 14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Це означає, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби, та витрачати свій час на черги. Плануємо оптимізувати цей процес і трансформувати послугу. Нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року", - йдеться в повідомленні.
14-річні громадяни України отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Всі ці персональні дані міститимуться на ID-картці. Потрібно лише особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.
Вообще хитрая такая схема от государства. В 14 лет выдают ребенку паспорт непонятно зачем. Выдают бесплатно. Но вот уже в 16 лет его нужно менять. И эта услуга уже платная. И ничего, что новоиспеченный гражданин условно нетрудоспособного возраста и денег еще не зарабатывает. Вобщем государство каг бэ намекает - вали работай на наше благо с 16 лет.
- И ИэНэН Вы хотели сказать?
- Вот ваш паспорт и нах отсюдова!
надо один раз прийти в ЦНАП