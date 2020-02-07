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 Евакуація з Китаю: Україна веде переговори з урядом КНР

Українців збираються евакуювати з міста Ухань. Деталі планованого перевезення будуть озвучені в понеділок.

Про це на пресконференції заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заплановано рейс з міста Ухань для вивезення громадян України. Зараз здійснюється налагодження процесів і процедури отримання дозволу від уряду КНР", - сказав він.

За словами Кузіна, деталі перевезення будуть оголошені на брифінгу в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 636, інфіковано 31,1 тис. осіб, - держкомітет КНР

Раніше частина українців покинули Китай рейсами авіакомпанії МАУ. Останній з них відбувся 4 лютого, цим рейсом на батьківщину повернулися 203 громадянина України. Після цього авіакомпанія припинила рейси в Китай до зміни епідеміологічної ситуації в цій країні.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174450
 
 
 Топ коментарі
 
Вот уроды позднее зажигание.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
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Украина не готова ни к каким вирусам .
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
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15 дней карантина полного. прямо с самолёта и в карантин.
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Вот уроды позднее зажигание.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
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Согласен.А если уж эвакуировать,то пусть 15 дней карантина отсидят,как круизный лайнер в Японии.И если за 15 дней больных не обнаружится,то выпускать к людям.Кстати,на лайнере больных было 20,стало 61,ситуация становится все "интересней".
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15 дней карантина полного. прямо с самолёта и в карантин.
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И с экипажем.И стюардесс не забыть со стюардами.
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Украина не готова ни к каким вирусам .
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
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К чему такие сложности ? Возьмите уже и просто купите этот вирус у Китая .
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Он сюда даром приедет. Эти крошечные ублюдки живут на людях, как блохи на собаках.
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надеюсь, что зельцман будет лично встречать борт из уханя
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В првительстве полные кретины!

Пускай бы эти люди сидели на карантине, и чего только Гончаруку неймется.
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Уже все страны эвакуировали. Украинские власти начали переговоры... Гениально!
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росія до 20-го евакуює..

але там жорсткий 2-тижневий каранин очікується..
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а от брехати навіщо?

Санья,Хайнянь-далеко не епіцентр...
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думаю,Скалецька очолить
'Список для суду Лінча' у випадку якщо МОЗ не оголосить карантин для евакуйованих з Уханю і від них в Україні розпочнеться в нас епідемія


Список для суду Лінча

Зоряна Скалецька,юрист
Олексій Гончарук,ЮРИСТ

Олена Сімоненко - старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України та кінцевий бенефіціар ТОВ "Здоров'я нації" і ТОВ "Строй-Капітал
Андрій Семиволос - генеральний директор ТОВ "Мій лікар"

Михайло Загрійчук,Хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова

Младена Качурець- співробітниця аналітичного центру, який очолював нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук)

Андрій Скіпальський-Гендиректор директорату громадського здоров'я
Ігор Кузін -в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України
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