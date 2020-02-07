EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  4793  47
Все про:хвороба (196) Дніпропетровськ (1267) смерть (470) Риженко Сергій (26)

 У Дніпрі чоловік помер від ускладнень, викликаних вірусною пневмонією

У Дніпрі 5 лютого у відділенні реанімації помер 63-річний чоловік від ускладнень, викликаних пневмонією.

Про це повідомив головний лікар ДОКБ ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Мост-Днепр".

"Пневмонія посідає за рівнем смертності четверте місце у світі. Не можна нехтувати вірусними інфекціями, оскільки саме при невилікуваній вірусній інфекції найчастіше виникають пневмонії. В даний час, дуже багато пацієнтів перебуває в нашому пульмонологічному відділенні, на жаль, після практично місяця лікування помер 63-річний хворий, який жив у місті П'ятихатки", - сказав Риженко.

Хворий через 15 днів після вірусної інфекції лікувався вдома, потім родичі доставили його в ОКБ ім. Мечникова. Чоловік відразу ж потрапив у відділення реанімації, де йому підключили кисневу підтримку і весь цей час лікарі боролися за його життя. На жаль, легені пацієнта були в такому стані, що вилікувати їх просто було неможливо. Незважаючи на те, що чоловік вживав необхідні висококласні препарати, тенденція зберігалася одна - він потихеньку втрачав імунітет, у нього знижувалися дихальні функції. 5 лютого у відділенні реанімації за всієї імунної підтримки його врятувати не вдалося.

До цього чоловік не хворів нічим серйозним, був відносно здоровою людиною, проте з невідомих причин не звернувся по медичну допомогу своєчасно.

Також читайте: У Дніпрі від грипу померла 2-річна дитина

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174478
 
 
 Топ коментарі
 
Один из крупнейших украинских инфекционистов о министре здравоохранения Скалецкой. "Она смотрит на медицину, как на совокупность расходных и доходных статей. Она не понимает медицинских проблем ввиду полного отсутствия базового медицинского образования".
 показати весь коментар
 
У нас теж жіночка померла. 40 років.
Але що ж... Міністр охорони здоров'я у нас не знає що таке інкубаційний період, а правляча партія зайнята продажем української землі...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Один из крупнейших украинских инфекционистов о министре здравоохранения Скалецкой. "Она смотрит на медицину, как на совокупность расходных и доходных статей. Она не понимает медицинских проблем ввиду полного отсутствия базового медицинского образования".
 показати весь коментар
 
 
А может хуже: зловредная и умная ведьма. Это гораздо опасней.
 показати весь коментар
 
 
Ну,ви ладні усіх падлюк підозрювати в надзвичайному інтелектуалізмі
 показати весь коментар
 
Да, есть такая фигня. Замечаю за собой.
 показати весь коментар
 
_Сказывается заблуждение думать, что вокруг такие же умные. Или ещё умнее. А у меня айкю, мать его, 146.
 показати весь коментар
 
Вы перепутали, это было главным кредом супрун.
 показати весь коментар
 
 
поставила смешной лайк В Днепре мужчина скончался от осложнений, вызванных вирусной пневмонией - Цензор.НЕТ 5621

скоро все с грустью будут вспоминать "Доктора Смерть"
 показати весь коментар
 
 
Надо ее вспоминать не с грустью, а с отвращением.
 показати весь коментар
 
 
и тихо радоваться Скалецкой, которая - юрист, а не медик ))
 показати весь коментар
 
 
И есть же подонки, которые лайкают этому Лександро за поливание гряззю пани Уляны
 показати весь коментар
 
 
Известная сентенция: когда Бог хочет наказать, - отбирает разум(с)
Результат - понятен
 показати весь коментар
 
У нас теж жіночка померла. 40 років.
Але що ж... Міністр охорони здоров'я у нас не знає що таке інкубаційний період, а правляча партія зайнята продажем української землі...
 показати весь коментар
 
 
Після вчорашньої новини про китайського лікаря з голови не йде думка-наша недоумкувата влада зовсім не дбає про безпеку громадян.А про лікарів взагалі страшно думати.Вони кожного дня контактують з хворими і абсолютно не захищені.
 показати весь коментар
 
 
+ 100 в пустую ЗЕльоную башку сколько денег ни вливай, все будет мало

где новые украинский заводы по производству элементарных средств защиты для населения:
хирургических масок, перчаток, очков, средств дезинфекции?

все будет как во время бубонной чумы средневековья:

будут заколачивать досками двери и окна с больными, бросая их умирать

 показати весь коментар
 
 
А где уничтоженная супрун эпидемслужба?
 показати весь коментар
 
 
А где экстренно восстановленная Скалецкой санэпидслужба?
Где подготовленные десятки тысяч эпидбоксов с белоснежными простынями?
Где стоящие наизготовку с заправленными шприцами медсестры в химзащите?
Где...?
Где ...?
В Караганде - ответило ЗЕльоное далеко
 показати весь коментар
 
 
точно там же, где Крым, Донбасс, где военные и невоенные заводы, где ровные дороги, пенсия пенсионерам, зарплата медикам и учителям, там же, где будет украинская земля, если их в эту землю не закопать.
 показати весь коментар
 
 
упоротим порохоботам..

створення заводу по виробництву чогось-справа не одного року..
це не магазин з 'Рошенками" відкрити..."рошенками' з "віджатої' "ЖЛ' У Дніпрі чоловік помер від ускладнень, викликаних вірусною пневмонією - Цензор.НЕТ 446
подякуйте для початку "Сивочолому"
 показати весь коментар
 
 
А если бы " заблаговременно" обратился, что бы это изменило. Лечить неизвестно что и вообще вирус нечем.
 показати весь коментар
 
 
Алгоритм лечения вирусных забоеваний не зависит от формы вируса, а зависит от знаний врача.
 показати весь коментар
 
А еще вариант: будут лечить одно, угробят другое.
У соседки муж в 2012 скончался от инсульта, потому что врачи День медработника гуляли. Соседка ему звонит в палату, а у него уже язык заплетается, немеет. Медсестра: сейчас принесу лекарство, врачей пока нет.

А сама соседка в 2016 легла с пневмонией. Через три дня стало хуже. Анализы сделали, гемоглобин ниже плинтуса, а они руками разводят. Гемоглобин через 6 часов еще ниже, она звонит дочке: желудок болит, температура 39, а они снова руками разводят: наверное, это такая форма пневмонии, мы сейчас Вам аспирин дадим, чтоб температура сбить... Соседка через несколько часов умирает... от кровотечения в желудке!
 показати весь коментар
 
Главное - продажа земли! Не забывай.ТЕ.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, коронавирус пожирает лёгкие только людей, которые едят шаурму.
 показати весь коментар
 
 
Й торчать на Банкові й Грушевського, й обсл. в Феофанії
 показати весь коментар
 
Їдять шаурму зі щурів(рік щура). А Бодя вже прищурився
 показати весь коментар
 
 
кста, а это уже похоже на пресловутый коронавирус - которого, как зебилы уверяют, "в Украине не обнаружено".
Понятно, что "не обнаружено" - ибо зебилы не удосужились закупить тесты для обнаружения.
Нечем обнаруживать - ну, вот и "не обнаружено"...
 показати весь коментар
 
 
якщо не шукати, то й незнайдеш...Нема вірусу легко грабувати...
 показати весь коментар
 
 
тести могли би створити самі..
але років 5-10-15 тому..

але наші владні 'оптимізатори' епідеміологію СКОРОТИЛИ..
 показати весь коментар
 
Ви бачите, що на рентгенограмі? Легень від коренів нема.
 показати весь коментар
 
А какие были предпосылки к заболеванию? Может он до болезни курил, не вынимая изо рта сигарету, может при этом и пил без меры. Может был из социально не благополучной среды. Без этих данных информация о причине смерти просто бессмысленна.
 показати весь коментар
 
За мной ходит мой тень. Кажется он умней за ты.
 показати весь коментар
 
 
спустя 15 дней после вирусной инфекции лечился дома, потом родственники доставили его в ОКБ им. Мечникова
 показати весь коментар
 
тобто якщо курив і пив сто грам - то нічого страшного що помер, так йому і треба?
 показати весь коментар
 
а семейный врач за него ещё и деньги получит
 показати весь коментар
 
 
А шо тесты показали ..? Кстати, только из АТБ. Девочка в рабочем халате тщательно драила полочки с сухофруктами и орешками. Впервые такое видел.
 показати весь коментар
 
треба було запитати- банани з Китаю сьогодні свіжі є?
 показати весь коментар
 
"До этого мужчина не болел ничем серьёзным, был относительно здоровым человеком, однако по неизвестной причине не обратился за медицинской помощью своевременно" - причина банальная, практически любой поход в больницу заканчивается выворачиванием карманов. вот люди и не хотят лишний раз туда обращаться и занимаются самолечением, а заканчивается это все зачастую запущенными хроническими болезнями или вообще летальными исходами как в данном случае. Ну а "благодарить" за это мы должны как этих мародеров-инородцев, так и предыдущие режимы, которые уничтожили нашу промышленность и науку превратив Украину в отсталую агроколонию фактически без каких-либо социальных гарантий для населения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору