 Екснардеп-утікач Онищенко обіцяє погодитися на добровільну екстрадицію з Німеччини, - Ситник

Про це під час пресбрифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Наскільки зараз ми знаємо, він у Німеччині перебуває під вартою і зараз в черговий раз дає чергову обіцянку про те, що добровільно погодиться [на повернення в Україну, тому що екстрадиція - це дуже тривала процедура, але якщо особа добровільно погоджується, тобто спрощений характер. Чи виконає він свою обіцянку - не знаю, але перед цим ніколи не виконував", - сказав Ситник.

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Як повідомлялося, 21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

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Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.