 "Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах Ради в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що "Батьківщина" має просто компенсувати ці втрати ... А з точки зору моральної я вважаю, що вони повинні заплатити в десятикратному розмірі", - сказав Арахамія.

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Водночас він заявив, що не має наміру звертатися щодо цієї ситуації в регламентний комітет. "Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, в четвер під час блокування президії Верховної Ради під час розгляду законопроєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон, поранивши собі палець.