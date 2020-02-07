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 За кордоном
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Все про:прикордонники (704) Польща (2082) українці (1703)

 За минулий рік в Польщу не пустили майже 60 тисяч українців

Відмови українцям становлять більше половини всіх відмов на польському кордоні. Найчастіше їх причинами є відсутність документів, що засвідчують особу, грошей або неможливість підтвердити мету візиту до Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Прикордонної служби Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загалом до Польщі торік не впустили понад 96 тис. іноземців.

Переважна більшість відмов стосувалася громадян України – 58,5 тис. Найпоширенішою причиною відмови у в’їзді до Польщі були відсутність дійсної візи чи документа, що підтверджує особу, документів, що підтверджують мету в’їзду до Польщі, мінімально необхідної суми для здійснення подорожі.

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У 2019 році польські прикордонники затримали на так званому зеленому кордоні, поза пунктами пропуску, 178 іноземців, які намагалися потрапити до Польщі. Найбільше з них (148 осіб) затримано на польсько-українському кордоні.

Також польські прикордонники повідомили, що торік виявили на кордоні 1,2 тис. випадків використання підроблених віз, паспортів чи інших документів, які дозволяють легально перебувати в Польщі. У 826 випадках ці порушення допускали громадяни України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174476
 
 
 Топ коментарі
 
Таки да. Есть уникумы, которые без копейки денег едут по безвизу.
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понимаешь - не все так богаты ( финансово обеспечены...) , и умны как ты... За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 894
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В Польше, практически никто не знает, английского.
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"Чаще всего их причинами является отсутствие документов, удостоверяющих личность, (За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 6392 ) денег () или невозможность подтвердить цель визита в Польшу" ( )
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Таки да. Есть уникумы, которые без копейки денег едут по безвизу.
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За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев
С тем сколько их туда едет это капля в море.
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Можно конечно смеяться. Но в скором времени в Польше украинцев будет больше чем в самой Украине. А вот кто в Украине будет?... Тут не смеяться - тут плакать нужно.
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"Хех. Оттож" За минулий рік в Польщу не пустили майже 60 тисяч українців - Цензор.НЕТ 5560 . Мокша, ты опять прихилял под украинца косить? Так чей Крым, кацапед?
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Чего вы лезете в ту Польшу унижаетесь они как кацапы смотрят свысока на нас,если пару слов не можете связать по английски и обьяснить для чего, то конечно не пустят,на самолете лучше и не в Польшу а в Испанию,Италия или Франция,сколько по туризму летал ни разу даже для приличия не спрашивают цель поездки,не говоря уже об отели,просто штамп молча ставит и все,в Нидерландах и Дании спрашивали цель,назвав туризм, сколько дней будете,7 сказал по английски и все нет проблем,а если наш ни бум бум по английскому даже обьяснить куда зачем кто ж его пустит
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В Польше, практически никто не знает, английского.
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молодежь в больших городах - уже больше , да За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 7878 , описана тобой "картина " наблюдается и в той же Франции- в/на периферии, и в остальной части ЕС...., окромя Дойч - там 40-50 % спикают За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 7878
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Polse kak i unas dumaju poxoze,tolko tam nemecki jazyk bolse kto ucit.Gde to 35% dolzny umet angliski,molodios do 30 let mozet i 80% umejet angliski,molodios ruskogo neznajet
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Польша по знанию английского если браться в общем опережает лягушатников даже,так что не надо,может ваше окружение заробитчаны по стройке и не знают,но это не значит что остальные поляки не знают
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Мой сын, переводчик - синхронист, и может в реальном времени переводить скажем с немецкого на английский.Он владеет (сертифицированно) немецким, английским, чешским, польским, и русским, и два года преподавал английский в институте польского города Быдгощь. Могу заверить, что он объездил всю Европу вдоль и поперек, в Германии, и Чехии какое-то время жил. Он говорит, что такой дремучести как в Польше, по инязу нигде в Европе нет.
Касаемо французов (наверноты их назвал лягушатниками?) Французский, входит в пятерку официальных языков ООН, они самодостаточны. Хотя в массе своей говорят по-английски сносно, и, что прискорбно, к арабскому привыкают.
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с увереностю не буду говорить о хорошем знании всех поляков наверно имелось ввиду молодежь польская, она если сравнивать по странам больше говорит, наверно возможно из за того, что они французкий свой любят французы, и не очень стремяться учить английский ну а скандинавы красавчики не зря занимают первые места в Европе по владению хорошим английским так как мы украинский и русский знаем так и они одно удовольствие получал особенно в Швеции когда спрашивал либо мужчину средних лет подростоков и даже старенькую бабушку в Мальме и Гетеборге все бегло на английском отвечали причем отличном и немного стыдно когда даже в кассе метро лично слышал стоял спрашивает иностранец на английском купить карточку хотел а там тетка лет 50 я не понимаю ему
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понимаешь - не все так богаты ( финансово обеспечены...) , и умны как ты... За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 894
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Думаю Польша это временное начало. Как более близкая из стран. На ней думаю не остановятся. Это первое. Второе - туристическое путешествие по путевке ооооочень сильно отличается даже от путешествия "дикарем" , а уж тем более от трудовой миграции. У меня товарищ станачала был в Шри Ланке по путевке. Очень понравилось. Второй раз решил "дикарем" съездить. Впечатления ну очень сильно отличались. Причем в худшую сторону.
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В Амстердаме меня спросили о цели приезда. Ответил, что заскучал что-то. Едва впустили.
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Свидетели Свына Сывочёлого прут в Явропу как тараканы, вот и не пускают!
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Ну ми ж не ви, це ви до братушек на расєю претеся.
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саша паламарчук"Я знаю гімн України а також математику та інші предмети" Йолоп иди повторяй то, что знаешь!!
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А ты что знаешь,-тролль не добитый ？
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что-то долго его вспоминаешь, прости его.
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Порох уже не Президент-угомонись !
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Туристы хотели что то увидеть ,а их не пустили .
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Всем украинцам надо ездить на только на РАБссию.,на кровавую площадь,чЛенина зырыть За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 8937
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И правильно сделали. Быдлу нет места в цивилизации. Вон туды - в рф ехайте.
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Знаю двох таких заробітчан. Я б по можливості і в Україну їх не пуськав.
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