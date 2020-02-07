 Президент Молдови Додон заявив про готовність дати Придністров'ю широку автономію

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми всі - громадяни республіки Молдова. Так, у нас є конфлікт, який ще не вирішено... Але якщо ми тільки про це будемо говорити і про ненависть, ми нікуди не прийдемо. Ми маємо якнайшвидше знайти вихід із цієї ситуації і об'єднати країну", - сказав Додон.

Він нагадав, що за останні роки Кишинів визнав дипломи придністровських ВНЗ, вирішив проблему видачі автомобільних номерів і веде роботу щодо скасування роумінгу телефонного зв'язку.

Політичне врегулювання, на думку Додона, може статися тільки в результаті переговорів.

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"Як будемо політично це інтегрувати, як цю проблему вирішити? Потрібно сідати і розмовляти. Ми готові вийти з цієї ситуації, готові дати гарантії, готові дати досить велику автономію", - сказав Додон.

Він додав, що на переговорах сторони мають визнати спільне майбутнє.

"Бо не буде незалежності цього регіону, ви це всі розумієте. Єдиний вихід - потрібно бути разом, сісти поруч і це вирішити", - підсумував Додон.