 Евакуація з Китаю: Україна веде переговори з урядом КНР

Про це на пресконференції заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Зараз здійснюється налагодження процесів і процедури отримання дозволу від уряду КНР", - сказав він.

За словами Кузіна, деталі перевезення будуть оголошені на брифінгу в понеділок.

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Раніше частина українців покинули Китай рейсами авіакомпанії МАУ. Останній з них відбувся 4 лютого, цим рейсом на батьківщину повернулися 203 громадянина України. Після цього авіакомпанія припинила рейси в Китай до зміни епідеміологічної ситуації в цій країні.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.