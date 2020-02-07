 Харківський виш не пускає студентів з Китаю на пари через коронавірус

У Національному харківському аерокосмічному університеті ім. Жуковського (ХАІ) вжили заходів проти коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомили у виші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема:
- факультету з підготовки іноземних громадян у короткий термін доручено реалізувати дистанційні форми навчання для студентів з КНР;
- для забезпечення навчального процесу таким студентам будуть передані навчальні матеріали, а також організована дистанційна форма навчання. Лабораторні та аудиторні заняття, які вимагають використання спеціального обладнання для цих студентів, відкладаються;
- тимчасово відкладається виїзд українських студентів в Китай за програмами академічної мобільності.
Зазначимо, за два тижні в Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано дев'ятьох громадян Китаю. Перший пацієнт з підозрою на коронавірус поступив 25 січня. Ним виявився турист з КНР.
Потім в лікарню в різний час надійшло ще вісім осіб - студенти ХАІ та Харківської державної академії культури. З'ясувалося, що тільки один з хворих раніше бував в Ухані (епіцентр поширення 2019-nCoV). Більше того, ніхто з пацієнтів не підходив за критеріями виявлення коронавірусу. Лікарі встановили, що всі громадяни Китаю підхопили різні типи ГРВІ.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Разве в Китае нету своих учебных заведений? Есть. Там наши учатся. Бред какой-то.
Сначала впускают в страну рахношерстных абитуриентов, а потом болячки находят. Наши молодые люди учиться не могут, а чужих учим. Скоро чужих учить некому будет)))
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все, кто голосовал за зю...
кто не бережётся - тот идиот
2. Когда появились тест-системы? (позже)
3. Вывод - ты дебил. В клиническом смысле, т.е. когнитивный инвалид. Либо просто работаешь на форуме.
_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не коронаТы паникер, и таких стрелять надо. Паника хуже любой эпидемии.
Истерика по поводу коронавируса уже носит характер пандемии. Такое впечатление, что это сделано "на коммерческой основе".
Когда училась я, интернета не было) Курсовых было довольно много. Контрольные - еще больше) Строительгый факультет. ПГС. Что касается диплома - святое дело! Только сама). Особенно нравилась строительная механика. Эпюры... Очень увлекательно. Еще высшая математика... Вкусно! ) И как без строительных машин и геодезии - практика на полигоне... ой, как вспомню, ...
але без підтвердження тестами просто не реєструють..
померлих може бути і 4000 в Ухані..
невідомо..
Все последние вирусы родом из Китая (почти)
Китайцы обвиняли птиц свиней и т д
Хотели обвинить летучих мышей, но ТЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ
И ПРИШЛОСЬ признаться что это биологическое оружие
А МОЖет И ПРИДЫДУЩИЕ ЭПИДЕМИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
Это из инета цитата. Разве у нас негде научиться такому виду деятельности?)) И типа другим в Украине заняться нечем, только торговать да песни и клипы снимать... Ужас... Ледацюги сплошные.
натуральні овочі-фрукти і постійне провітрювання.
а стати фаталістами..хоча"підставлятись' теж не варто.