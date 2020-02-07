 НАБУ отримало від ГПУ майже 200 проваджень, понад 100 з них - це економічні справи Майдану, - Ситник

Про це повідомив директор відомства Артем Ситник на пресконференції щодо презентації підсумків роботи відомства в другому півріччі 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом останніх кількох місяців до НАБУ передали майже 200 кримінальних проваджень від ГПУ... це більш ніж 22 тисячі томів", - сказав він.
Ситник додав, що серед цих справ є частина так званих "економічних справ Майдану, у яких фігурує 110 підозрюваних, 74 з них перебувають у розшуку, а сума збитків сягає 20 млрд грн.
"Ми отримали велике навантаження. Зараз маємо комунікацію з генпрокурором, щоб зрозуміти, як швидко і якісно розслідувати це, аби суспільство нарешті отримало відповіді, що ж відбулося з Майданом", - резюмував Ситник.
То барига - мародьор, крав у майдановців сою і сало, і ховав їх на Липєцькій фабрикі, в подсобкі !!!
Це як?
Пєрєрасход патронів у «Бєркута»? Чи гранат багато кидали?
классический антикорупционер эпохи Порошенко
от такая говорит вам дырка от бублика, а не результат
Министр образования Анна Новосад, заявлявшая ранее о том, что на зарплату министра в 36 000 гривен якобы невозможно обеспечить детей, приобрела квартиру в столице.
Данные о квартире появились в ее имущественной декларации, размещенной на сайте НАПК.
Так, Новосад получила права собственности на квартиру в Киеве площадью 46,6 кв.м. 3 февраля текущего года.
Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи гривен - и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", содержать за них ребенка она не сможет.
Позже Новосад заявила, что "неудачно высказалась".(с).
Потрясите тётю, пусть удачно выскажется, наконец! А то ведь высказываются и высказываются "слуги"... И всё как-то неудачно. Надоели!
Это про что?