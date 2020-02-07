 НАБУ отримало від ГПУ майже 200 проваджень, понад 100 з них - це економічні справи Майдану, - Ситник

Про це повідомив директор відомства Артем Ситник на пресконференції щодо презентації підсумків роботи відомства в другому півріччі 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх кількох місяців до НАБУ передали майже 200 кримінальних проваджень від ГПУ... це більш ніж 22 тисячі томів", - сказав він.

Ситник додав, що серед цих справ є частина так званих "економічних справ Майдану, у яких фігурує 110 підозрюваних, 74 з них перебувають у розшуку, а сума збитків сягає 20 млрд грн.

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"Ми отримали велике навантаження. Зараз маємо комунікацію з генпрокурором, щоб зрозуміти, як швидко і якісно розслідувати це, аби суспільство нарешті отримало відповіді, що ж відбулося з Майданом", - резюмував Ситник.