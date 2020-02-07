 Коронавірус міг передатися людині через панголінів, - китайські вчені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Дослідження вчених показало, що послідовність геномів вірусів, знайдених у панголінів, на 99 відсотків ідентична пробам, які взяли у пацієнтів з коронавірусом. Дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету заявили, що це відкриття матиме велике значення для профілактики та контролю над поширенням вірусу.

Однак, професор ветеринарної медицини в міському університеті Гонконга Дірк Пфайффер зазначив, що потрібен час для остаточного підтвердження того, що саме панголіни передали вірус.

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"Можна зробити більш остаточні висновки лише при порівнянні поширеності коронавірусу між різними видами на основі репрезентативних зразків, яких наразі майже немає", - сказав він.

У Міжнародному союзі охорони природи зазначили, що в Азії дуже поширена торгівля панголінами. У таких країнах, як Китай та В'єтнам, м'ясо панголінів вважається делікатесом, а його луска застосовується в медицині.

Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.

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