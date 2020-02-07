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 Політика України
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Все про:Угорщина (526) освіта (674) українська мова (346) школа (794) Сійярто (71) Новосад (72)

 Закриваємо політичні дискусії щодо мови навчання для шкіл нацменшин, - Новосад після зустрічі з Сійярто

Міністерка освіти Ганна Новосад зустрілася з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто і не погодилася на 2 його пропозиції щодо навчання мовою національних меншин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства освіти.

"Основний лейтмотив цієї зустрічі — ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин і зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами. Для нас це дуже важливо, адже основна ціль — щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що Україна поважає конституційне право кожної дитини вивчати та навчатись рідною мовою. Зараз наша дискусія має бути сконцентрована навколо підвищення якості навчання.

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Петер Сійярто під час зустрічі, зокрема, повідомив, що Угорщина готова підтримати проєкт із удосконалення стандарту вивчення української мови як державної, а також підтримати розробку методик для викладання української мови для меншини.

"Допомогти учням угорського походження зберегти знання рідної мови та переконатися, що вони знають рідну мову. Ці дві речі не виключають одна одну. Ми матимемо діалог щодо методології з професіоналами для вдосконалення стандартів вивчення української мови як державної. Угорщина готова підтримати цю ініціативу", — зазначив Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

У відповідь Новосад підкреслила, що збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською призведе до збільшення загальної кількості годин на навчання, а "Україна не може змусити вчитися дітей протягом 7 днів на тиждень".

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"Ми маємо чіткі межі того, якою має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його - це вже загроза для здоров'я дітей. Цю межу ми точно переходити не будемо", - додала міністр.

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, на думку Новосад, це політичне питання. "Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає", — зазначила Новосад.

Міністерка підкреслила, що Україна послідовно виконала всі рекомендації Венеціанської комісії.

"Далі — системний діалог із освітянами. Для цього вже в лютому фахівці МОН матимуть зустрічі в Закарпатті для обговорення з освітянами положень проєкту Державного стандарту про базову освіту",— наголосила Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174469
 
   
 Топ коментарі
 
Ні Сивохо, з днр ою й лнр ою економіку підіймає Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7256
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Зе Ко за свої "ходожества" отримає 100% віддачу Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 1540 Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3107
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пофигу что говорят зебилы. Смотреть надо что делают.
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багато не приїде - танків , у ЗС Угорщини , рівно 8 штук !
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Хочу привітати Анну Новосад з придбанням квартири за 944 тис. грн. Ми можемо наочно переконатися, що епоха бідності залишилася позаду. Рівень добробуту наших громадян помітно зростає і це не може не радувати.
Як так писали слуги в переписці?
Тут можна гарно прибарахлитися?

Так ЗЄскот?
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Зе Ко за свої "ходожества" отримає 100% віддачу Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 1540 Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3107
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Ні Сивохо, з днр ою й лнр ою економіку підіймає Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7256
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ну так резко ж прыгнула вверх, разве не?
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ну а куди ще гроші дівати, коли дітей немає.
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У тебя проблемы со зрением, сивохо малость потолще.
Зови супруниху, пусть тебе зрение и ум проверит
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это "сопромат" Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9756 - повезло наверное что в "маске" был...
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Кот гаец решил тормознуть за превышение
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Плевать на хотелки кого либо. Главное, что нас волнует в нашей стране.
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чёта не верится, что слуги-урода будут защищать интересы Украины.
какая-то тут очередная брехня от слуг...
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пофигу что говорят зебилы. Смотреть надо что делают.
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Ты бы так пристально на Пете-растов смотрел бы... цены б тебе не было)))
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Методичку меняйте зрадофилы, кремляди, зебилоиды!
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Пора уже Владимиру в Будапешт смотаться)
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Ойц, там ниже *********** такую зраду развозюкали, а тут такое))))
Ржунимагу)))
Кстати, при падлошенки такой заявы ни от кого не прозвучало.
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Бугогаааааааааа
Так шли, шо паспортами завалили всех желающих при соплежуйстве сыньоносого
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зато под руководством Величайшего Ишака, Лидера и Светоча - сразу перестали раздавать паспорта, правда ж?
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мадярського консула хто вислав з України за незаконну роздачу паспортів? на які поступки мадярам пішов Порох?
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Тебе не историю, тебе бы фантастику писать. Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9282
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да ,при Порошенко таких заявлений не было-венграм водили по губам молча
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Ха-ха! Порохоботики вже заспамили! Правда очі ріже!
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В новій редакції закону про середню освіту всі вимоги сійярто виконано. Ця пікіровка - це всього лише підлий спектакль.
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Бодя, какой редакции нового закона?))))
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Молодець пані Новосад - одразу видно нову команду !
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Порадій за неї, купила собі квартиру за 944 000. Оце заробляє!.
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Шось дешево... Всього лише якась сороковка тисяч баксів.
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да-да-да, а вот плохая "старая команда" ну так на уступки венграм шла, ну так шла!
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Нова команда нових мародерів і колаборантів
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ну ці , принаймні , не маскуються АрМоВіром і вишиванками !
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Але впроваджують у життя доробок мародера- імплантують в тіло України лугандонівську ракову пухлину, потужні мінські домовленості з особл стусом для лугандонії і амністією для бойовиків
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уступим мадярам на "мизинец", - они с помощью московии "локоть" отгрызут...
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Вчіться в людей , як треба робити політику ! Тобто - країна член ЄС і НАТО с помощью московии "локоть" отгрызут...?!
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все вірно !!! і член (ключове) і ЕС та НАТО...- і веде свою політику -коли їм потрібно, в унісон з кАцапією....
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Чому не спитала цього ****** скільки українських шкіл на угорщині ?
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мадярська щелепа дуже схожа на кацапську.... вивчення інших мов is not possible Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7650
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От молодець! Хоч щось розумне зробила" Запропонувала "ГоловЙоббику" "Уй..ббикувать"... А то знову мадяри почали-б, "тягать кота за яйця...". "Нах..!!!", і все...
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Зебилы щас просекли фишку - говорят что попало, но делают что велят кацапские хозяева
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Новосад выглядит сегодня очень и очень прилично. При этом не слишком верится, что власти взялись за ум. Одно арахамия чего стоит, ублюдок ублюдком. Они хотят дать послушать то, что мы хотим слышать, чтобы успокоить ситуацию с землей? Земля все-равно важнее. Или это инициатива самой Новосад, которая закончится тем, что ее "уйдут"?Странно все это.
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ООН Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам Статья 2.1 Лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было форме.


Новосад нужно знать международные документы прежде чем лезть в дискуссию с профессионалом Министром другого государства.
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Согласен. В ООН все идиоты тупые, поэтому Украина не хочет интеграции в мировое сообщество. Подождем когда ООН на колени встанет и будет проситься в Украину.
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ООН пишет дебильные тексты а балабон я? Гениальное замечание.
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ты пустопорожним балабонством поддерживаешь дебильные тексты. так понятно?
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Ты про языковый Закон Порошенко или про принятую более 100 государствами Декларацию о правах человека? Уточни пожалуйста.
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про декларацию по всей видимости. я про тот текст, который ты так пафосно выложил.
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Що в Польщі забувся сєпарок? Вали в рашку!
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Мадьярам на закарпатті хтось це все забороняє?
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КАЦАП РАССКАЗЫВАЙ О ,,ПРАВАХ" НАЦМЕНЬШИНСТВ, И ИХ ПРАВЕ НА РОДНОЙ ЯЗЫК У СЕБЯ НА КАЦАПИИ. 😂😅😂
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Новосад просто виконала те, що було створене і закладене попередниками... Вся розробка "Закону про освіту" була пропрацьована ще в 2018-му році та орієнтована на імплементування з 1 вересня 2020-го... Тобто "вагонетку штовхнули давно і тепер вона котиться по інерції, під гірку... Сійярто спробував " на рейках гайку відкрутить...". "Обхідниця" впіймала, по шиї надавала... Влітку проведуть переатестацію учителів - це саме важливе з усього обсягу реформ у мовному питанні в освіті... Декому, "крепко узкоязичному", прийдеться іти в "бізнес", декому - "Велика Рассея, а преподавать некому...". А решта буде вчить дітей "доброму і вічному"...
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у чому Україна не виконює хоть щось з тієї ст 2.1...- хоч один нюанс...- в "студію"
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И кто мешает венграм говорить на своем языке в Украине?
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Хоча у Зеленського і не ідеальна команда, але йому все ж таки вдалося залучити гідних діячів. Новосад заслуговує повагу! Нарешті у нас проукраїнський міністр освіти!
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А решту 15 штук у Вас язик провернеться назвати бодай умовно проукраїнськими?
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может у нее есть место где тату тризубец.
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Відповідь мадярам - це не проукраїнська позиція про вашому?
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Нежданчик от Зекоманды, но приятно удивили.
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А что йовбики могут сделать? Они там в НАТО какие-то препятствия чинили, так для новой власти это пофигу, они в НАТО не спешат.
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Покажіть мадьярам де їхні землі і нагадайте хто корінний народ де вони зараз проживають.
Закриваємо політичні дискусії щодо мови навчання для шкіл нацменшин, - Новосад після зустрічі з Сійярто - Цензор.НЕТ 6458
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Вот же ж зебилы. Да соя? 😷
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А слабо так наші інтереси відстоювати у відносинах із кацапами?
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Мадяри і кацапи родичі, не демонструй аж так відверто своє -IQ
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кацапи не є нацією, в них не може бути родичів. Це набір народів. До того ж не усі мадяри прийшли з Уралу. Тому із моїм IQ усе Ок, а ось із твоїм...
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З твоїм IQ не усе Ок, як тобі здається бо усі мадяри прибігли саме за Уралу, офіційна виписка з расєйської справки мадярам: Западные финно-угры принадлежат к европеидной расе. Но, например, самые близкие венграм народы - ханты и манси в Сибири, а также самодийские народы, их соседи, - относятся к уральской подрасе, имеющей как европеоидные, так и монголоидные черты. Вибач що російською, мій мадярський, друже, мова оригіналу, як кажуть у Малій Копані... Закриваємо політичні дискусії щодо мови навчання для шкіл нацменшин, - Новосад після зустрічі з Сійярто - Цензор.НЕТ 8923
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Ще раз пояснюю, не усі мадяри прийшли із Уралу, це раз, а по друге ханти та мансі це народ і у них можуть бути родичі, а кацапи - ні. Не можу бути родичів у Американців, Європейців і т.п...
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Я дякую міністру і за це, бо йовбики реально задовбали.
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NNN. По "пані Новосад" якраз видно не "нову команду" - А ТЕ, ЩО ВОНА ЧИ НЕ ЄДИНИЙ МІНІСТЕР серед цієї розцяцькованої продажної шантрапи З ДЕРЖАВНИЦЬКОЮ ПОЗИЦІЄЮ І НАЦІОНАЛЬНОЮ ГІДНІСТЮ.
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ага, Зє!біл шото промуркав про сговор тоталітарних режимів, шо розпочали другу світову, то получив тітул нациста. Оттака і навосад "державниця"
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Правтльно. Унрпці, роми, московіти мають знати українську мову, бо тут мешкають. А свою, да будь ласка, ніхто не забороняє.
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В общем это бред - даже не верится, что венгры могли такое предложить. Все равно что Украина потребовала у Польши работодателям разговаривать с трудовыми мигрантами только на украинском. Может, это утка? Типо Новосад такая претакая.. А могла бы.. Да ничего не могла бы.
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Во дела, неужели мадьярам впервые хоть как-то жёстко ответили? Не верю, как говорил Станиславский...
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импотенция текущей власти приведет лишь к радикализации нациноалистических движений. венгры думают что сейчас они все порешают с закомандой и будет все ок.. ну они сильно ошибаются. будет только хуже для них
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