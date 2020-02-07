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Все про:авіакатастрофа (518) Іран (496) посол (584) МАУ (140)

 Посол Ірану стверджує, що керівництво МАУ не дало йому зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофі

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що намагався вияснити у керівництва компанії МАУ адреси родичів загиблих в авіакатастрофі біля Тегерана 8 січня українців, проте отримав відмову у наданні інформації.

Керівництво МАУ відмовило послу Ірану в зустрічі з родичами загиблих в авіакатастрофі. Про це заявив сам дипломат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мною особисто було направлено листа шановному президенту компанії МАУ з проханням надати адреси родичів загиблих у катастрофі, щоб я безпосередньо міг з ними зустрітися, передати їм співчуття від імені Ірану, але я отримав відповідь, що це конфіденційна інформація, яку мені не можуть надати", - заявив посол.

Мораді додав, що не очікував якогось негативного ставлення до себе як представника Ірану з боку родичів загиблих, оскільки знає українців як толерантних людей.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

2 лютого ТСН.Тиждень оприлюднила запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". Пізніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що більше не будуть ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи українського авіалайнера після витоку інформації в українських ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джерело аудіозаписів про катастрофу літака МАУ, опублікованих українськими ЗМІ, точно не Іран, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174454
 
 
 Топ коментарі
 
МАУ хоче поімєть на посрєднєчєствє
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а іранський амбасадор хотів провести сепаратні перемовини з кожним - кому тищу, кому десять - по опстоятєльствам
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Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе
а,шо МАУ имеет такие полномочия???
несостыковочка получается
разве посол не в курсе ,что он официальное лицо и обращаться по такому вопросу обязан к официальным лицам,а это власть
разве МАУ уже власть в стране???
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МАУ хоче поімєть на посрєднєчєствє
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а іранський амбасадор хотів провести сепаратні перемовини з кожним - кому тищу, кому десять - по опстоятєльствам
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МАУ хочет, что бы родственники получили по 129000 баксов, а не по 80000 как предлагают Иранцы, все правильно делают.
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Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе
а,шо МАУ имеет такие полномочия???
несостыковочка получается
разве посол не в курсе ,что он официальное лицо и обращаться по такому вопросу обязан к официальным лицам,а это власть
разве МАУ уже власть в стране???
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Так МАУ вроде же Коломойше принадлежит, а значит власть.
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Он не ожидал.... Мы тоже не ожидали от вас. Еще вопрос: не специально ли был сбит самолет? И когда отдадите черные ящики?
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В Иране нет понятия конфиденциальности персональных данных? Посол не понимает, что третьим лицам персональные данные не предоставляются7
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СУКИ ОТДАЙТЕ ЯЩИКИ УЖЕ! КОНЧЕНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ НЕДООБРАЗОВАНИЕ А НЕ ГОС-ВО!
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Пусть посольство Ирана просто огласит официальное приглашение родственников
для обсуждения всех вопросов.
А МАУ пусть летит лесом.
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