EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  6167  54
Все про:вірус (201) тварини (158) Китай (382)

 Коронавірус міг передатися людині через панголінів, - китайські вчені

Китайські дослідники заявили, що спалах небезпечного коронавірусу в Китаї міг поширитися від кажанів до людини через нелегальну торгівлю панголінами. Ці тварини є єдиними у світі лускатими ссавцями, які цінуються в Азії за м'ясо та лікувальні властивості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Дослідження вчених показало, що послідовність геномів вірусів, знайдених у панголінів, на 99 відсотків ідентична пробам, які взяли у пацієнтів з коронавірусом. Дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету заявили, що це відкриття матиме велике значення для профілактики та контролю над поширенням вірусу.

Однак, професор ветеринарної медицини в міському університеті Гонконга Дірк Пфайффер зазначив, що потрібен час для остаточного підтвердження того, що саме панголіни передали вірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих коронавірусом у Європі перевищила 30 осіб

"Можна зробити більш остаточні висновки лише при порівнянні поширеності коронавірусу між різними видами на основі репрезентативних зразків, яких наразі майже немає", - сказав він.

У Міжнародному союзі охорони природи зазначили, що в Азії дуже поширена торгівля панголінами. У таких країнах, як Китай та В'єтнам, м'ясо панголінів вважається делікатесом, а його луска застосовується в медицині.

Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуація з Китаю: Україна веде переговори з урядом КНР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174470
 
 
 Топ коментарі
 
жеруть всяку гадость а потім приходить песець. Прям наші зебіли...
 показати весь коментар
 
від сала і горілки с перцем ше ні один короновірус не з`явився.
Кстаті, у кацапів національна трагедія))))

Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 5232
 показати весь коментар
 
Я більш вірю у версію що від динозаврів.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я більш вірю у версію що від динозаврів.
 показати весь коментар
 
 
а эти животные разве не вымерли в МЕЗОЗОЙСКИЙ период ????((((
 показати весь коментар
 
Вроде как в Красную книгу занесены. Известный актер Джекки Чан тратит много средств и усилий на защиту и восстановление популяции этих интересных зверюшек.
 показати весь коментар
 
жеруть всяку гадость а потім приходить песець. Прям наші зебіли...
 показати весь коментар
 
 
Я б даже добавил: прям как наши пете-кантропы))))
 показати весь коментар
 
 
і шо це значить? якись китайєць імєл інтімную блізость с панголіной?
 показати весь коментар
 
 
Двое молодых петербуржцев в Америке нашли довольно оригинальный способ «оттянуться» по полной. Накаченные изрядным количеством спиртного, они решили удовлетворить свою сексуальную фантазию и заняться любовью... с дикобразом. Дело даже не в том, что «ежик» снился им по ночам, да и ничем выдающимся живность не отличается. Просто по законам США, а точнее штата Флорида, это запрещено. То есть можно «одним выстрелом» сразу двух зайцев убить - и поразвлечься, и проверить, как судебная система заграничная работает.
Дикобраза нашли на удивление быстро. Ошарашенного зверька «оприходовали» вдвоем.
- В конце концов, мы приехали сюда повеселиться в свое удовольствие, - заключил один из них. - Покажем, кто в доме хозяин.
На следующий день после гулянки любители приключений отправились дальше в путешествие по Америке. Однако в Лос-Анджелесе им срочно потребовалась помощь врача. На гениталиях героев воспалились колючки!
- Хорошо еще, что не пришлось отвечать перед законом, - обнадежили туристов медики. - А вот лечиться придется долго.
 показати весь коментар
 
то вы еще не видели как они селедку жарят - о де зашквар...
 показати весь коментар
 
звучит как приговор.
последнего динозаврика грохнут... и все равно сожрут.
 показати весь коментар
 
 
Вірити китайським "вченим" - це як вірити циганам на вокзалі.
 показати весь коментар
 
китайський вчений Дірк Пфайффер відзначив .....
 показати весь коментар
 
 
Жрут все что движется, а пострадал весь мир
 показати весь коментар
 
 
Крім літаків, танків, підводних човнів і вагонів метро
 показати весь коментар
 
Ну ось і почалась у Китаї війна...
.... інформаційна. Продавці кажанів проти продавців панголінів.
 показати весь коментар
 
від сала і горілки с перцем ше ні один короновірус не з`явився.
Кстаті, у кацапів національна трагедія))))

Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 5232
 показати весь коментар
 
 
Як можна однією і тою ж щелепою не вміти сказати слово наше "паляниця" і жерти наше сало.
 показати весь коментар
 
 
О-ооо... За поребриком повышенная пожароопасность.
 показати весь коментар
 
вообщето китайцы боятся ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ за бактеорологическое оружие
в пору подавать в суды за ущерб
 показати весь коментар
 
 
все последние вирусные инфекции исходили в основном из Китая
если на прошлые можно было списать на животных.то короновирус - нельзя
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ . ЧТО И ПРЕДЫДУЩИЕ ИНФЕКЦИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕННО СОЗДАНЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ КИТАЯ
 показати весь коментар
 
 
Придурки випустили на волю бойовий вірус і тепер відмазуються.
 показати весь коментар
 
 
У них у запасі ще багато версій. Закінчаться істоти, звинуватять марсіан.
 показати весь коментар
 
 
Панголины - плацентарные млекопитающие, покрытые крупной чешуей, которые могут сворачиваться в шар. Они живут в Африке и Азии и пользуются большим спросом среди браконьеров: различные органы и части тела панголинов используются в китайской медицине. https://www.currenttime.tv/a/pangolin-coronavirus-china/30422358.htmlКоронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1889
 показати весь коментар
 
Природа должна рано или поздно отомстить людям за убийства и поедание братьев наших меньших. Природу создал Бог, а вот кто создал человека , - вопрос открытый.
 показати весь коментар
 
Скорее, человек - это извращение природного начала в связи с безумными "экспериментами" над ней. За что и начинает выгребать.
 показати весь коментар
 
У меня уже давно такое ощущение, что те, кто издевается над природой, живут в своё удовольствие, а "выгребают" из-за них ни в чем не виновные люди. И никто этим людям не может (не хочет) помочь. Вся власть и законы - на стороне тех, кто уничтожает всё живое. Я говорю о нашейстране. Здесь воруют и убивают. А едут жить в другие страны, откуда потом шлют оды и фото счастливой жизни, для которой они НИЧЕГО в той стране не сделали.
 показати весь коментар
 
В нашей стране сконцентрировались не биологические, а социальные извращенцы. И электоральная быдломасса их постоянно поддерживает на "выборах". Это похоже на национальный мазохизм.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то этот вирус убивает и самих панголинов. И так-то животные друг друга едят тоже.
 показати весь коментар
 
Якщо це так, то вони тупіші навіть за наших олігофренів порохоботів, але все одно кітайці люди, а порохоботи гірше тварин.
 показати весь коментар
 
 
Надо же отвлечь внимание от истинных причин происшедшего - манипуляций с вирусами в уханьском биоцентре.
 показати весь коментар
 
 
Во мля, а я то думал как это должен выглядеть крокозяблик
 показати весь коментар
 
Так а нахер вы их жрете дебилы узкоглазые?
 показати весь коментар
 
Они их едят уже сотни лет и до этого ничего подобного не было.
 показати весь коментар
 
Эти тварижрут, что ни попадя, вот и лезет от туда дрянь всякая! Изолировать китаёз надо, т.е. достроить китайскую стену и пусть сидят.
 показати весь коментар
 
Это их национальные тысячилетние традиции, а Вас никто не заставляет им следовать.
 показати весь коментар
 
немцы то же жрут свежий фарш бьют туда яйцо ,посолили ,поперчили и сожрали Коронавірус міг передатися людині через панголінів, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4174
 показати весь коментар
 
Всякая гадость съедобна, но некоторая только один раз в жизни. Коронавірус міг передатися людині через панголінів, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 1031
 показати весь коментар
 
 
Давате, поэтому, запретим есть японцам рыбу фугу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору