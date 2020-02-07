EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1184  11
Матеріали за темою:
Все про:хабар (1944) Правоохоронні органи (700) СБУ (5274) Херсонщина (504) хоспіс (2)

 На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди заступника керівника комунального закладу "Обласна лікарня ХОСПІС", шо перебуває у підпорядкуванні Херсонської облради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від родичів пацієнтів платежі за перебування хворих у медзакладі. Вартість паліативної допомоги – догляду за невиліковно хворими – зловмисник оцінював у середньому в 4 тисячі гривень. Сума хабаря залежала від умов перебування та кількості пацієнтів у палаті. Аби родини охочіше платили здирник створював ажіотаж, посилаючись на обмежену кількість місць у хоспісі. Всього заклад розрахований на 50 ліжкомісць. Таким чином він отримував до 200 тисяч гривень неправомірної вигоди щомісяця.

На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ 02

Затримали зловмисника на робочому місці під час отримання 8 тисяч гривень – плати за два місяці паліативної допомоги. Під час обшуку у його кабінеті вилучено ще 30 тисяч гривень, які він устиг "заробити" цього дня.

Також дивіться: Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, фігуранту справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174467
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну это АБСОЛЮТНАЯ норма для украинского врача!
 показати весь коментар
 
Це бізнес, який зараз набирає обороти. В Італії в кожному сраному селі є такі будинки для стареньких "Будинок синьйора"
 показати весь коментар
 
это очень по Божьему.
в Киеве 17-18 (это если с "ихними" памперсами и наволочками, и с "ихним" питанием) без лекарств.
 показати весь коментар
 
милейший, а Вы лично готовы подмывать парализованных бабушек? за 5 штук "официалки"?
за лечение надо платить.
 показати весь коментар
 
Если не готов подмывать парализованных бабушек, то нехер туда оформляться на работу. Это не штрафбат и работают там не зэки.
 показати весь коментар
 
 
ага, а рабоооты-то кругом - завались!
и вся по 4000 у.е., как обещал нам Величайший Ишак Современности.
 показати весь коментар
 
Из вороха дел, которые вываливаются сейчас в массы, почти все даже до суда не дойдут. Из-за отсутствия доказательств. А перед новой властью органы усеют отрапортовать...
 показати весь коментар
 
"На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ." - никакого снисхождения к человекоподобному не должно быть, однозначно - повесить публично, в хосписе, чтобы все видели, но вначале, надо забрать всё, что он награбил у своих жертв.
 показати весь коментар
 
крутой, наверное пойдёт на повышение в министерство...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору