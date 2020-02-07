 Військові бази за стандартами НАТО побудують у Маріуполі і Сєверодонецьку, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони України є розвиток будівництва інфраструктури. Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — у Маріуполі, інша — у Сєверодонецьку", - повідомив міністр.

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Загороднюк також зазначив, що цьогоріч силами Міністерства оборони України, зокрема Державною спеціальною службою транспорту, буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий Лан.