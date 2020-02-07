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 Політика України
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Все про:НАБУ (2206) Євромайдан (661) Ситник (548)

 НАБУ отримало від ГПУ майже 200 проваджень, понад 100 з них - це економічні справи Майдану, - Ситник

До Національного антикорупційного бюро передали на дорозслідування майже 200 кримінальних справ від Генпрокуратури, після закінчення повноважень слідства.

Про це повідомив директор відомства Артем Ситник на пресконференції щодо презентації підсумків роботи відомства в другому півріччі 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх кількох місяців до НАБУ передали майже 200 кримінальних проваджень від ГПУ... це більш ніж 22 тисячі томів", - сказав він.

Ситник додав, що серед цих справ є частина так званих "економічних справ Майдану, у яких фігурує 110 підозрюваних, 74 з них перебувають у розшуку, а сума збитків сягає 20 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство у "справах Майдану" дотепер було організовано так, що не вдалося вийти на замовників, - Рябошапка

"Ми отримали велике навантаження. Зараз маємо комунікацію з генпрокурором, щоб зрозуміти, як швидко і якісно розслідувати це, аби суспільство нарешті отримало відповіді, що ж відбулося з Майданом", - резюмував Ситник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174442
 
 
 Топ коментарі
 
экономические дела Майдана? А это как? Федорович на майдане не крал, он крал из казны НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 575
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«Економічєскіє дєла Майдана»?!
Це як?
Пєрєрасход патронів у «Бєркута»? Чи гранат багато кидали?
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НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 606
классический антикорупционер эпохи Порошенко
от такая говорит вам дырка от бублика, а не результат
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экономические дела Майдана? А это как? Федорович на майдане не крал, он крал из казны НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 575
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Точно !!! Тільки як ви могли подумати на Фьодоровича?
То барига - мародьор, крав у майдановців сою і сало, і ховав їх на Липєцькій фабрикі, в подсобкі !!!
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Сытник - сытый. Холодницкий - холодный.Где посадки ключевых фигур ?
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«Економічєскіє дєла Майдана»?!
Це як?
Пєрєрасход патронів у «Бєркута»? Чи гранат багато кидали?
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НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 606
классический антикорупционер эпохи Порошенко
от такая говорит вам дырка от бублика, а не результат
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А ещё спросите у этой тёти- откуда бабло??? Она, давеча, жаловалась: ей на жисть её нен хватает, ребенка не прокормить! Было??? Было! А вот тут- такое приобретение:
Министр образования Анна Новосад, заявлявшая ранее о том, что на зарплату министра в 36 000 гривен якобы невозможно обеспечить детей, приобрела квартиру в столице.
Данные о квартире появились в ее имущественной декларации, размещенной на сайте НАПК.
Так, Новосад получила права собственности на квартиру в Киеве площадью 46,6 кв.м. 3 февраля текущего года.
Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи гривен - и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", содержать за них ребенка она не сможет.
Позже Новосад заявила, что "неудачно высказалась".(с).

Потрясите тётю, пусть удачно выскажется, наконец! А то ведь высказываются и высказываются "слуги"... И всё как-то неудачно. Надоели!
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витиевато выражается, чтобы никого не разозлить. Как только начнут дергать на допросы, станет понятно кого сейчас будут преследовать...Очень надеюсь, что не майдановцев за разборку брусчатки...
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Так це він за брущатку і каже, ще не підрахували скільки бензина та пляшек було витрачено, бутербродів і т.п.!!!
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Опана! Сытый и Холодец проснулись. 5 лет спали и вдруг зашевелились.
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Если Беня и его шестерки типа Дубинского против Сытника.Порошенко и его шестерки типа Денисенко,Гончаренко,Насирова против Сытника.Если жоппоблок и его заводилы типа сидявого Рабиновича против Сытника.Значит Сытник на правильном пути,и все делает правильно,и я за Сытника.
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Ну, если весь мир против Гитлера, значит ты за Гитлера! Поздравляю!
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Ты бы еще Сталина вспомнил,или Берию с Ежевым.Паздравитель.
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"среди этих дел более 100 - это экономические дела Майдана, "
Это про что?
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