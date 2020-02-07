 Військові бази за стандартами НАТО побудують у Маріуполі і Сєверодонецьку, - Загороднюк

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони України є розвиток будівництва інфраструктури. Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — у Маріуполі, інша — у Сєверодонецьку", - повідомив міністр.
Загороднюк також зазначив, що цьогоріч силами Міністерства оборони України, зокрема Державною спеціальною службою транспорту, буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий Лан.
может стоит сначала с госграницей определиться, прежде чем народные деньги в землю закапывать? ... или уже определились? раз решили строить ... пип
Строим базы тихим сапом..
Всё что мы сейчас построим,
Станет нашим долгостроем..
Это очень злит и бесит. А особенно бесит то, что эти дела продолжают быть нерасследованными и новой властью, обещавшей начать с посадок аудитов
а все тоже самое, но без "по стандартам" никак нельзя?
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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Новизна команды может быть достоинством в футболе, на худой конец в всесоюзном КВНе...
А министерство обороны должно думать о новизне технике, а не "команды"...
Может там будет отдельная комната что бы М+М коротали длинные зимние вечара.