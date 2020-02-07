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 Політика України
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Все про:Холодницький (557) Антикорупційний суд (546)

 Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький очікує, що до 2021 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) винесе 100 вироків у справах, розслідуваних Національним антикорупційним бюро і САП.

Про це він заявив на спільному брифінгу з директором НАБУ Артемом Ситником, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Холодницький також повідомив, що за минулий рік було винесено 32 обвинувальні вироки. Однак, після початку роботи ВАКС у вересні 2019 року, на його думку, кількість вироків збільшиться.

Він також зазначив, що НАБУ і САП розслідують 892 провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурори САП отримуватимуть близько 70 тис. грн зарплати на місяць, - Холодницький

Нагадаємо, ВАКС був створений у червні 2018 року. 5 вересня 2019 року він почав роботу. 30 жовтня ВАКС виніс перший обвинувальний вирок - екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Посунся оштрафували на 51 тис. гривень за декларування недостовірної інформації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174433
 
 
 Топ коментарі
 
первый обвинительный приговор - экс-судью ... оштрафовали на 51 тыс. гривен.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3404
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ЖДУН мать его! Уже 5 лет ждёт падло с кучей подчинённых с огромными зарплатами и баблом на их содержание.
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Удивительно. Ожидает. Так никто из вас не досидит в теплых креслах до конца года, судя по всему)
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ЖДУН мать его! Уже 5 лет ждёт падло с кучей подчинённых с огромными зарплатами и баблом на их содержание.
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Свежо предание,да верится с трудом! Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 4811
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первый обвинительный приговор - экс-судью ... оштрафовали на 51 тыс. гривен.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3404
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На этих фуфлогонов миллионы потрачены, вот где трутни сидят
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Так не надо гнать на пацанов! А Посунся НАГНУЛИ на 51 штуку! Выкусили!😊😊😊😊😊
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двадцать таких "приговоров" и зарплата министра за месяц. Правда без налогов. Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 1571
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а этого до кучи приплюсовать не желаете?
https://ru.krymr.com/a/video-byla-ideya-prodavat-vodu-v-krym/30410484.html

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
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какая-то магическая цифра "100" )))
100 школ...100 стадионов... 100 детских садов.. 100 приговоров...)))
это по феншую? или мороз по **** ...на всех? ))))
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Осталось около 200 рабочих дней до конца года, т.е. 1 приговор за два дня...
Может тройки ввести, с такими заявлениями по плану, тогда можно и по 200 приговоров за день штамповать?
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НАБУ бюджет 1000 000 000 грн.... ДОБАВИТЬ САП и СУД , ПОСАДИТЬ выходит десятки миллионов грн ......, да коррупционеры воруют меньше Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП - Цензор.НЕТ 4128
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ожидает оправдательных приговоров
а если украл 10 лямов зелени то штраф 8500грн
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Большего бреда я не слышал. Ты хоть ст. 185 УК почитай. Мелет шо попало.
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