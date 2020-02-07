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 14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри

Отримання паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) зараз є окремими процедурами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Це означає, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби, та витрачати свій час на черги. Плануємо оптимізувати цей процес і трансформувати послугу. Нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року", - йдеться в повідомленні.

14-річні громадяни України отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Всі ці персональні дані міститимуться на ID-картці. Потрібно лише особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.

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14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174440
 
   
 Топ коментарі
 
14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры


Вообще хитрая такая схема от государства. В 14 лет выдают ребенку паспорт непонятно зачем. Выдают бесплатно. Но вот уже в 16 лет его нужно менять. И эта услуга уже платная. И ничего, что новоиспеченный гражданин условно нетрудоспособного возраста и денег еще не зарабатывает. Вобщем государство каг бэ намекает - вали работай на наше благо с 16 лет.
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Блин они знают что там реформируют? ИД код сейчас получают с рождения, его куда попало требуют что б что то оформить с новорожденным.
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И голосовать со смартфона шмаркли тоже разрешат 14летним. Нужно же как то нарисовать будущую "победу" на выборах.
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14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры


Вообще хитрая такая схема от государства. В 14 лет выдают ребенку паспорт непонятно зачем. Выдают бесплатно. Но вот уже в 16 лет его нужно менять. И эта услуга уже платная. И ничего, что новоиспеченный гражданин условно нетрудоспособного возраста и денег еще не зарабатывает. Вобщем государство каг бэ намекает - вали работай на наше благо с 16 лет.
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Это не ко мне вопрос. Откуда я знаю. Чиновников наших спросить нужно.
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Блин они знают что там реформируют? ИД код сейчас получают с рождения, его куда попало требуют что б что то оформить с новорожденным.
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Хотя зачем он новорожденному если спросить, то думаю никто не ответит.
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Чёрт его знает может и нужен, что б что то там электронно статистировать, или перепись вести, или ещё какой учёт. Но что б об этом не знало минцифра, это уж слишком, чем они тогда занимаются?
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Конечно, лучше рапортовать об Украине в смартфоне, чем заниматься экономикой и агрессией парашестана.
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- Вот ваш паспорт инн...
- И ИэНэН Вы хотели сказать?
- Вот ваш паспорт и нах отсюдова!
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никуда два раза ходить не надо.
надо один раз прийти в ЦНАП
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Паспорт код и нахер на ягоды, бюджету нужны твои еврики
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