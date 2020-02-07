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 Політика України
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Все про:НАБУ (2206) екстрадиція (258) Онищенко Олександр (469) Ситник (548)

 Екснардеп-утікач Онищенко обіцяє погодитися на добровільну екстрадицію з Німеччини, - Ситник

Фігурант "газової справи", колишній народний депутат Олександр Онищенко обіцяє погодитися на добровільну екстрадицію в Україну з Німеччини.

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наскільки зараз ми знаємо, він у Німеччині перебуває під вартою і зараз в черговий раз дає чергову обіцянку про те, що добровільно погодиться [на повернення в Україну, тому що екстрадиція - це дуже тривала процедура, але якщо особа добровільно погоджується, тобто спрощений характер. Чи виконає він свою обіцянку - не знаю, але перед цим ніколи не виконував", - сказав Ситник.

Читайте також: Антикорупційний суд надіслав запит до Німеччини про вручення судової повістки Онищенку

Як повідомлялося, 21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174471
 
 
 Топ коментарі
 
Что за истерика? Ну даст показания против порошенко, ну получит срок меньше , чем у пэти, вы чего так нервничаете?
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Певно Зеленський йому уже якусь посаду в кабміні приготував.
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бубачка явно собрался назначить его рулить Нафтогазом вместо Коболева.
"такымы кадрамы нэ розкыдаюцця"
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бубачка явно собрался назначить его рулить Нафтогазом вместо Коболева.
"такымы кадрамы нэ розкыдаюцця"
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Сырник, а есть у вас что-то в паст индефинит?
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Дава чи Українською чи Англійською пиши, задрав вже ваш зєлєнський діалект.
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Порохоботи, забувши про сон , їжу та про відпочинок, повчають та проклинають. І пальці на руках вже посиніли, здається, одмирають , уривчасте якесь дихання , але в безнадійному чеканні на повернення до влади порошенка, продовжують злитися. Вас все 'задирає' та дратує. А ви спробуйте зрозуміти, що до вас ніхто не повинен прислуховуватися , тому що ви - лише такі ж самі користувачі форуму, як і інші, і вас ніхто не питає, як і що кому писати і робити.
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А ти вважаєш чому зима така тепла- то є від палання соєвої отари!)))
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Пропал билет. Теперь только бесплатно.
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Певно Зеленський йому уже якусь посаду в кабміні приготував.
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Что за истерика? Ну даст показания против порошенко, ну получит срок меньше , чем у пэти, вы чего так нервничаете?
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чего нам нервничать? - вы уже 9 месяцев все "показания собираете" и "садите Порошенко".
с известным результатом - одного "собирателя" под сраку, на второго дело в Панаме и т.п.

нервничать надо вам - после получения коммунальных платежек с "пониженными" тарифами Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник - Цензор.НЕТ 913
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9 месяцев, ну ничего себе.
Напомни, а сколько времени ушло у самого потужного и проффесийного следствия чтобы доказать вину Януковича в написании письма *****, и была ли за этот срок этими же проффесионалами доказана вина Януковича в чем-либо еще?
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а ты напомни, сколько времени ушло у Величайшего Ишака и Светоча Современности на назначение сподвижников Януковича на высокие гос-должности (в ГБР и т.п.)
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За що ти так Петра Олексійовича ображаєш? Йому дуже сумно!
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оНищенко понял- нужно "доится" и договариваться с бЭней...- а со -временем отобьет...
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І тут і півника мальдівського засвербіло гузно!
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Агааа, у нього плівки цікаві є і пристрій , на якому записувалося...Свин чухмариться нєпадєтцкі..
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От нечего делать за решеткой можно бесконечно давать очередные обещания. Видать никак не сторгуется как в свое время Мельниченко.
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