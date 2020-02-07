 У Дніпрі чоловік помер від ускладнень, викликаних вірусною пневмонією

Про це повідомив головний лікар ДОКБ ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Мост-Днепр".
"Пневмонія посідає за рівнем смертності четверте місце у світі. Не можна нехтувати вірусними інфекціями, оскільки саме при невилікуваній вірусній інфекції найчастіше виникають пневмонії. В даний час, дуже багато пацієнтів перебуває в нашому пульмонологічному відділенні, на жаль, після практично місяця лікування помер 63-річний хворий, який жив у місті П'ятихатки", - сказав Риженко.
Хворий через 15 днів після вірусної інфекції лікувався вдома, потім родичі доставили його в ОКБ ім. Мечникова. Чоловік відразу ж потрапив у відділення реанімації, де йому підключили кисневу підтримку і весь цей час лікарі боролися за його життя. На жаль, легені пацієнта були в такому стані, що вилікувати їх просто було неможливо. Незважаючи на те, що чоловік вживав необхідні висококласні препарати, тенденція зберігалася одна - він потихеньку втрачав імунітет, у нього знижувалися дихальні функції. 5 лютого у відділенні реанімації за всієї імунної підтримки його врятувати не вдалося.
До цього чоловік не хворів нічим серйозним, був відносно здоровою людиною, проте з невідомих причин не звернувся по медичну допомогу своєчасно.
скоро все с грустью будут вспоминать "Доктора Смерть"
Результат - понятен
Але що ж... Міністр охорони здоров'я у нас не знає що таке інкубаційний період, а правляча партія зайнята продажем української землі...
где новые украинский заводы по производству элементарных средств защиты для населения:
хирургических масок, перчаток, очков, средств дезинфекции?
все будет как во время бубонной чумы средневековья:
будут заколачивать досками двери и окна с больными, бросая их умирать
Где подготовленные десятки тысяч эпидбоксов с белоснежными простынями?
Где стоящие наизготовку с заправленными шприцами медсестры в химзащите?
Где...?
Где ...?
В Караганде - ответило ЗЕльоное далеко
створення заводу по виробництву чогось-справа не одного року..
це не магазин з 'Рошенками" відкрити..."рошенками' з "віджатої' "ЖЛ'
подякуйте для початку "Сивочолому"
У соседки муж в 2012 скончался от инсульта, потому что врачи День медработника гуляли. Соседка ему звонит в палату, а у него уже язык заплетается, немеет. Медсестра: сейчас принесу лекарство, врачей пока нет.
А сама соседка в 2016 легла с пневмонией. Через три дня стало хуже. Анализы сделали, гемоглобин ниже плинтуса, а они руками разводят. Гемоглобин через 6 часов еще ниже, она звонит дочке: желудок болит, температура 39, а они снова руками разводят: наверное, это такая форма пневмонии, мы сейчас Вам аспирин дадим, чтоб температура сбить... Соседка через несколько часов умирает... от кровотечения в желудке!
Понятно, что "не обнаружено" - ибо зебилы не удосужились закупить тесты для обнаружения.
Нечем обнаруживать - ну, вот и "не обнаружено"...
але років 5-10-15 тому..
але наші владні 'оптимізатори' епідеміологію СКОРОТИЛИ..