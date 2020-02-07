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Матеріали за темою:
Все про:військова база (44) Маріуполь (622) Міноборони (2570) НАТО (2282) Сєверодонецьк (69)

 Військові бази за стандартами НАТО побудують у Маріуполі і Сєверодонецьку, - Загороднюк

Зазначається, що ці два військові об'єкти побудують у чистому полі.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони України є розвиток будівництва інфраструктури. Ми плануємо збудувати декілька якісних інфраструктурних об’єктів, щоб всі знали, що в нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об’єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна — у Маріуполі, інша — у Сєверодонецьку", - повідомив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив Річну нацпрограму Україна-НАТО на 2020 рік, - Гончарук

Загороднюк також зазначив, що цьогоріч силами Міністерства оборони України, зокрема Державною спеціальною службою транспорту, буде закінчено будівництво бригадного містечка на полігоні Широкий Лан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174435
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше не постандартам, а шоб сами НАТОвцы развернули там свои базы!!! Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1095
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Шмаркли распилят бабки и никаких баз не построят - 100 %
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Лучше не постандартам, а шоб сами НАТОвцы развернули там свои базы!!! Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1095
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И чтобы еще всю военную инфу в эфир открытым текстом...
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Для Кремля питання розширення НАТО є принциповим - «червоною лінією», а сам Альянс - ворогом.Так відбувається внаслідок Історичного протистояння СРСР та НАТО часів холодної війни. Риторика Радянського Союзу зводилася до того, що Північноатлантичний Альянс - агресивний блок. І цю конфронтацію зберігає зараз і Росія. Під виглядом риторики протистояння з НАТО Кремль маскує свої імперські амбіції та виправдовує власну агресивну політику. Водночас Москва, попри всю свою ворожу риторику, нічого не може заподіяти країнам - членам НАТО, яких вважає зоною свого впливу, наприклад країнам Балтії. Тому якнайшвидший вступ України до НАТО насправді надасть нам захисту від російських агресивних намірів.
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Как ни странно, но ссср еще в 50-х года подавал заявку на вступление в НАТО.
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Ти шо - порохобот? Ставиш такі незручні питання.
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Словосочетание "по стандартам" лишнее
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Стройте базы. Стройте порты и склады. Пусть Запад везет товары в Мариуполь.На зло кацапам . А завод комуняцкий перевести в Кривой Рог. - Хватит море поганить и рыбу травить.
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Ща зелепукин узнает и все строительство свернется, шоп владимвладимирыча не злить
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Когда на территории страны базы НАТО, страна попадает под ядерный и военный прицел и стран НАТО и их противников. Но проблема в том, что имея на территории страны свои базы, НАТО не имеет обязательств перед страной по её защиты. В итоге опасность военного удара возрастает в разы, а способности защититься как не было, так и нет. Реформам слава!
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Учитывая кривизну земли, кацапы вполне могут накрыть Воронеж вместо Северодонецка.
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Прицел одно а если сдружить с московией, то ядерные ракеты будут сбиваться над городами Украины
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опять строят /осваивают бюджет/
может стоит сначала с госграницей определиться, прежде чем народные деньги в землю закапывать? ... или уже определились? раз решили строить ... пип
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Шмаркли распилят бабки и никаких баз не построят - 100 %
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Лущее в Сумской области с ядреными рокетами. За 2 минуты подлета мардва и усрацца не успеет, уместе с дерьмом зажарицца.
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а на военных базах в стандарте НАТО нужны еще солдаты НАТО, тогда все будет норм....
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Как бы зелепукин не сделал потом подарок любимому ладимладимычу - потому и поближе строить собрались. Дай бог ошибиться.
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Если бы НАТО там развернуло свои базы, как в Польше, то можно было бы порадоваться, а наши зеговнюки неизвестно еще что там наворотят и по каким карманам растащат бабло.
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Эти строить собираются, прошлые все склады повзрывал...
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"Собраться" и "построить" - две большие разници.
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Та я знаю. пэтюньчик много чего собирался, но не получилось
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самое главное шоб стройматериал не *****@ли)
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Оце буде дійсне укріплення боєздатності нашого війська. Нехай тремтить ворог
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Зебрехуни, а стіну на границі зробили, а патронний завод, а танки "Оплот" , а ядерні боєголовки? Знов брехня і деребан бюджетних коштів.
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"стіну" построил Кулявлоба, патронный завод построил свынорылый вместе с танками "Оплот", каких тебе еще строительств не хватает, ****?
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почти сбудется моя давняя мечта. Я правда мечтал о базе НАТО, и чтоб подавать натовским неграм снаряды, когда они будут ******* по русне. Но пусть пока так будет, хотя бы наша, но по стандарту
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Які бази, убоге? Ти Широкий Лан до розуму довести не можеш!!!
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Мы на злобу всем кацапам,
Строим базы тихим сапом..
Всё что мы сейчас построим,
Станет нашим долгостроем..
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Отдам свои 2 га под базу НАТО возле Северодонецка
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На самом деле, такая базы нужны под Херсоном и под Одессой тоже.
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При пэте такого не было. Там было много слов и пять подрывов нашего арсенала с виновными в этом лосями и/или инопланетянами. Ни один человек не заплатил хоть миллион гривен, никто не продал свою квартиру, чтоб расплатиться за свою халатность , если не злой умысел.

Это очень злит и бесит. А особенно бесит то, что эти дела продолжают быть нерасследованными и новой властью, обещавшей начать с посадок аудитов
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"Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке"
а все тоже самое, но без "по стандартам" никак нельзя?
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Чи знаєте ви, що завдяки НАТО
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
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Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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А вот НЕ нравится мне ""Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является......"
Новизна команды может быть достоинством в футболе, на худой конец в всесоюзном КВНе...
А министерство обороны должно думать о новизне технике, а не "команды"...
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лучше баз по стандартам НАТО могут быть, только, базы самого НАТО)
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А что есть база по стандартам НАТО? И чем она отличается от хорошо построеной простой?
Может там будет отдельная комната что бы М+М коротали длинные зимние вечара.
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30 лет независимости, и все 30 лет говорят "построим", ни разу не сказали "построили".
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толку-то будет от этих баз без КРАЙНЕЙ необходимости провести полную реформу армии,начиная с её командных кадров.Уже не скрыть тот факт,что под погонами ходит львинная доля дилетантов ,трусов и тыловых карьеристов.Спецы из НАТО дали крайне низкую оценку выпускникам военных училищь в плане тпрофессиональной подготовки по современным требованиям войн.особенно в городских условиях и террористических диверсионных формирований из профессиональных наёмников.Украинская армия совершенно не готова к таким вызовам,вот и профессионалы из России и кошмарят восток Украины.Нет у нас ни оборонной концепции,ни стратегии хотя бы лет на 5.А о полном перевооружении только "ля-ля" с высоких трибун и даже президент не заинтересован в реформе ВСУ (ему нужны быстрые победы на "договорном фронте" .чтобы ,не дай Бог,не "раздражать Путина")
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