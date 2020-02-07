 Евакуація з Китаю: Україна веде переговори з урядом КНР

Про це на пресконференції заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Зараз здійснюється налагодження процесів і процедури отримання дозволу від уряду КНР", - сказав він.
За словами Кузіна, деталі перевезення будуть оголошені на брифінгу в понеділок.
Раніше частина українців покинули Китай рейсами авіакомпанії МАУ. Останній з них відбувся 4 лютого, цим рейсом на батьківщину повернулися 203 громадянина України. Після цього авіакомпанія припинила рейси в Китай до зміни епідеміологічної ситуації в цій країні.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
Пускай бы эти люди сидели на карантине, и чего только Гончаруку неймется.
але там жорсткий 2-тижневий каранин очікується..
Санья,Хайнянь-далеко не епіцентр...
'Список для суду Лінча' у випадку якщо МОЗ не оголосить карантин для евакуйованих з Уханю і від них в Україні розпочнеться в нас епідемія
Список для суду Лінча
Зоряна Скалецька,юрист
Олексій Гончарук,ЮРИСТ
Олена Сімоненко - старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України та кінцевий бенефіціар ТОВ "Здоров'я нації" і ТОВ "Строй-Капітал
Андрій Семиволос - генеральний директор ТОВ "Мій лікар"
Михайло Загрійчук,Хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова
Младена Качурець- співробітниця аналітичного центру, який очолював нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук)
Андрій Скіпальський-Гендиректор директорату громадського здоров'я
Ігор Кузін -в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України