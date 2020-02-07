 Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля палацу Кіджі, який є офіційною резиденцією Прем’єр-міністра Італії.
Пролунали державні гімни України та Італійської Республіки. Президент України та Голова Ради міністрів Італії оглянули стрій почесної варти.
Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Італійської Республіки.
Як повідомлялося раніше, програмою візиту також передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска, яка має відбутися 8 лютого. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, два человека погибли
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Пизанская башня в режиме ожидания.
А Конте напряженный какой-то ... Как знает, что что-то может случиться...
А потом булки свои погреет, пока ребята на фронте гибнут....
Фуйло не приїде, лікується у сепарів. на мінному полі.
Смерть москалям і їх зеленим шмарклям!
Зеленський дав покази слідчому у справі Звіробій, де зазначив, що він ЗЛЯКАВСЯ. Іпучий случай.... Верховний головнокомандувач воюючої країни ЗЛЯКАВСЯ двох жінок: волонтера та депутата.
ЗЕліки, блд. Ви кого накуй вибрали, падли? 42 річний чоловік злякався двох жінок. Мало того, що злякався - дав покази слідчому - чмошнік! Уявляєте собі таку куйню?
Нє, ну це реально жестяк... І смішно й сумно, й соромно. Соромно за вас, ЗЕліки.
Одне радує - до кінця року він вас доведе до ручки. До такої ручки, що завиєте. Охохохохох. Ой як я цього чекаю. Будете з рукою простягнутою ходити. і дітки ваші, і онуки, і ваші стареньки батьки, і матері, і бабусі й дідусі - всі!
Якщо доживете, звісно.