 Посол Ірану стверджує, що керівництво МАУ не дало йому зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофі

Керівництво МАУ відмовило послу Ірану в зустрічі з родичами загиблих в авіакатастрофі. Про це заявив сам дипломат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мною особисто було направлено листа шановному президенту компанії МАУ з проханням надати адреси родичів загиблих у катастрофі, щоб я безпосередньо міг з ними зустрітися, передати їм співчуття від імені Ірану, але я отримав відповідь, що це конфіденційна інформація, яку мені не можуть надати", - заявив посол.

Мораді додав, що не очікував якогось негативного ставлення до себе як представника Ірану з боку родичів загиблих, оскільки знає українців як толерантних людей.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

2 лютого ТСН.Тиждень оприлюднила запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". Пізніше в Організації цивільної авіації Ірану заявили, що більше не будуть ділитися з Україною доказами з розслідування катастрофи українського авіалайнера після витоку інформації в українських ЗМІ.

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