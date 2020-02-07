 Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП

Про це він заявив на спільному брифінгу з директором НАБУ Артемом Ситником, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Холодницький також повідомив, що за минулий рік було винесено 32 обвинувальні вироки. Однак, після початку роботи ВАКС у вересні 2019 року, на його думку, кількість вироків збільшиться.
Він також зазначив, що НАБУ і САП розслідують 892 провадження.
Нагадаємо, ВАКС був створений у червні 2018 року. 5 вересня 2019 року він почав роботу. 30 жовтня ВАКС виніс перший обвинувальний вирок - екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Посунся оштрафували на 51 тис. гривень за декларування недостовірної інформації.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю
https://ru.krymr.com/a/video-byla-ideya-prodavat-vodu-v-krym/30410484.html
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
100 школ...100 стадионов... 100 детских садов.. 100 приговоров...)))
это по феншую? или мороз по **** ...на всех? ))))
Может тройки ввести, с такими заявлениями по плану, тогда можно и по 200 приговоров за день штамповать?
а если украл 10 лямов зелени то штраф 8500грн