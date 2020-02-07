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 Політика України
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Все про:Зеленський (4427) Італія (351) Конте Джузеппе (11)

 Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП. ВIДЕО

У Римі почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом в Італії, з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Італії

Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля палацу Кіджі, який є офіційною резиденцією Прем’єр-міністра Італії.

Пролунали державні гімни України та Італійської Республіки. Президент України та Голова Ради міністрів Італії оглянули стрій почесної варти.

Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Італійської Республіки.

Як повідомлялося раніше, програмою візиту також передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска, яка має відбутися 8 лютого. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174457
 
   
 Топ коментарі
 
В соседнем помещении все готово!


Розочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 1734

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Бедный Конте. Молодой ещё. Хотя может протянет больше чем неделю а не так как султан Омана.
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где результаты поездок Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 890 одни проблемы такое впечатление что организовывает себе отдых
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Бедный Конте. Молодой ещё. Хотя может протянет больше чем неделю а не так как султан Омана.
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а може банально обійдеться виверженням Везувію Розочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 8169
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BBC
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, два человека погибли

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Пизанская башня в режиме ожидания.
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Нотр-Дам,Япония,Меркель кондрашка,Султан,Италия.....человек-Беда.Может реально его надо к куйло на парад отправить.)
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была у Зели вилла в Испании.. а теперь появится в Италии..
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Вилла в Испании у Пэдросвына, к тому же по соседству с пуйлом, они семьями дружат...Такие вещи надо помнить, а не с больной головы на здоровую сваливать.
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І посилання даси на Г+Г, чи на Кісєльова?
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интересно, что случится в Италии? Землетрясение или потоп?
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Свидетели Свына Сывочёлого щас сойдут диареей!
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не хвилюйся - ніхто від тебе не заразиться.... так що можеш спокійно дристати в своє відро, кац
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А, что, ЗЕ уже поседел? без фонаря, каштана киевского липы на киевских липках? Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 2414
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Дворец жалко. Нотер Дам ни чему макаронников не научил.
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Так то ж Собо́р Пари́жской Богома́тери.
А Конте напряженный какой-то ... Как знает, что что-то может случиться...
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Попрошайничать будет.
А потом булки свои погреет, пока ребята на фронте гибнут....
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І не просто погріє, а у власному маєтку погріє. У нього ж в Італії є, здається.
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Володимир Путін хворий на рак. Про це пише ряд російських ЗМІ, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ.

Фуйло не приїде, лікується у сепарів. на мінному полі.
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Це називається інформаційна провокація, щоб подивитися, хто, як відреагує і вирахувати прихованих невдоволених режимом.
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зельцман поехал проведать свою хату в италии, а заодно и отдохнуть после трехнедельного труда. поэтому не верьте вранью, что он поехал туда решать гос дела.
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Героям слава!
Смерть москалям і їх зеленим шмарклям!
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Volodumyr Georgiyovich

Зеленський дав покази слідчому у справі Звіробій, де зазначив, що він ЗЛЯКАВСЯ. Іпучий случай.... Верховний головнокомандувач воюючої країни ЗЛЯКАВСЯ двох жінок: волонтера та депутата.
ЗЕліки, блд. Ви кого накуй вибрали, падли? 42 річний чоловік злякався двох жінок. Мало того, що злякався - дав покази слідчому - чмошнік! Уявляєте собі таку куйню?
Нє, ну це реально жестяк... І смішно й сумно, й соромно. Соромно за вас, ЗЕліки.
Одне радує - до кінця року він вас доведе до ручки. До такої ручки, що завиєте. Охохохохох. Ой як я цього чекаю. Будете з рукою простягнутою ходити. і дітки ваші, і онуки, і ваші стареньки батьки, і матері, і бабусі й дідусі - всі!
Якщо доживете, звісно.
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Снова будет клянчить деньги и няню предлагать .А хотелось бы , чтобы о незаконно приговоренном воине Маркове поговорил
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"Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП" - Вовчику надо напомнить макаронникам, к чему привело Италию, когда она легла под гитлера, сейчас она легла под кремлёвского мясника, плохо учили историю макаронники, значит, плохо закончат.
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