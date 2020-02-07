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 Політика України
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Все про:Тимошенко (4464) Батьківщина (391) Арахамія (221) ринок землі (113)

 "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія

Фракція "Батьківщина" має компенсувати збитки за зламаний напередодні лідеркою фракції Юлією Тимошенко мікрофон голови Верховної Ради.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах Ради в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що "Батьківщина" має просто компенсувати ці втрати ... А з точки зору моральної я вважаю, що вони повинні заплатити в десятикратному розмірі", - сказав Арахамія.

Також читайте: Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Водночас він заявив, що не має наміру звертатися щодо цієї ситуації в регламентний комітет. "Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, в четвер під час блокування президії Верховної Ради під час розгляду законопроєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон, поранивши собі палець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174453
 
 
 Топ коментарі
 
В скольки кратном размере должен компенсировать этот мутный тип репутационные потери Украины после его интервью с фашистскими пропагандистами???
"Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5252
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дайте цьому придурку оселедця "Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8332
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А почему не в стократном? Почему Арахамия а не суд определяет?
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Ара уже наговорил на свою отставку.
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Теперь Арахамии нечем маструбировать. Тимошенко должна купить ему анальный вибратор.
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пожалуй Тимошенко стоит с этим согласится. при условии компенсации в той же пропорции с нанесенными зелеными слугами стране.ущерба миллионными окладами в убыточных конторах
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Будущее Украины будет корректироваться в зависимости от того, каким образом запустят рынок земли. Отпустив его в свободную конкуренцию, вскоре мы получим аналогичную Аргентине схему расселения, - 5% жителей страны проживают в сельской местности, остальные обезземеленные бывшие крестьяне ютятся в трущобах крупных городов, создавая социальное давление.

Какой сценарий открытия рынка земли будет выбран, решать народным избранникам и правительству. Но не следует ожидать простого и популярного решения, - земля всегда была сакральной для украинцев, и откровенно либертарианские подходы в этом вопросе могут послужить причиной жесткого сопротивления в обществе.

https://www.openforest.org.ua/128709/
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Мелкому дегенерату не хватает мозгов воремя замолчать
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Когда я читаю Арахамию, то постоянно ощущаю абхазский акцент. Как будто дядя Сандро из Чигема вещает. "Удавы и кролики", если не козлотур "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4452
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Арахамия -ВОТ ТВОЕ МЕСТО
А не землей украинской торговать

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Не хватает Малютки Z148)) Малюська). Тоже - красавчик еще тот...
Ой а эти морды, кроме Мыловарова Плаття. ПрычОски. Штаны. Ужас, морды..."Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4096
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Хто буде відшкодувати народу України вояж президента з сім'єю в Оман?
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Губки бантиком, брови домиком,
Похож на парашного тупого гомика.

Впрочем почему похож?
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Арахамия за свой счет и только за свой счет в 10 кратном размере Позорище он еще и ЖЛОБ "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6109
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Якщо чесно,то мені вже смішно з того телепня.Тужиться,пнеться,хоче показати,яка він важлива персона.А люди бачать жалюгідне нікчемне створіння
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Они его давно " бачать", ну и что из этого? Для зе лохов он и есть самое то.
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Може спаде пелена з очей,зрозуміють,що наробили.Я не про упоротих,там вже нічого не допоможе.Але ж є багато таких,що вже злякалися монстра,якого самі ж і створили
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Пропоную, поки буде йти уточнення та підрахування збитків, взяти Юльку під арешт без права застави.
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- і змусити пересуватись на інвалідному візку ! ..))
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Не способен, живет только за счет паразитирования на других.
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Так не только у нас, посмотрите мировую статистику.
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Террористка -всепропальщица со стажем.Только и умеет вред денежный народу Украины приносить
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Документальное подтверждение Вашим домыслам где?
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Один день Ради коштуе 10 мульонів.Вона згаяла вже півтора місяца.наміри згаяти ще 5 місяців .
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Заблуждаетесь. Именно профнепригодные зе "згаяли вже півтора місяца.наміри згаяти ще 5 місяців".
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На вкус и цвет -товарищей нет.Я поддерживаю Президента в земельніх вопросах!
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Вкус воспитывается с детсва. Если всю жизнь питался га...м, то на этом фоне не знаешь, что такое правильный вкус качественного продукта.
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правильна, и возместить арахамии 10 новых трусов, так как одни папачкал
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Да чего там в десятикратном,пусть сразу дыру в бюджете закроют,и зарплаты учителям по 4000 евро на десять лет вперёд выплатят,да и с львовскими шахтёрами по з/п рассчитаются. Какие же вы там все охеревшие.
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Сбор уродов. Ишь как на вопрос о земле подтянулись. И никто не прогуливает.
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Не дождетесь. Баба Юля еще даже за скормленный ей в тюрьме таллий не расплатилась.
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Она шо тот микрофон в библиотеке брала и вовремя не вернула?
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"Я вже зрозумів, що у мене зарплати не буде в цьому місяці. Тому я не буду ходити на цей цирк. Там так побудований цей законопроект (про покарання прогульників ВР - ред.), ми його будемо точно змінювати, що ти можеш ходити 30 днів, а на 31 день не прийшов. А в тебе було багато правок, потім в тебе такий відсоток, що зарплати не буде". - заявив Арахамія.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1850966-ya-ne-budu-khoditi-na-tsey-tsirk-arakhamiya-zayaviv-scho-misyats-ne-vidviduvatime-zasidannya-radi
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