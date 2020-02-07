EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  1677  6
Матеріали за темою:
Все про:АПК (13) Полтавщина (311) Правоохоронні органи (700) СБУ (5274) сільське господарство (103)

 СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині. ФОТО

У Полтавській області Служба безпеки України блокувала схеми масштабного розкрадання бюджетних коштів на державному підприємстві сфери управління Фонду держмайна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 01

Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу. Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його на приватні елеватори. Для проведення операції чиновники "забували" вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерську документацію.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 02

Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки афілійованих комерційних структур за послуги з обробки ґрунту, зокрема його культивації. Фактично жодних робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили. Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджують реальні обсяги зібраного врожаю, а також відомості про фіктивні акти виконаних робіт.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 03

Дивіться також: На підтримку аграрного сектору в 2019 році держава витратила 3,4 млрд грн, - Милованов. ВIДЕО

Протиправна діяльність чиновників завдала державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень і загрожувала продовольчій безпеці країни. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174459
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні(((
 показати весь коментар
 
Ты смотри... Они не только консультировать умеют...
Зашевелились. СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине - Цензор.НЕТ 1013
 показати весь коментар
 
Два миллиона гривен - это насмешка,герои сбушники в сто раз больше потратили на расследование и зарплаты с премиями.
 показати весь коментар
 
Это говорит только о том, что в государстве, сознательно, планомерно и коррупционно, полностью уничтожена система управления своей собственностью. Зри в корень, кому выгодно.
 показати весь коментар
 
Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу? Гомоляко Сашко пухленький?
 показати весь коментар
 
Все в схеме и доле, других к денежным темам властная мафия никогда не допускала. Рыба гнилая из головы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору