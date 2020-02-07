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Все про:ВР (1621) Батьківщина (391) ринок землі (113)

 Представник "Батьківщини" Цимбалюк вибачився за блокування трибуни

Народний депутат Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина") вибачився перед головою Верховної Ради Дмитром Разумковим за те, що напередодні з колегами блокував президію парламенту.

Цимбалюк вибачився, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат заявив, що в парламенті має бути довіра один до одного. "До речі, блокування трибуни - це парламентський спосіб вираження своєї позиції меншістю ... Але без переступання межі", - зазначив він.

У відповідь голова ВР Дмитро Разумков сказав, що, можливо, блокування трибуни і є позицією меншості. "Коли ламають засоби роботи ВРУ, коли перешкоджають виконувати обов'язки своїм колегам, то я думаю, що це не зовсім правильний підхід", - додав спікер.

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Він нагадав, що в Регламенті ВР немає норми, яка б передбачала блокування трибуни.

У свою чергу Цимбалюк, звертаючись до голови ВР, сказав: "Я хочу вибачитися, якщо вчора щодо Вас була перейдена певна межа".

Водночас він вважає неприпустимим, коли депутати в сесійній залі розмовляють зі своїми колегами "непарламентськими словами (ймовірно, йдеться про ситуацію, коли депутат з фракції "Слуга народу", використовуючи нецензурну лексику, погрожував депутату з опозиції. - Ред.)".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174439
 
 
 Топ коментарі
 
перекручено!
он извинился, если перешел границы дозволенного...
а саму блокировку, он считает допустимым методом, если блокирующие в меньшинстве и больше никак не могут предъявить свои требования...
он не извинялся за саму блокировку!!!
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"Депутат заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу.
"Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3174439
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Это минус редакции . т к манипуляция
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жЮля всралася, чи поділитися шекелями від продажу української землі пообіцяли?
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Это ты продал свою совесть за соевый шоколад. И никак не можешь понять, что другие не такие кск ты....
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Та всралася Йулийа, включила заднюю, зеленое лайно стекает тебе в ротешник, зебил Представитель "Батькивщины" Цымбалюк извинился за блокирование трибуны - Цензор.НЕТ 7455
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перед тем как кого то обвинять в том , нужно сначала понюхать свои кальсоны, ведь возможно запах идет именно с них.
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Страна стремительно катится к диктатуре. Эти зеленые клоуны так и не поняли, что всему приходит конец. И как плохо быть последним.... Которым прийдется отвечать за все
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А чего ж твоя Йулийа включила заднюю, Почему отказалась от борьбы?
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Ты, как то недоразвитый, найди хоть мой один коммент за Бойка. Ты любитель писать кляузы и скринить чужые комменты...
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І що ти думаєш про Небесну Сотню, дон Серхіо?
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Я, что то написал про Юльку???? Вы, соевые как то тупорылые.... Где хоть одно слово про нее???????????
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мир, дружба, жевачка) Теперь следим какой кусок пирога получила фракция жульков за представление
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А я думал пани Юля будет стоять до победного конца.
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Так она своего добилась. Теперь будут рассматривать все поправки отдельно а не пакетом. А там посмотрим.
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"Депутат заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу.
"Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3174439
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перекручено!
он извинился, если перешел границы дозволенного...
а саму блокировку, он считает допустимым методом, если блокирующие в меньшинстве и больше никак не могут предъявить свои требования...
он не извинялся за саму блокировку!!!
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Мабуть згадав про відміну депутатської недоторканності.
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"Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы"
блокировать и переступaть нельзя, a блокировать и не переступать можно.
в слуги бы тебе с такой хитрой задницей...
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Это только начало. Аппетит приходит во время еды. Так что нас ждет много чего увлекательного (матершина, драки, поломанная мебель и проч).
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