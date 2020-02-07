 Президент Молдови Додон заявив про готовність дати Придністров'ю широку автономію

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми всі - громадяни республіки Молдова. Так, у нас є конфлікт, який ще не вирішено... Але якщо ми тільки про це будемо говорити і про ненависть, ми нікуди не прийдемо. Ми маємо якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації і об'єднати країну", - сказав Додон.
Він нагадав, що за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських ВНЗ, вирішив проблему видачі автомобільних номерів і веде роботу щодо скасування роумінгу телефонного зв'язку.
Політичне врегулювання, на думку Додона, може статися тільки в результаті переговорів.
"Як будемо політично це інтегрувати, як цю проблему вирішити? Потрібно сідати і розмовляти. Ми готові вийти з цієї ситуації, готові дати гарантії, готові дати досить велику автономію", - сказав Додон.
Він додав, що на переговорах сторони мають визнати спільне майбутнє.
"Бо не буде незалежності цього регіону, ви це всі розумієте. Єдиний вихід - потрібно бути разом, сісти поруч і це вирішити", - підсумував Додон.
нарешті, це відповідає правилам українського правопису !
Хіба він не зрадник ? Тепер Придністров'я поглине всю Молдовію.
Сподіваюсь ми не будемо приймати автономію синхронно з ними.
У Додона МАДАГАСКАРСКИЙ ШИПЯЩИЙ ТАРАКАН для тараканьих бегов
Украина так не опускается
опять уши ***** вылезли
не к добру
Давай Додон....- там по речке проходит естественная граница....
Раньше это и была Украина...
эти лозунги чисто для внутриприднестровского охлоса и для кремля (чтоб он сгорел синим пламенем)
До речі Смірнов, якого так хають зараз, дуже довго добивався зустрічі з Кравчуком і просив Придністров'я забрати назад в Україну. Кравчук його так і не прийняв.
Львовский метрополитен
@natohawks
·17 ч
Махровая русофобия 80-го уровня. Генерал-майор сухопутных сил Японии Джиро Хироэ посетил боевые позиции 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью перенять бесценный опыт распятия российских мальчиков в трусиках
ГвидонДодон
еще тот он был го..дон...