заплатят за вход?
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Вірус може 20 днів не тестуватися!!!
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Они, видать, уже заплатили при поступлении. Очень большие деньги. Другое дело, кому в карман эти деньги ушли....
Разве в Китае нету своих учебных заведений? Есть. Там наши учатся. Бред какой-то.

Сначала впускают в страну рахношерстных абитуриентов, а потом болячки находят. Наши молодые люди учиться не могут, а чужих учим. Скоро чужих учить некому будет)))
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Китай пока еще отстает в самолетостроении, да и в ракетостроении не не первых ролях в мире, а у нас пока еще остались некоторые знания накопленные за советское время, вот китайцы и посылают своих студентов их перенимать. Раньше этим арабы занимались, теперь китайцы в ХАИ своих студентов видать засылают.
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А, что в общаге они не контактируют с другими студентами?
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_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не корона. Да вы ******, твари?! За идиота меня держите? Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2977
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За идиота меня держите?
--
все, кто голосовал за зю...
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_Кто голосовал за антиукраинское ничтожество за небольшим исключением собственную глупость осознать не способны.
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ты ни одним языком не владеешь? сформулирую проще: ты голосовал за зю?
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Він голосував проти Порошенка. У них одна відмазка.
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_По этому твоему комменту, по различным признакам, включая ":", я вижу - ты не болван. Так фули тебе неясно из "_Кто голосовал за антиукраинское ничтожество за небольшим исключением собственную глупость осознать не способны"? Всё ведь очевидно. Или просто поболтать охота?
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ни хрена-с! "антиукраинским ничтожеством" носители разных политических симпатий называют разных людей.
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_Я называю антиукраинскими те силы, которые являются де факто антиукраинскими. В действительности, а не по "симпатиям разных людей". Когда-то практически все считали что солнце вращается вокруг земли. И только отдельные умники думали что земля вокруг солнца. Но от того, что мнение было общепризнанным, оно вовсе не обязательно верно. Реальность остаётся самой собою независимо от того, что думают широкие народные массы. Дважды два всегда равно четырём, и мне побоку даже если весь мир говорит что пяти.
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ты можешь прямо и без *********** ответить, за кого голосовал?
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С какой целью интересуетесь, тов. прапорщик?
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А может пошла команда уничтожить всех идотов?
кто не бережётся - тот идиот
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Вчора опис хвороби відкривача штамму...,й https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicvKyChsDnAhVjlosKHRphD5YQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F971588%2Fanna-urmantceva-mariia-nediuk%2Fnepriznannyi-genom-mog-li-koronavirus-byt-sozdan-iskusstvenno&usg=AOvVaw2UcMKrZSBClldXHSwMzL2j
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А кто же ты есть? 25 немецких тестов Украина получила на 40000 грн.
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1. Когда были сделаны выводы об отсутствии короны?
2. Когда появились тест-системы? (позже)
3. Вывод - ты дебил. В клиническом смысле, т.е. когнитивный инвалид. Либо просто работаешь на форуме.
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Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1133 NonCFist

_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не коронаТы паникер, и таких стрелять надо. Паника хуже любой эпидемии.
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Не паникуй, не заразишься. Зараза к заразе не пристает.
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предложите расстреливать на месте каждого чихнувшего? или только моноголоида?
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Извините. что я вставлю своё ФЭ) Всех их нужно отправить домой. И индусов тоже. И африканцев... Всех - домой! Пусть как хотят, так и выкручиваются у себя на Родине. В наших вузах пусть учатся наши дети. И рожают пусть наши девушки от наших парней. А то поразводилось... Куда ни плюнь, так то индусы орут на весь супермаркет. или вот китайцы... Домой!
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Преподаватели (и др.), которые с этого кормились, тоже пусть выкручиваются как хотят?
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А вот этот вопрос не ко мне. К президенту и кадинету МЫНЫстроФ) Они там сплошь умные. Они лучше знают, как быть с преподавателями ВУЗов). Но брать со студентов баксы, класть себе в карманы и оставаться довольным - нехорошо).
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Деньги берёт государство. И дело это весьма прибыльное.
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Ото ж... что всё у нас упирается в бабло. Плевать на наших людей, на наше образование.на продукты, сделаные из гов...а, на медицину, на тарифы... Проходной двор.
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Без бабла не будет ничего. Без риска заработка не бывает. Обучение иностранцев улучшает систему образования в целом и даёт доход в бюджет. Истерика - это плохо.
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Ну если Вы лично знаете, что данные деньги идут таки в бюджет, то Вам повезло). Судя по тому, что происходит в стране вцелом, я бы так не сказала) Спасибо за диалог, который очень похож на лекцию - с Вашей стороны, а я - туповатая студентка из Китая). И да... если уже заговорили обо мне, то я не истерю) Я своё высшее образование получила бесплатно. Давно) У нас в стране.
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Обучение иностранцев - одна из немногих сфер, где мы конкурентоспособны.
Истерика по поводу коронавируса уже носит характер пандемии. Такое впечатление, что это сделано "на коммерческой основе".
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_Такое осчучение, палевный бот, что ты работаешь на форуме Цензора. Тебя, болвана, видно как на ладони. Хотя ты, очевидно, думаешь что ******* замаскировался. Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1479
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Уже уходишь? Ну пистуй, малышко Харківський виш не пускає студентів з Китаю на пари через коронавірус - Цензор.НЕТ 7909 Куратор тебя за тупость и палево оштрафует, и правильно сделает. Потому что ты набокопорил.
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не плачь. я тя ещё не раз макну мордой в говно. а на прощание держи 11.80 на рюмку стекломоя.
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А контрольные, курсовые, дипломные сами писали или как нынешние студенты в интернете качали и за бабки покупали?
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Извиняюсь, не пойму, кому адресован вопрос)
Когда училась я, интернета не было) Курсовых было довольно много. Контрольные - еще больше) Строительгый факультет. ПГС. Что касается диплома - святое дело! Только сама). Особенно нравилась строительная механика. Эпюры... Очень увлекательно. Еще высшая математика... Вкусно! ) И как без строительных машин и геодезии - практика на полигоне... ой, как вспомню, ...
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И я Вам о том, же. Раньше было высшее образование, а сейчас оно и на пятый класс не тянет. Чему могут нынешние учителя научить если они в своем большинстве тупые, а к врачам вообще страшно идти если они считают, что гланды надо удалять через задницу.
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я с Вами больше не разговариваю. Вы чуть ниже меня обидели....
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Нацик? А если тебя отправят домой?
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Ну зачем ты так, у нее срок годности высшего образования кончился, вот она и съехала.
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ну... и нафига я этому съехавшему человеку еще и отвечала... Моё образование будет получше твоего, судя по твоим комментариям. В психушку марш!
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А по выгонять всех иностранных студентов, есть здравый смысл? Это кому еще лечиться надо?
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Найбільше не люблю негрів і расистів, - правильно? )))
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Пока кроме Китая, которому тоже верить нельзя по поводу коронавируса, потому что там правят коммунисты, каких-то особых проблем в других странах не наблюдалось. А в некоторых пока больные масово не мрут - то и коронавируса нет.
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В Китае гибель тоже отнюдь не массовая. 400 человек на 3 города по 10 млн. населения.
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Отож, если верить коммунистической партии Китая, то и карантин незачем. Сотней тысяч меньше, сотней больше - китайцам пофиг, - снимут запрет на рождаемость - за год наплодят в 10 раз больше. И чего это столько бума поднимать?
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_Именна. А если судить не по липовой статистике от кетайской компартии, а по их действиям, учитывая что они сами лучше всех знают что у них там творится, в каких масштабах и динамике, то точно ясно одно: они напуганы просто до смерти! И это плохой знак, мать его. Совсем нехороший.
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інфікованих там вже сотні тисяч..
але без підтвердження тестами просто не реєструють..
померлих може бути і 4000 в Ухані..
невідомо..
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чутки та припущення. а ось істерія цілком реальна. спілкуюсь з японцями - там скуповують маски та ін. таке враження, що хтось дуже добре на цій істерії заробляє
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А что тут китайцы делают? у них учебных заведений нет?
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Давайте проанализируем
Все последние вирусы родом из Китая (почти)
Китайцы обвиняли птиц свиней и т д
Хотели обвинить летучих мышей, но ТЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ
И ПРИШЛОСЬ признаться что это биологическое оружие
А МОЖет И ПРИДЫДУЩИЕ ЭПИДЕМИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
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Китайці знищили власну екологію вщент, плюс перенаселений людський мурашник - в сухому залишку, ідеальне середовище для розвитку нової зарази, без всіляких таємних лабораторій.
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Пожалуйста, отстань от китайцев! Лучше сконцентрируйся на твоих любимых домбасятах.
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о да, немецкие домбасята такие узкомозгльіе.
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дехто з епідеміологів стверджує,що люди поки що не здатні самостійно створити бактеріологічну зброю на основі вірусів..
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уже нашли виновника - ПАНГОЛИНЬІ. китайозьі их тоже жрут и лечатся.
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Блин пока вирус можно всех кто прибыл из китая на месяц изолировать? Или для этого много ума надо?! Одно радует может вата и ЗЕбобики быстрей вымрут из-за своей тупости да и Луганда с Лаптестаном от Харькова недалеко!
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А может этот вирус набросится наукраинскую Ылиту... Вот бы вони стало меньше! Да и ПЕСов не жалко....
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студентка 4-го курса пекинского университета дизайна и технологий. Занимаюсь шоу-продакшеном.
Это из инета цитата. Разве у нас негде научиться такому виду деятельности?)) И типа другим в Украине заняться нечем, только торговать да песни и клипы снимать... Ужас... Ледацюги сплошные.
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та не кажіть, вже й шпали нема кому класти )))
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Китайському доктору, що помер від нової пневмонії, виявили її уже перед смертю, воно не підтверджується відразу. А цей наш, що помер у Дніпрі теж уже перехворів ГРЗ, а тоді ще повторно. Це як астероїд що летить на нас. І що ти будеш робити? А нічого...
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думаю,єдино можливий варіант в Україні-зміцнювати імунітет..
натуральні овочі-фрукти і постійне провітрювання.
а стати фаталістами..хоча"підставлятись' теж не варто.
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Что толку что они на пары не пойдут,если они уже приехали в страну? Пойдут чихать и кашлять в метро или другое общественное место.
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Наверняка, либо в этом виноват Зеленский, либо это личная заслуга Парашенки.
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посидят дома инкубционньій период, потом нагонят. етож всего лиш 10 дней.
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