 "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах Ради в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що "Батьківщина" має просто компенсувати ці втрати ... А з точки зору моральної я вважаю, що вони повинні заплатити в десятикратному розмірі", - сказав Арахамія.
Водночас він заявив, що не має наміру звертатися щодо цієї ситуації в регламентний комітет. "Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, в четвер під час блокування президії Верховної Ради під час розгляду законопроєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон, поранивши собі палець.
редкая мразь )))
Какой сценарий открытия рынка земли будет выбран, решать народным избранникам и правительству. Но не следует ожидать простого и популярного решения, - земля всегда была сакральной для украинцев, и откровенно либертарианские подходы в этом вопросе могут послужить причиной жесткого сопротивления в обществе.
https://www.openforest.org.ua/128709/
А не землей украинской торговать
Ой а эти морды, кроме Мыловарова Плаття. ПрычОски. Штаны. Ужас, морды...
Похож на парашного тупого гомика.
Впрочем почему похож?
Некамильфо
@0ZUvZe4oMsPJHbN
https://www.unn.com.ua/uk/news/1850966-ya-ne-budu-khoditi-na-tsey-tsirk-arakhamiya-zayaviv-scho-misyats-ne-vidviduvatime-zasidannya-radi