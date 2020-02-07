 Представник "Батьківщини" Цимбалюк вибачився за блокування трибуни

Цимбалюк вибачився, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Депутат заявив, що в парламенті має бути довіра один до одного. "До речі, блокування трибуни - це парламентський спосіб вираження своєї позиції меншістю ... Але без переступання межі", - зазначив він.
У відповідь голова ВР Дмитро Разумков сказав, що, можливо, блокування трибуни і є позицією меншості. "Коли ламають засоби роботи ВРУ, коли перешкоджають виконувати обов'язки своїм колегам, то я думаю, що це не зовсім правильний підхід", - додав спікер.
Він нагадав, що в Регламенті ВР немає норми, яка б передбачала блокування трибуни.
У свою чергу Цимбалюк, звертаючись до голови ВР, сказав: "Я хочу вибачитися, якщо вчора щодо Вас була перейдена певна межа".
Водночас він вважає неприпустимим, коли депутати в сесійній залі розмовляють зі своїми колегами "непарламентськими словами (ймовірно, йдеться про ситуацію, коли депутат з фракції "Слуга народу", використовуючи нецензурну лексику, погрожував депутату з опозиції. - Ред.)".
"Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.
Источник: https://censor.net.ua/n3174439
он извинился, если перешел границы дозволенного...
а саму блокировку, он считает допустимым методом, если блокирующие в меньшинстве и больше никак не могут предъявить свои требования...
он не извинялся за саму блокировку!!!
блокировать и переступaть нельзя, a блокировать и не переступать можно.
в слуги бы тебе с такой хитрой задницей...