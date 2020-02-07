 Деякі міністри прагнуть помсти за "рюкзаки", - Ситник про своє включення до списку корупціонерів НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це він заявив під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи сплатив він штраф 3 400 грн згідно з рішенням суду в адміністративній справі, директор НАБУ зазначив, що готовий це зробити, якщо прийде запит на сплату штрафу.

Водночас сказав, що "робитиме все можливе, щоб тут домінував закон, а не бажання помсти окремих людей, які здійснюють тиск на суддів".

Він наполягає, що на суддів тиснули на всіх етапах розгляду цієї справи.

"Це адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді... Якби у мене було відчуття, що я щось зробив, я б не перебував на цій посаді. На жаль, це найпростіший спосіб спробувати усунути з посади, оскільки такі рішення не оскаржуються в касаційному порядку за нашим законодавством", - заявив Ситник.

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За словами Ситника, він майже закінчив і подаватиме скаргу в Європейський суд.

"Це єдиний... один із дієвих способів переглянути це рішення... Я не збираюся миритися з незаконними рішеннями. І я зроблю все, щоб вони були скасовані", - підкреслив він.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року Національні антикорупційне бюро України провело обшуки в сина Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.



У лютому 2016 року була опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина глави МВС Арсена Авакова Олександра, обговорює з особою, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чеботаря, поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства за завищеною ціною.



Діалог на відео датовано груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидав будь-які звинувачення в причетності його родини до закупівлі рюкзаків. У МВС дії НАБУ назвали політичними і юридично необґрунтованими.

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Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи про рюкзаки" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Окрім цього, суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.



6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну вину, а докази причетності інших підозрюваних відсутні.